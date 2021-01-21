AI 기반 자동화가 사람들에게 초인적인 능력을 부여하는 방법

Jerry Cuomo는 IBM 펠로우 겸 자동화 CTO입니다. 그는 IBM의 소프트웨어 비즈니스에 많은 기여자로 인정받고 있으며, 업계에서 월드와이드 웹을 통해 상거래를 수행하는 방식에 지대한 영향을 미친 제품과 기술을 생산하고 있습니다. Jerry는 하이브리드 클라우드, 블록체인, 트랜잭션 처리 및 인공 지능 등의 분야에서 100개 이상의 미국 특허를 보유하고 있습니다. Jerry는 현재 기업 내 AI 및 자동화의 적용 방법을 탐구하는 팟캐스트인 'The Art of Automation'의 진행자입니다.
답변: 기술을 사용하여 사람들의 삶을 개선할 수 있다는 점입니다. 사회에 환원하는 것은 중요한 일입니다. 솔직히 말해, 기술을 위한 기술은 따분해집니다. 직장과 가정에서 누군가의 일상을 실제로 변화시킬 수 있다는 사실이 저를 흥분시킵니다.
답변: 인공지능 기반 자동화는 사람들이 자신의 재능과 노력을 고부가가치 업무에 집중할 수 있도록 점차 자유롭게 함으로써 우리의 업무 방식을 변화시키고 있습니다. 기업은 여전히 일상적인 반복 작업에 매년 수십억 시간을 소비하고 있으며, AI는 이러한 부담을 제거하여 직원들이 정말 중요한 일에 집중할 수 있도록 합니다. 우리는 이를 '탁월함을 위한 시간 만들기'라고 부릅니다. 우리는 AI를 사용하여 사람들을 초인으로 변화시킬 수 있습니다.
답변: 의료 분야를 살펴보겠습니다. 저는 새로운 팟캐스트인 The Art of Automation을 진행하는데, 얼마 전 Memorial Sloan Kettering Cancer Center의 책임자를 인터뷰했습니다. 우리는 의사와 전문 간호사가 정확한 진단과 같은 중요한 일 대신 사무 업무에 얼마나 많은 시간을 소비하는지에 대해 논의했습니다. 최신 AI는 사무 업무를 처리할 수 있을 뿐만 아니라, 스캔의 흐릿한 부분이 암인지 아닌지를 판단하는 데 도움을 주어 진단 능력을 크게 향상시킬 수 있습니다. 이 조합은 매우 강력합니다. 말 그대로 초인적인 능력을 부여합니다.
정보 기술에서도 마찬가지입니다. IT 관리자는 낮은 수준의 문제에 소요되는 시간을 줄이고 중요한 상황을 더 빠르게 해결하기를 원합니다. 또한 변경이 이루어지기 전에 그 영향을 예측하여 다운스트림 문제를 방지하고자 합니다. AI는 이러한 모든 목표 달성에 도움이 될 수 있습니다.
따라서 제가 말하는 초인이 된다는 것은 AI에게 일상적인 업무를 맡겨 직원들의 여유를 확보한 다음, AI로 직원들에게 새로운 능력을 부여함으로써 효율성을 높이는 두 단계의 과정을 의미합니다.
2020년 이후, 기업들은 첫 번째 조치를 취해야 한다는 것을 알고 있습니다. 팬데믹으로 인해 효율성에 대한 필요성이 크게 높아졌습니다. 하지만 거기서 멈추는 것은 좋은 기회를 놓치는 것입니다. 두 번째 단계로 나아가, 해방된 직원들에게 AI의 힘을 부여하여 훨씬 더 높은 가치의 업무를 수행하게 하면 자동화를 통해 얻는 가치는 한 차원 더 높아집니다.
답변: 네. IT 측면과 비즈니스 측면 모두에서 가장 큰 오해는 AI 기반 자동화가 데이터 과학자를 위한 것이라고 생각하는 것입니다. 그렇지 않습니다. 우리는 이것이 모두를 위한 것이라고 생각합니다. AI를 사용하면 비즈니스 사용자가 자동화에 액세스할 수 있습니다.
답변: IBM이 제시하는 네 가지 강점은 반드시 갖춰야 할 필수 요소라고 생각합니다.
첫째, 비정형 데이터를 수용합니다. 고급 AI가 없으면 자동화는 일반적으로 구조화된 프로세스와 구조화된 데이터로 제한됩니다. 하지만 기업에는 노이즈가 많고 지저분한 비정형 데이터가 많이 있습니다. AI와 신경망 임베딩과 같은 기술을 사용하면 패턴을 감지하여 비정형 데이터를 이해할 수 있습니다. IBM은 이를 위한 특허를 포트폴리오에 가지고 있으며 정형 데이터와 비정형 데이터를 혼합하는 데 능숙합니다. 즉 IBM은 이러한 고급 기능이 없는 공급업체보다 기업 전반에서 더 많은 프로세스를 자동화할 수 있습니다.
둘째, IBM은 비즈니스 및 IT 자동화를 위한 단일 플랫폼을 제공하지만, 시장의 대부분의 공급업체는 이 두 영역을 사일로화합니다. 두 가지 모두는 효과적으로 자동화되어야 합니다. IBM의 플랫폼은 공유 Watson Machine Learning과 자연어 처리 프레임워크를 사용하며, 최첨단 하이브리드 클라우드 기술을 통해 기업 전체에 배포됩니다. 즉, 이를 통해 사람과 네트워크 간의 강력한 협업과 인사이트 공유를 통해 자동화를 지속적으로 개선할 수 있습니다.
셋째, IBM 시스템은 매우 광범위하고 다양한 에코시스템에서 데이터를 가져오기 때문에 기업이 예측 가능하고 문제를 예방할 수 있는 지능형 자동화로 전환할 수 있습니다. IBM은 Red Hat, ServiceNow, PagerDuty, GitHub 등과 같은 소스에서 인시던트 기록, 과거 변경 로그 및 머신 러닝 모델을 가져옵니다. 이는 위험 관리를 변화시킵니다. 이러한 다양한 데이터 에코시스템 없이는 이러한 선제적 역량을 확보할 수 없습니다.
마지막으로, IBM은 클라우드 플랫폼을 변경하도록 강요하지 않습니다. 많은 조직이 5~6개의 서로 다른 클라우드를 사용하고 있지만 변경을 원하지 않습니다. IBM® Cloud, Google Cloud, Amazon 등 고객의 데이터가 있는 곳이라면 어디에서든 전체 또는 일부의 AI 및 자동화 기술을 실행할 수 있습니다. 이것이 IBM의 주요 차별점입니다.
답변: IBM은 조직이 처리 시간을 90%까지 단축하도록 지원할 때가 많습니다. Banco Popular가 좋은 예입니다. 이 은행은 IBM® Robotic Process Automation을 사용하여 100개 이상의 수동 프로세스(그 중 상당수는 복잡함)를 처리하고 있습니다. 한때 10분이 걸렸던 작업이 이제는 10초 만에 완료됩니다. 또한 은행 직원들은 기술 전문가가 될 필요가 없으며 도구를 배우기만 하면 된다는 것을 금방 깨달았습니다.
답변: 아니요. 이는 지능형 자동화에 적용되지 않는 또 다른 오해입니다. AI를 사용하여 직원들을 낮은 수준의 업무에서 해방시키고 훨씬 더 높은 수준의 업무를 수행하도록 재교육하는 2단계 프로세스를 통해 기업은 직원을 유지하면서 효율성과 수익을 높일 수 있습니다. 자동화 여정 전반에 걸쳐 이러한 사실을 직원들에게 명확하고 공개적으로 전달하는 것이 중요합니다.
IBM은 자동화가 인간에게 미치는 영향을 모든 전략의 핵심으로 삼고 있습니다. 목표는 항상 사람이 더 효율적으로 일하고 창의력을 발휘할 수 있는 시간을 확보하도록 돕는 것입니다. 사람이야말로 탁월함의 유일한 원천이기 때문입니다. 오늘날의 AI는 그 자체만으로도 좋은 결과를 얻을 수 있습니다. 하지만 저희의 경험에 따르면 AI와 사람이 협업할 때만 경쟁사보다 뛰어난 결과를 얻을 수 있다는 것이 증명되었습니다. 이러한 점은 변하지 않을 것이라고 생각합니다.
답변: 네, 저는 문자 메시지에서 세 개의 점을 사용해 상대방이 타이핑 중임을 나타내는 방법을 생각해냈습니다. 몇 년 전 일이지만 여전히 그에 대한 증오 메일을 받습니다.