AI 기반 자동화가 사람들에게 초인적인 능력을 부여하는 방법

답변: 의료 분야를 살펴보겠습니다. 저는 새로운 팟캐스트인 The Art of Automation을 진행하는데, 얼마 전 Memorial Sloan Kettering Cancer Center의 책임자를 인터뷰했습니다. 우리는 의사와 전문 간호사가 정확한 진단과 같은 중요한 일 대신 사무 업무에 얼마나 많은 시간을 소비하는지에 대해 논의했습니다. 최신 AI는 사무 업무를 처리할 수 있을 뿐만 아니라, 스캔의 흐릿한 부분이 암인지 아닌지를 판단하는 데 도움을 주어 진단 능력을 크게 향상시킬 수 있습니다. 이 조합은 매우 강력합니다. 말 그대로 초인적인 능력을 부여합니다.

정보 기술에서도 마찬가지입니다. IT 관리자는 낮은 수준의 문제에 소요되는 시간을 줄이고 중요한 상황을 더 빠르게 해결하기를 원합니다. 또한 변경이 이루어지기 전에 그 영향을 예측하여 다운스트림 문제를 방지하고자 합니다. AI는 이러한 모든 목표 달성에 도움이 될 수 있습니다.

따라서 제가 말하는 초인이 된다는 것은 AI에게 일상적인 업무를 맡겨 직원들의 여유를 확보한 다음, AI로 직원들에게 새로운 능력을 부여함으로써 효율성을 높이는 두 단계의 과정을 의미합니다.

2020년 이후, 기업들은 첫 번째 조치를 취해야 한다는 것을 알고 있습니다. 팬데믹으로 인해 효율성에 대한 필요성이 크게 높아졌습니다. 하지만 거기서 멈추는 것은 좋은 기회를 놓치는 것입니다. 두 번째 단계로 나아가, 해방된 직원들에게 AI의 힘을 부여하여 훨씬 더 높은 가치의 업무를 수행하게 하면 자동화를 통해 얻는 가치는 한 차원 더 높아집니다.