해커는 AI를 사용하여 다양한 MFT 제품의 취약점을 보여주고 AI가 이러한 해킹을 악용하는 코드를 작성하도록 할 수 있습니다. 구형 MFT 시스템의 가장 큰 약점 중 하나는 위험을 식별하기 위해 사전 설정된 규칙에 의존한다는 것입니다. 해커가 이러한 규칙을 우회할 방법을 찾으면 너무 늦을 때까지 시스템이 이를 알아차리지 못할 수 있습니다.

AI는 다른 접근 방식을 취합니다. 실시간으로 이벤트를 구문 분석하고 파일 전송에서 "정상적인" 동작이 어떤지 학습하고 적합하지 않은 모든 것에 플래그를 지정할 수 있습니다. 또한 로그인을 시도하는 차단 목록의 IP 주소, 해지된 인증서 또는 서비스 거부(DoS) 공격과 같이 해킹 플래그가 지정된 이벤트 코드도 탐지할 수 있습니다. AI는 최근 특정 파일 전송 소프트웨어에서 발생한 일과 같은 무제한 파일 업로드도 감지할 수 있습니다.

다른 예로, 시스템이 일반적으로 업무 시간 동안 파일 전송을 실행하지만 한밤중에 갑자기 대량의 데이터가 알 수 없는 위치로 전송된다고 가정해 보겠습니다. AI로 강화된 MFT 시스템은 여러분이 알아차릴 때까지 기다리지 않을 것입니다. 전송을 중지하고 이상 징후를 조사한 후 IT 팀에 연락하여 데이터 유출 가능성을 방지합니다. 이런 종류의 사전 예방적 방어는 게임의 판도를 바꿀 수 있습니다. 이는 기업이 피해가 발생한 후가 아니라 위협에 즉시 대응할 수 있음을 의미합니다.