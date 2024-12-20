수년 동안관리형 파일 전송(MFT) 시스템은 재무 기록, 고객 정보, 공급망 정보와 같은 민감한 데이터를 교환하는 프로세스의 중추를 형성하여 조직 간에 정보가 안전하게 이동할 수 있도록 지원해 왔습니다. 그러나 사이버 위협이 점점 더 발전함에 따라 기존 MFT 시스템도 한 단계 더 발전해야 합니다.
이때 필요한 것이 바로 인공지능입니다. 방대한 양의 데이터를 분석하고 패턴을 인식하며 빠르게 적응할 수 있는 AI는 기업이 MFT 보안에 접근하는 방식을 바꾸고 있습니다. AI가 기준을 높이는 5가지 방법과 AI가 비즈니스에 중요한 이유를 자세히 살펴보세요.
해커는 AI를 사용하여 다양한 MFT 제품의 취약점을 보여주고 AI가 이러한 해킹을 악용하는 코드를 작성하도록 할 수 있습니다. 구형 MFT 시스템의 가장 큰 약점 중 하나는 위험을 식별하기 위해 사전 설정된 규칙에 의존한다는 것입니다. 해커가 이러한 규칙을 우회할 방법을 찾으면 너무 늦을 때까지 시스템이 이를 알아차리지 못할 수 있습니다.
AI는 다른 접근 방식을 취합니다. 실시간으로 이벤트를 구문 분석하고 파일 전송에서 "정상적인" 동작이 어떤지 학습하고 적합하지 않은 모든 것에 플래그를 지정할 수 있습니다. 또한 로그인을 시도하는 차단 목록의 IP 주소, 해지된 인증서 또는 서비스 거부(DoS) 공격과 같이 해킹 플래그가 지정된 이벤트 코드도 탐지할 수 있습니다. AI는 최근 특정 파일 전송 소프트웨어에서 발생한 일과 같은 무제한 파일 업로드도 감지할 수 있습니다.
다른 예로, 시스템이 일반적으로 업무 시간 동안 파일 전송을 실행하지만 한밤중에 갑자기 대량의 데이터가 알 수 없는 위치로 전송된다고 가정해 보겠습니다. AI로 강화된 MFT 시스템은 여러분이 알아차릴 때까지 기다리지 않을 것입니다. 전송을 중지하고 이상 징후를 조사한 후 IT 팀에 연락하여 데이터 유출 가능성을 방지합니다. 이런 종류의 사전 예방적 방어는 게임의 판도를 바꿀 수 있습니다. 이는 기업이 피해가 발생한 후가 아니라 위협에 즉시 대응할 수 있음을 의미합니다.
암호화는 전송 중 데이터의 안전에 매우 중요하지만, 그 효과는 그 뒤에 있는 시스템의 완성도에 달려 있습니다. 키를 제대로 관리하지 않거나 오래된 암호화 방법으로 인해 파일이 공격에 노출될 수 있습니다. AI는 키 관리를 통해 이를 강화합니다.
암호화 키가 실시간으로 모니터링되고 1이 손상되면 AI가 문제를 감지하고 자동으로 키를 교체하여 손상된 1을 쓸모 없게 만들 수 있습니다. 또한 암호화 프로토콜의 강도를 분석하여 항상 최신 상태를 유지하고 최신 해킹 기술을 방어할 수 있도록 준비합니다.
양자 컴퓨팅이 암호화 표준에 도전할 수 있는 미래로 나아가면서 AI는 포스트 퀀텀 암호화를 개발하고 유지하는 데 필수적인 역할을 합니다.
대부분의 데이터 침해는 직원이든 외부인이든 자격 증명을 가진 사람의 부적절한 액세스 사용으로 인해 발생합니다. 비밀번호나 사전 설정된 권한과 같은 정적인 액세스 제어 방법은 효과적이지 않습니다. AI는 사용자가 시스템과 상호 작용하는 방식을 학습하여 액세스를 처리하는 더 스마트한 방법을 제공합니다.
일반적으로 작은 파일을 전송하는 직원이 일반적으로 필요하지 않은 대량의 민감한 데이터를 갑자기 다운로드하려고 시도한다고 가정해 보겠습니다. AI는 이러한 이상 징후를 인식하고 추가 인증 단계를 트리거하거나, 검토를 위해 활동에 플래그를 지정하거나, 액세스를 완전히 차단하는 등의 조치를 취합니다.
AI는 장기적인 위험도 식별할 수 있습니다. 평소에는 사용하지 않는 파일에 반복적으로 액세스하는 등 시간이 지남에 따라 사용자의 행동이 급격하게 변한다면 내부자 위협을 의미할 수 있습니다. 이런 위험 신호를 일찍 처리할수록 기업은 나중에 더 큰 문제에 직면하는 것을 막을 수 있습니다.
우리는 해커의 위협에 초점을 맞추는 경향이 있지만 보안 시스템 또한 신뢰할 수 있어야 합니다. MFT 시스템이 기술적 문제로 인해 다운되면 악의적인 행위자가 발생할 수 있습니다. 여기에도 AI가 개입하여 장애가 발생하기 전에 예측하고 예방합니다.
AI는 MFT 시스템의 성능을 모니터링하고, 오류율 증가 또는 전송 속도 저하와 같은 가능한 문제를 나타내는 패턴을 파악한 다음, 팀에게 사전 예방적 시정 조치를 취하고 예기치 않은 다운타임을 방지하도록 경고할 수 있습니다.
MFT 시스템의 엔진 점검 표시등이라고 생각하면 훨씬 더 스마트합니다. AI는 문제가 발생하기 전에 이를 감시하여 운영을 중단 없이 유지합니다.
의료, 금융 또는 소매 분야에 관계없이 대부분의 기업은 일반 데이터 보호 규정(GDPR), 건강 보험 양도 및 책임에 관한 법률(HIPAA) 또는 결제 카드 산업 데이터 보안 표준(PCI DSS)과 같은 정보 처리 및 스토리지에 관한 규정을 잘 알고 있습니다. 규정 미준수는 불법일 뿐만 아니라 기업에 대한 고객의 신뢰를 떨어뜨리는 행위입니다. 하지만 움직이는 목표물을 추적하는 것은 힘든 일입니다.
AI 및 디지털 손실 방지(DLP)는 모든 데이터 전송에서 규정 위반을 자동으로 모니터링하여 규정 준수를 간소화합니다. 민감한 개인 데이터가 승인되지 않은 위치로 전송되는지 여부를 식별합니다. 또한 전송하기 전에 파일이 제대로 암호화되었는지 확인하는 데 도움이 됩니다. 또한 모든 전송에 대한 자세한 로그를 생성하여 감사 시 규정 준수 여부를 쉽게 입증할 수 있습니다.
AI는 규정 준수 문제에만 반응하는 것이 아닙니다. 고객보다 앞서 나갈 수 있습니다. 규제 변화의 추세를 분석하여 규정을 위반하기 전에 프로세스를 조정할 것을 제안할 수 있습니다.
안전한 파일 전송은 단순한 기술을 넘어 신뢰의 문제입니다. 파트너와 고객은 자신의 데이터가 안전하다는 사실을 알아야 합니다. MFT 시스템에 AI를 통합하면 현재의 위협에 대응하고 미래의 위협에 대비할 수 있습니다.
AI는 또 다른 보호 계층을 추가하는 데 그치지 않고 전체 시스템을 더 스마트하고 빠르며 탄력적으로 만듭니다. 실시간 위협 차단부터 끊임없이 변화하는 규정 준수 보장에 이르기까지, AI는 기업이 연결된 세상에서 성공하는 데 필요한 강력하고 안전한 시스템을 구축할 수 있도록 지원합니다.
아직 AI 기반 MFT를 살펴보기 시작하지 않았다면 지금이 적기입니다. 올바른 툴과 전략을 활용하면 파일 전송 시스템을 경쟁 우위로 전환할 수 있습니다.
