겨울 연말 시즌은 일 년 중 소매 매출이 가장 높은 시기로, 전체 소매 매출의 5분의 1을 차지하는 경우가 많습니다. 올해 미국 소매 판매액은 블랙 프라이데이부터 사이버 먼데이까지 750억 달러라는 사상 최대치를 기록할 것으로 예상됩니다. 추수감사절 연휴 기간 동안 1억 8,340만 명이 오프라인 매장과 온라인 쇼핑을 계획하고 있습니다.

연말 시즌 동안 고객들은 무료, 초고속 배송, 원활하고 안정적인 경험에 대한 기대치가 높습니다. 이러한 기대치를 충족하는 것은 고객 충성도와 만족도를 유지하는 데 필수적입니다.

갑작스러운 수요 급증에 대응하면서도 고객 충성도를 높일 수 있는 원활한 쇼핑 경험을 제공하려면 어떻게 해야 할까요?