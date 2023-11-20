FHIR은 HL7 버전 2(V2) 및 HL7 버전 3(V3)과 같은 이전 표준을 기반으로 하며 RESTful API, XML, JSON 및 HTTP와 같은 일반적인 웹 표준을 사용합니다. REST API를 사용하면 (이전 버전의 HL7에서와 같이) 즉시 필요한지 여부에 관계없이 모든 데이터를 공유하는 피드를 구독하는 대신, 데이터 소비자가 필요에 따라 정보를 요청할 수 있으므로 FHIR의 효율성이 높아집니다.

HL7 FHIR REST API는 모바일 앱, 클라우드 기반 통신, EHR 기반 데이터 공유, 실시간 서버 통신 등과 함께 사용할 수 있습니다. 소프트웨어 개발자는 FHIR을 사용하여 사용자가 사용하는 운영 체제 및 디바이스에 관계없이 모든 의료 시스템의 임상 데이터에 액세스할 수 있는 표준화된 브라우저 기반 애플리케이션을 개발할 수 있습니다.

FHIR은 이전 버전보다 배우고 구현하기가 더 쉬우며, 즉시 사용 가능한 상호 운용성을 제공합니다. 또한 FHIR 표준은 최신 시스템이나 레거시 시스템에서 정보를 수집하는 데 사용할 수 있는 다양한 아키텍처 접근 방식을 허용합니다.