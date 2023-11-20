오늘날의 의료 서비스 제공업체는 광범위한 파트너 에코시스템에서 다양한 애플리케이션과 데이터를 사용하여 일상적인 워크플로를 관리합니다. 이러한 애플리케이션과 데이터를 통합하는 것은 환자 치료를 효율적이고 효과적으로 제공할 수 있도록 하므로 성공의 핵심이라 할 수 있습니다.
최신 데이터 변환 및 통합 기능으로 애플리케이션 간에 더 쉽고 빠르게 데이터를 교환할 수 있게 되었음에도 불구하고, 의료 산업은 관련 데이터의 민감도와 복잡성으로 인해 뒤처져 있었습니다. 실제로 일부 의료 데이터는 여전히 물리적 형식으로 전송되어 의료 서비스 제공자가 통합 및 자동화의 이점을 누리는 데 장애가 되고 있습니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
HL7(Health Level Seven)은 이러한 문제를 해결하기 위해 고안된 일련의 국제 표준입니다. 1989년에 처음 도입된 이 표준은 더 나은 병원 워크플로 지원을 제공하는 것을 목표로 하여, 기술 및 의료 분야의 선도 그룹인 Health Level Seven International에 의해 만들어졌습니다. HL7은 의료 분야의 상호 운용성을 개선하기 위해 환자 속성 및 임상 이벤트의 표준 세트를 제공하고 있습니다.
FHIR(Fast Healthcare Interoperability Resource)은 HL7의 최신 버전입니다.
FHIR 규격은 의료 데이터 교환에 대한 표준을 정의하며, 여기에는 의료 정보의 저장 방식에 관계없이 여러 컴퓨터 시스템 간에 의료 정보를 공유하는 방법이 포함됩니다. FHIR 표준은 데이터 요소, 메시징 및 문서 형식은 물론, 전자 의료 기록(EHR) 및 전자 의료 기록(EMR)을 교환하기 위한 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)에 대해 설명합니다. FHIR은 오픈 소스이며, 지속적인 실시간 데이터 교환을 가능하게 하는 오픈 API를 제공합니다.
FHIR을 사용하면 환자가 서로 다른 의료 기관에서 여러 의료 서비스 제공자를 만나고 여러 보험 상품을 사용(여러 보험사가 여러 EHR을 사용)하는 경우에도 진료를 간단하게 관리할 수 있습니다. FHIR 표준은 다양한 형식의 데이터를 통합하는 통합된 단일 개인 환자 상황 기록을 생성함으로써, 환자 정보에 대해 완벽하게 파악할 수 있으며 전반적인 치료 조정 및 임상 의사 결정 지원을 개선합니다. 모든 사람이 보다 효과적이고 개인에게 맞춤화되며 통합되고 비용 효율적인 의료 솔루션의 혜택을 누릴 수 있습니다.
FHIR은 HL7 버전 2(V2) 및 HL7 버전 3(V3)과 같은 이전 표준을 기반으로 하며 RESTful API, XML, JSON 및 HTTP와 같은 일반적인 웹 표준을 사용합니다. REST API를 사용하면 (이전 버전의 HL7에서와 같이) 즉시 필요한지 여부에 관계없이 모든 데이터를 공유하는 피드를 구독하는 대신, 데이터 소비자가 필요에 따라 정보를 요청할 수 있으므로 FHIR의 효율성이 높아집니다.
HL7 FHIR REST API는 모바일 앱, 클라우드 기반 통신, EHR 기반 데이터 공유, 실시간 서버 통신 등과 함께 사용할 수 있습니다. 소프트웨어 개발자는 FHIR을 사용하여 사용자가 사용하는 운영 체제 및 디바이스에 관계없이 모든 의료 시스템의 임상 데이터에 액세스할 수 있는 표준화된 브라우저 기반 애플리케이션을 개발할 수 있습니다.
FHIR은 이전 버전보다 배우고 구현하기가 더 쉬우며, 즉시 사용 가능한 상호 운용성을 제공합니다. 또한 FHIR 표준은 최신 시스템이나 레거시 시스템에서 정보를 수집하는 데 사용할 수 있는 다양한 아키텍처 접근 방식을 허용합니다.
FHIR은 HL7 V2 및 CDA 표준과 호환되지만 조직은 의료 정보 데이터 교환의 새로운 방향을 위해 FHIR로 마이그레이션해야 합니다. 그러나 많은 공급업체가 여전히 이전 버전의 HL7 표준을 사용하고 있기 때문에 일부 IT 팀은 기존 애플리케이션을 HL7 V2에 맞춰 다시 작성해야 할지 아니면 교체해야 할지 확신하지 못하고 있습니다.
IBM의 애플리케이션 통합 솔루션인 IBM App Connect는 기존 애플리케이션을 다시 작성할 필요 없이 HL7을 FHIR로 양방향으로 변환할 수 있는 기능을 갖추고 있습니다. FHIR 서버 역할을 하는 EHR을 포함하여 시스템 간에 의료 데이터를 이동할 수 있습니다.
IBM App Connect for Healthcare는 의료 산업을 위한 IBM App Connect의 특수 버전으로, 스마트 FHIR 변환 및 라우팅을 제공하는 사전 구축된 패턴을 제공합니다. 이 패턴은 FHIR을 다른 형식으로 변환할 수 있으므로 의료 기관이 FHIR의 이점을 실현하고 이벤트 중심 아키텍처를 포함한 최신 통합 방법을 탐색할 수 있는 기회를 제공합니다. 의료 IT 제공업체는 다양한 사용 사례에 대해 IBM API Connect를 사용하여 FHIR API를 생성, 관리, 보호 및 소셜화하는 기능을 통해 이러한 FHIR 리소스의 범위를 확장할 수 있습니다.
UHCW NHS Trust가 IBM watsonx.ai 기술을 사용해 보다 효율적인 환자 치료를 위해서 IBM Consulting 및 IBM 비즈니스 파트너인 Celonis SE와 협력하는 이유를 알아보세요.
IBM의 고급 솔루션, 안전한 플랫폼, AI 기반의 강력한 자동화를 통해 의료 서비스를 혁신하세요.
IBM은 의료 컨설팅 서비스를 제공하여 고객이 문제를 해결하고 환자 치료 결과를 개선할 수 있도록 합니다.
IBM watsonx Assistant로 구축된 지능형 의료용 챗봇은 환자의 질문에 일관된 답변을 제공하고 환자 경험을 향상합니다.