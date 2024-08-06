섀도 데이터 및 섀도 AI의 숨겨진 위험으로 인한 유출 비용 증가

보안 리더는 심층 방어에 대해 생각하고 보안 스택과 전체 아키텍처가 복원력과 보호 기능을 제공하도록 하는 데 익숙합니다. 이 패러다임은 오늘날에도 유효하지만, 데이터 우선 보안으로의 전환을 고려해야 할 때일 수 있습니다. 이는 오늘날의 사용 사례에 부합하는 데이터 관리를 의미하며, 데이터가 전체 수명 주기, 사용 및 폐기 과정에서 보호가 필요한 핵심 자산인 경우입니다. 데이터 보안의 패러다임 변화는 2024년판 데이터 유출 비용(CODB) 보고서의 증거가 잘 뒷받침하고 있습니다.

이 보고서는 전 세계 604개 조직 및 17개 업종을 대상으로 한 실제 보안 침해 사고의 원인, 비용 영향 및 복구에 관한 연구를 제공합니다. 이번 조사 결과는 보안, 개인정보 보호, 거버넌스 및 규제에 미치는 영향을 포함하여 데이터 퍼즐을 푸는 데 도움이 될 수 있는 몇 가지 흥미로운 트렌드를 보여줍니다. 이러한 모든 측면에서 이미 보안을 고려하지 않은 채 새로운 생성형 AI 이니셔티브를 서둘러 제공하고 빠르게 시장에 출시하는 과정에서 위험이 증가하고 있습니다. 놀랍게도 최근 생성형 AI 보안에 대한 설문조사에 따르면 새로운 이니셔티브의 24%만이 보안 구성 요소를 포함하는 것으로 나타났습니다.