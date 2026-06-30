겉으로 보기에는 오픈 소스 Kafka가 라이선스 비용이 없고, 완전한 제어권과 높은 유연성을 제공하는 매우 비용 효율적인 선택처럼 보입니다. 하지만 실제로는 비용 부담이 소프트웨어에서 사람, 시간, 그리고 복잡성으로 옮겨갈 뿐입니다. 경우에 따라 자체 스트리밍 플랫폼은 관리형 대안과 비교했을 때 구축 비용은 최대 8배, 유지 관리 비용은 2배 이상 더 들 수 있습니다.

이러한 숨겨진 대가를 많은 팀은 'Kafka Tax'라고 부릅니다. Kafka를 도입한다는 것은 단순히 기술을 도입하는 것이 아니라, 분산 시스템을 지속적으로 운영해야 하는 책임까지 함께 떠안는다는 의미입니다.

사용량이 증가할수록 이러한 부담은 다음과 같은 형태로 현실화됩니다.

수동 확장: 제품 출시나 사용량이 급증하는 시기와 같이 트래픽이 급증하면 팀은 압박 속에서 클러스터를 프로비저닝하고 리밸런싱해야 합니다.

파이프라인 유지 관리: 데이터를 안정적으로 전송하려면 커넥터와 통합 구성 요소를 지속적으로 유지 관리하고, 패치를 적용하거나, 경우에 따라 맞춤형 빌드를 수행해야 합니다.

분산된 거버넌스: 스키마 하나만 변경해도 다운스트림 시스템 전반에 영향을 미쳐 여러 서비스가 예기치 않게 중단될 수 있습니다.

지속적인 경계: 보안, 복제, 컴플라이언스는 한 번 설정하는 것으로 끝나는 것이 아니라 지속적인 모니터링이 필요합니다.

예를 들어 실시간 결제 환경을 구축하는 팀은 처음에는 비교적 적은 비용으로 Kafka를 배포할 수 있습니다. 하지만 거래량이 늘어나면 실제 서비스가 운영되는 중에도 파티션을 리밸런싱하고, 지연 문제를 해결하며, exactly-once 처리를 보장해야 하는 상황에 직면하게 됩니다. 개발 툴로 시작했던 Kafka는 어느새 상시 운영해야 하는 책임이 됩니다.

시간이 지날수록 이러한 문제는 점점 누적됩니다. 서비스가 늘어날수록 종속성도 늘어납니다. 데이터가 늘어날수록 파티션과 복제 관리의 어려움도 커집니다. 결국 팀은 운영의 한계에 부딪히게 되고, 엔지니어링 시간은 시스템을 개선하는 대신 유지 관리에 소비됩니다.