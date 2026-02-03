재무팀이 힘든 것은 인재나 노력 때문이 아닙니다. O2C(주문-현금화) 주기가 조용히 불리하게 작용하는 것이 문제입니다. 파편화된 시스템, 수동 조정, 워크플로 단절은 눈에 띄지 않는 비효율성을 초래하곤 해서, 결국 현금 흐름을 고갈시키고 수치에 대한 신뢰를 떨어뜨립니다.

중단점은 월말에 나타나곤 하는데, 이는 궁극적인 스트레스 테스트입니다. 분쟁이 쌓이고, 송장이 지연되며, 전사적 자원 관리(ERP), 고객 관계 관리(CRM), 청구 및 뱅킹 시스템 전반에 걸쳐 데이터가 사일로에 갇힙니다. 이러한 사각 지대는 속도를 늦출 뿐만 아니라 예측의 정확도를 낮추고 의사 결정을 저해합니다.

일반적인 중단점 유발 요인:

파편화된 시스템과 사각지대: 최고 재무 책임자(CFO)의 약 40%가, 재무 데이터를 완전히 신뢰하지 못하는 이유는 플랫폼이 단절되어 있어 정확성을 확보하기 어렵기 때문이라고 했습니다.

최고 재무 책임자(CFO)의 약 40%가, 재무 데이터를 완전히 신뢰하지 못하는 이유는 플랫폼이 단절되어 있어 정확성을 확보하기 어렵기 때문이라고 했습니다. 수동 작업의 비효율성: 재무팀이 업무 시간의 최대 40%를 수동 조정에 소비하여 오류가 증가하고 현금 실현이 지연됩니다.

재무팀이 업무 시간의 최대 40%를 수동 조정에 소비하여 오류가 증가하고 현금 실현이 지연됩니다. 수익 유출: O2C 전반의 단절된 핸드오프와 분쟁으로 인해 마진이 조용히 감소합니다. Clari는 유출로 인한 전 세계 매출 손실이 26%에 달한다고 보고했습니다.

O2C 전반의 단절된 핸드오프와 분쟁으로 인해 마진이 조용히 감소합니다. Clari는 유출로 인한 전 세계 매출 손실이 26%에 달한다고 보고했습니다. 규정 준수 위험: 수동 제어로는 변화하는 규정을 따라잡을 수 없어 규정 준수 비용이 늘어나고 기업이 처벌에 노출될 수 있습니다.

문제를 해결하기 위해 더 많은 도구나 인력을 투입하고 싶은 유혹이 들 수도 있지만, 그렇게 해서는 파편화 문제를 해결하지 못합니다. 포인트 솔루션은 명확성이 아니라 복잡성을 더합니다. 재무 책임자에게 필요한 것은 통합된 가시성, 자동화된 검증, 연결된 워크플로이지 또 다른 스프레드시트나 사일로화된 앱이 아닙니다.



통합된 AI 기반 O2C로의 전환



AI 기반 통합은 재무의 이상향을 새롭게 정의하고 있습니다. ERP, CRM, 청구 및 뱅킹 시스템을 신뢰할 수 있는 단일 플로로 연결함으로써 리더는 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.

O2C 주기 전반에 대한 실시간 가시성 확보

분쟁 감소 및 신속한 대금 회수

예측 가능한 현금 흐름 및 규정 준수 강화

ERP, CRM, 청구 및 뱅킹 전반에 걸쳐 신뢰할 수 있는 단일 소스를 통해 가시성을 높이고 의사 결정에 확신 부여

급한 불을 끌 일이 없는 월말을 상상해 보세요. 자동화된 조정이 오류를 조기에 알려줍니다. 통합된 워크플로는 청구와 수금을 가속화합니다. 거버넌스가 모든 프로세스에 포함되어 있어 규정 준수 위험을 줄이고 팀이 스프레드시트가 아닌 전략에 집중할 수 있도록 합니다. 선도적인 금융 기관들은 이미 이렇게 변화를 꾀하고 있습니다. 170개 국가에 진출한 한 글로벌 기업은 조정을 자동화하고 데이터 흐름을 통합하여, 사후 대응적으로 감독하던 재무 업무를 선제적 리더십으로 전환하여 오류를 줄이고 현금 흐름을 가속화했습니다.

