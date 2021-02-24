의료 공급망에 영향을 미치는 4가지 과제

의료 공급망에서 다음과 같은 몇 가지 주요 위험 요소 또는 근본적인 문제가 주목받고 있습니다.

복원력 부족 — COVID-19로 인해 공급망 복원력 강화가 필요하다는 사실이 드러났습니다. IDC는 의료 기관이 변화하는 팬데믹 상황에 대한 적응력을 높이는 동시에 팬데믹 이후의 '다음 정상 상태'에 대비하는 것이 중요하다고 강조합니다. 물론 의료 분야의 공급망 중단을 완화하는 것은 수익과 환자 치료에 중대한 영향을 미칩니다. 그래서인지 최근 설문조사 에 따르면 의료 서비스 CEO들은 공급망 중단이 환자 안전에 이어 두 번째로 높은 우선순위로 꼽았습니다.

가시성 부족 – 의료 기관 전반의 복원력 부족은 가시성 부족, 특히 분산된 데이터 소스와 사일로화된 시스템에서 중앙 집중식으로 사용 가능한 실시간 데이터에 빠르게 액세스하지 못하는 데서 비롯되는 경우가 많습니다. 이로 인해 필요한 품목, 재고 품목, 향후 수요 범위를 파악하기가 어렵습니다. 궁극적으로 볼 수 없고 측정할 수 없는 것은 관리할 수도 없습니다.

비용 관리 — 팬데믹 기간에 개인 보호 장비(PPE) 및 의료 용품에 대한 수요가 증가함에 따라 비용이 급증했습니다. 이제 공급 비용이 인건비를 제치고 의료 분야의 가장 큰 비용 이 될 것으로 예상됩니다. 연구에 따르면 중단에 대응하기 위해 내리는 대부분의 재고 결정은 차선책이며, 거의 절반은 불필요한 결정입니다. 가시성이 부족하고 의료 시스템이 일반적으로 실제 사용률 및 예상 수요가 아닌 과거 모델과 의사의 선호도를 기반으로 의료 용품을 주문한다는 점을 고려하면 이는 놀라운 일이 아닙니다. 이로 인해 낭비, 절차 지연, 높은 재고 및 운송 비용이 발생합니다.

통합 및 상호 운용성 – 조직, 프로세스, 기술 관점에서의 통합 문제도 비용 증가 및 가시성 문제에 기여합니다. 서로 다른 ERP, 레거시 공급망 시스템, 외부 소스 간의 데이터 통합과 이러한 시스템에 제품 데이터를 다시 공급하는 RFID 바코드 리더와 같은 도구 간의 상호 운용성이 필요합니다.

통합 문제는 인수합병(M&A)으로 더욱 심화되고 있으며, COVID-19의 여파는 의료 분야의 M&A를 가속화할 것으로 예상됩니다. M&A는 성장과 비용 절감을 크게 상승시킬 잠재력을 제공하지만, 병원 시스템이 파편화된 팀, 기술, 프로세스를 관리하도록 이끌기도 합니다. 통합 및 상호 운용성이 향상되면 더 나은 의사 결정이 가능해지고 조직은 영업 중단에 앞서 더 효과적으로 협력하고 대처할 수 있습니다.

이러한 문제에도 불구하고 첨단 기술 솔루션은 혁신과 복원력을 위한 신속한 경로를 제공합니다. 의료 및 공급망 리더들은 이미 이러한 문제를 해결하고 그 과정에서 조직을 개선하기 위해 행동하고 있습니다. IDC에 따르면 병원의 62%가 공급망 애플리케이션에 대한 지출을 늘렸고, 경영진의 64%가 클라우드 기반 공급망 관리 애플리케이션이 '비즈니스에 중요하다'고 답했습니다.

AI 기반 공급망 컨트롤 타워가 특히 관심을 끌고 있습니다. 실제로 의료 경영진의 88%가 향후 3년 내에 AI를 공급망의 '중요한' 기술이 될 것이라고 답했습니다. AI 기반 컨트롤 타워는 조직이 네트워크 전반에 걸쳐 동적 가시성을 확보하고, 수요 변화와 중단을 감지하는 능력을 개선하며, 재고 관리 및 의사 결정 지원을 통해 환자 치료를 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.

AI 지원 공급망 컨트롤 타워는 다음과 같은 5가지 주요 능력을 활용하여 팬데믹으로 인한 문제를 해결하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

엔드투엔드 가시성

지능형 예측 및 수요 감지

비접촉식 계획 및 생산성 향상

계획 및 자동화 향상

협업 에코시스템 구축

컨트롤 타워를 배치하는 것은 단지 팬데믹으로 인해 노출된 문제를 해결하기 위한 것만이 아닙니다. 보다 디지털화된 데이터 기반의 환경으로 전환하고 미래의 과제와 기회를 해결하는 데 필요한 핵심 구성 요소이기도 합니다. 공급망 전반의 가시성, 자동화 및 통합을 컨트롤 타워와 결합하면 공급망 연결과 협업을 통해 미래의 위기와 의료 문제를 더 잘 관리하고 선제적으로 극복할 수 있는 의료 에코시스템이라는 새로운 지평을 열 수 있습니다.