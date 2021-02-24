의료 공급망에 영향을 미치는 4가지 과제

COVID-19는 의료 시스템의 구조적 취약점을 부각시켰으며, 그 중에서도 특히 공급망의 역량과 회복력에 대한 지속적인 문제를 드러냈습니다. 59~83%의 조직이 팬데믹 발발 이후 의료 용품 확보가 지연되거나 리드 타임이 늘어났다고 보고했습니다. 이에 따라 이러한 조직의 81%는 수요 변동과 중단을 극복하기 위해 대부분 재고 수준을 늘리는 방식으로 재고를 조정했습니다.
의료 공급망에서 다음과 같은 몇 가지 주요 위험 요소 또는 근본적인 문제가 주목받고 있습니다.
통합 문제는 인수합병(M&A)으로 더욱 심화되고 있으며, COVID-19의 여파는 의료 분야의 M&A를 가속화할 것으로 예상됩니다. M&A는 성장과 비용 절감을 크게 상승시킬 잠재력을 제공하지만, 병원 시스템이 파편화된 팀, 기술, 프로세스를 관리하도록 이끌기도 합니다. 통합 및 상호 운용성이 향상되면 더 나은 의사 결정이 가능해지고 조직은 영업 중단에 앞서 더 효과적으로 협력하고 대처할 수 있습니다.
이러한 문제에도 불구하고 첨단 기술 솔루션은 혁신과 복원력을 위한 신속한 경로를 제공합니다. 의료 및 공급망 리더들은 이미 이러한 문제를 해결하고 그 과정에서 조직을 개선하기 위해 행동하고 있습니다. IDC에 따르면 병원의 62%가 공급망 애플리케이션에 대한 지출을 늘렸고, 경영진의 64%가 클라우드 기반 공급망 관리 애플리케이션이 '비즈니스에 중요하다'고 답했습니다.
AI 기반 공급망 컨트롤 타워가 특히 관심을 끌고 있습니다. 실제로 의료 경영진의 88%가 향후 3년 내에 AI를 공급망의 '중요한' 기술이 될 것이라고 답했습니다. AI 기반 컨트롤 타워는 조직이 네트워크 전반에 걸쳐 동적 가시성을 확보하고, 수요 변화와 중단을 감지하는 능력을 개선하며, 재고 관리 및 의사 결정 지원을 통해 환자 치료를 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.
AI 지원 공급망 컨트롤 타워는 다음과 같은 5가지 주요 능력을 활용하여 팬데믹으로 인한 문제를 해결하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
컨트롤 타워를 배치하는 것은 단지 팬데믹으로 인해 노출된 문제를 해결하기 위한 것만이 아닙니다. 보다 디지털화된 데이터 기반의 환경으로 전환하고 미래의 과제와 기회를 해결하는 데 필요한 핵심 구성 요소이기도 합니다. 공급망 전반의 가시성, 자동화 및 통합을 컨트롤 타워와 결합하면 공급망 연결과 협업을 통해 미래의 위기와 의료 문제를 더 잘 관리하고 선제적으로 극복할 수 있는 의료 에코시스템이라는 새로운 지평을 열 수 있습니다.
