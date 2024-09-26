증가하는 랜섬웨어: 2024년 의료 산업 공격 트렌드

IBM의 2024년 데이터 유출 비용(CODB) 보고서에 따르면, 올해 전 세계 데이터 유출 평균 비용은 488만 달러에 달했으며, 이는 2023년 대비 10% 증가한 수치입니다.

이 보고서는 의료 산업에 좋은 소식과 나쁜 소식을 모두 제공합니다. 좋은 소식은 올해 평균 데이터 유출 비용이 10.6% 감소했다는 것입니다. 나쁜 소식은 의료 분야가 평균 977만 달러로 14년 연속 가장 비용이 많이 드는 유출 복구 부문 1위를 차지했다는 것입니다.

랜섬웨어는 이러한 비용 차이를 만드는 데 핵심적인 역할을 합니다. 국가정보국의 데이터에 따르면, 2022년에서 2023년 사이에 랜섬웨어 공격 건수는 거의 두 배로 증가했습니다. 최근 Change Healthcare와 Ascension에 가해진 대규모 공격은 이러한 공격이 해커가 원하는 것을 얻는 데 얼마나 효과적인지를 보여주었습니다.

그 결과는 어떨까요? 랜섬웨어가 증가하고 있습니다. 랜섬웨어가 효과적인 이유, 공격자가 원하는 것, 과거의 침해가 미래의 트렌드를 주도하는 방식에 대해 의료 조직이 알아야 할 사항을 알아보세요.