Hadoop과 Spark의 각 아키텍처, 이러한 빅 데이터 프레임워크가 각 솔루션에 가장 적합한 여러 컨텍스트와 시나리오에서 어떻게 비교되는지 설명합니다.
Apache Software Foundation에서 개발한 Hadoop과 Spark는 빅 데이터 아키텍처에 널리 사용되는 오픈 소스 프레임워크입니다. 각 프레임워크에는 빅데이터 세트를 준비, 처리, 관리 및 분석하는 광범위한 오픈 소스 기술 에코시스템이 포함되어 있습니다.
Apache Hadoop은 컴퓨터 네트워크(또는 "노드")를 통해 방대하고 복잡한 데이터 문제를 해결함으로써 사용자가 대용량 데이터 세트(기가바이트에서 페타바이트까지)를 관리할 수 있도록 하는 오픈 소스 소프트웨어 유틸리티입니다. 확장성이 뛰어나고 비용 효율적인 솔루션으로, 정형, 반정형 및 비정형 데이터(예: 인터넷 클릭스트림 기록, 웹 서버 로그, IoT 센서 데이터 등)를 저장하고 처리합니다.
Hadoop 프레임워크의 이점은 다음과 같습니다.
역시 오픈 소스인 Apache Spark는 빅 데이터 세트를 위한 데이터 처리 엔진입니다. Hadoop과 마찬가지로 Spark는 대규모 작업을 여러 노드로 분할합니다. 그러나 Hadoop보다 성능이 빠른 경향이 있으며 파일 시스템 대신 RAM(랜덤 액세스 메모리)을 사용하여 데이터를 캐시하고 처리합니다. 이를 통해 Spark는 Hadoop이 처리할 수 없는 사용 사례를 처리할 수 있습니다.
Spark 프레임워크의 이점은 다음과 같습니다.
Hadoop은 저장된 데이터에 대한 고급 분석(예: 예측 분석, 데이터 마이닝, 머신 러닝(ML) 등)을 지원합니다. 이를 통해 빅데이터 분석 처리 작업을 더 작은 작업으로 분할할 수 있습니다. 소규모 작업은 알고리즘(예: MapReduce)을 사용하여 병렬로 수행된 다음 Hadoop 클러스터(즉, 빅데이터 세트에 대해 병렬 계산을 수행하는 노드)에 분산됩니다.
Hadoop 에코시스템은 다음과 같은 네 가지 기본 모듈로 구성됩니다.
데이터 처리 분야에서 가장 큰 오픈소스 프로젝트인 Apache Spark는 데이터와 인공 지능(AI)을 결합한 유일한 처리 프레임워크입니다. 이를 통해 사용자는 대규모 데이터 변환 및 분석을 수행한 다음 최첨단 머신 러닝(ML) 및 AI 알고리즘을 실행할 수 있습니다.
Spark 에코시스템은 다섯 가지 기본 모듈로 구성됩니다.
Spark는 MapReduce를 개선한 Hadoop입니다. Spark와 MapReduce의 주요 차이점은 Spark는 후속 단계에서 데이터를 처리하고 메모리에 보관하는 반면 MapReduce는 디스크에서 데이터를 처리한다는 것입니다. 그 결과, 소규모 워크로드의 경우 Spark의 데이터 처리 속도가 MapReduce보다 최대 100배 더 빠릅니다(ibm.com 외부 링크).
또한 MapReduce의 2단계 실행 프로세스와 달리 Spark는 방향성 비순환 그래프(DAG)를 생성하여 Hadoop 클러스터 전반의 노드 오케스트레이션 및 작업을 예약합니다. 이 작업 추적 프로세스는 이전 상태의 데이터에 기록된 작업을 다시 적용하는 내결함성을 가능하게 합니다.
다음 6가지 중요한 상황에서 Hadoop과 Spark의 주요 차이점을 자세히 살펴보겠습니다.
위에 제공된 비교 분석 및 사실 정보를 바탕으로 다음 사례는 Hadoop과 Spark의 전반적인 유용성을 가장 잘 보여줍니다.
Hadoop은 다음과 관련된 시나리오에 가장 효과적입니다.
Spark는 다음과 관련된 시나리오에 가장 효과적입니다.
