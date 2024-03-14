Kafka 클라이언트 지표 시작하기

Apache Kafka는 널리 인정받는 오픈 소스 이벤트 스토어 및 스트림 처리 플랫폼입니다. Fortune 500대 기업 중 80% 이상이 Apache Kafka를 사용하면서 사실상 데이터 스트리밍의 표준으로 발전했습니다. 모든 주요 클라우드 제공업체는 이러한 증가하는 수요를 충족하기 위해 관리형 데이터 스트리밍 서비스를 제공합니다.

관리형 Kafka 서비스를 선택하는 주요 이점 중 하나는 브로커 및 운영 지표에 대한 책임을 위임하고, 사용자는 애플리케이션별 지표에만 집중할 수 있다는 점입니다. 이 글에서는 제품 관리자인 Uche Nwankwo가 고객이 최적의 성능을 위해 모니터링해야 하는 생산자 및 소비자 지표에 대한 지침을 제공합니다.

Kafka를 사용하는 모니터링에는 일반적으로 토픽, 파티션, 브로커 및 소비자 그룹과 관련된 다양한 지표가 포함됩니다. 일반적인 Kafka 지표에는 처리량, 지연 시간, 복제, 디스크 사용에 대한 정보가 포함됩니다. 사용 중인 Kafka 버전에서 사용할 수 있는 특정 지표와 이를 효과적으로 해석하는 방법을 이해하려면 Kafka 문서 및 관련 모니터링 툴을 참조하세요.