생성형 AI의 핵심이 기술이 아니라 비즈니스 혁신입니다

이제 우리는 기업 생성형 AI를 통해 진화하는 중요한 단계에 있습니다. 소비자 생성형 AI가 수백만 명의 상상력을 사로잡았지만, 경영진은 엔터프라이즈 생성형 AI를 위한 효과적이고 책임감 있는 전략을 제공할 수 있는 관행을 개발하고 있습니다.

CEO 설문조사에 따르면 조직의 60%가 아직 생성형 AI에 대한 일관된 전사적 접근 방식을 개발하지 못했다고 답했습니다. IBM은 그에 대한 도움을 줄 수 있는 특별한 위치에 있습니다. IBM은 조직의 요구 사항에 대한 깊은 이해와 함께 풍부한 혁신의 역사를 가지고 있습니다. 또한 훌륭한 기술을 구축하고 고객이 비즈니스 혁신을 안정적으로 제공할 수 있도록 지원해온 놀라운 실적을 보유하고 있습니다. IBM은 제가 업계의 미래를 만들어가는 데 기여할 수 있는 완벽한 장소입니다.

저는 25년 동안 데이터, AI, 분석 분야에서 일하면서 기술이 비즈니스와 산업, 나아가 우리 삶의 방식까지 어떻게 변화시키는지 목격했습니다. 저는 4곳의 스타트업과 여러 '스케일업' 및 하이퍼스케일러(Microsoft, Oracle, Google), 다양한 규모의 고객 및 파트너 등 업계에서 가장 혁신적인 팀과 협력할 기회를 누렸습니다. IBM의 데이터, AI 및 분석 전략과 그 실행을 주도하기 위해 IBM에 합류하게 되어 매우 기쁩니다.

최근 팟캐스트 에피소드에서 Sanjeev Mohan과 Ritika Gunnar와 함께 IBM을 선택한 이유와 IBM이 생성형 AI를 통해 다음 혁신의 물결을 주도할 수 있는 독보적인 위치에 있다고 생각하는 이유를 공유했습니다.