생성형 AI의 핵심이 기술이 아니라 비즈니스 혁신입니다

이제 우리는 기업 생성형 AI를 통해 진화하는 중요한 단계에 있습니다. 소비자 생성형 AI가 수백만 명의 상상력을 사로잡았지만, 경영진은 엔터프라이즈 생성형 AI를 위한 효과적이고 책임감 있는 전략을 제공할 수 있는 관행을 개발하고 있습니다.
CEO 설문조사에 따르면 조직의 60%가 아직 생성형 AI에 대한 일관된 전사적 접근 방식을 개발하지 못했다고 답했습니다. IBM은 그에 대한 도움을 줄 수 있는 특별한 위치에 있습니다. IBM은 조직의 요구 사항에 대한 깊은 이해와 함께 풍부한 혁신의 역사를 가지고 있습니다. 또한 훌륭한 기술을 구축하고 고객이 비즈니스 혁신을 안정적으로 제공할 수 있도록 지원해온 놀라운 실적을 보유하고 있습니다. IBM은 제가 업계의 미래를 만들어가는 데 기여할 수 있는 완벽한 장소입니다.
저는 25년 동안 데이터, AI, 분석 분야에서 일하면서 기술이 비즈니스와 산업, 나아가 우리 삶의 방식까지 어떻게 변화시키는지 목격했습니다. 저는 4곳의 스타트업과 여러 '스케일업' 및 하이퍼스케일러(Microsoft, Oracle, Google), 다양한 규모의 고객 및 파트너 등 업계에서 가장 혁신적인 팀과 협력할 기회를 누렸습니다. IBM의 데이터, AI 및 분석 전략과 그 실행을 주도하기 위해 IBM에 합류하게 되어 매우 기쁩니다.
최근 팟캐스트 에피소드에서 Sanjeev Mohan과 Ritika Gunnar와 함께 IBM을 선택한 이유와 IBM이 생성형 AI를 통해 다음 혁신의 물결을 주도할 수 있는 독보적인 위치에 있다고 생각하는 이유를 공유했습니다.
생성형 AI에 대한 IBM의 비전은 다릅니다. IBM은 단순히 최첨단 도구를 개발하는 것을 넘어, 생성형 AI 기술이 신뢰할 수 있고 확장 가능하며, 실제 비즈니스 과제를 해결하는 데 활용될 수 있도록 보장하는 것을 목표로 합니다.
IBM은 금융 서비스 및 의료와 같은 규제가 엄격한 산업에서 비즈니스 크리티컬 솔루션을 제공하는 것으로 오랫동안 명성을 쌓아 왔습니다. 신뢰할 수 있고 안전한 시스템 구축에 대한 이러한 심층적인 경험은 기업이 생성형 AI를 도입하는 데 있어 꼭 필요합니다. IBM은 AI를 위해 AI를 구축하는 것이 아니라, 조직이 AI를 통해 혁신하고 안정적이고 윤리적이며 확장가능한 방식으로 혁신할 수 있도록 지원합니다.
그렇다면 IBM은의 전략은 어떤 모습일까요? IBM은 신뢰, 혁신, 엔터프라이즈 확장성이라는 세 가지 핵심 원칙을 염두에 두고 생성형 AI에 접근하고 있습니다.
신뢰는 IBM의 AI 철학의 핵심입니다. IBM은 결과를 제공할 뿐만 아니라, 그 결과가 어떻게 달성되었는지에 대한 설명도 제공하는 시스템을 개발하고 있습니다. 예를 들어, 5,300만 명의 고객과 147,000명의 직원을 보유한 은행 및 보험 분야의 주요 기업인 Credit Agricole과 IBM의 협력을 예로 들어 보겠습니다. 이 회사는 2022~2025년 동안 200억 유로의 IT 시스템 예산을 할당했습니다. 이러한 노력의 일환으로 Credit Agricole은 광범위한 IT 전략을 지원하기 위해 IBM 소프트웨어 기반의 데이터, AI 및 분석 솔루션 2종을 출시합니다. 이러한 솔루션은 직원과 고객의 생산성을 향상하도록 설계되었습니다. 규제 기관의 감사 가능성에 초점을 맞추는 것도 마찬가지로 중요합니다. 모든 AI 지원 의사 결정은 감사가 가능하므로, 규정 준수를 촉진하고 비즈니스 프로세스에 대한 신뢰를 높일 수 있습니다.
또한 저는 IBM이 American Airlines과 같은 기업들의 혁신을 어떻게 지원하는지 목격했습니다. American Airlines는 IBM의 접근 방식(소프트웨어 + 컨설팅 + IBM® Garage) 덕분에 개발 및 출시 주기를 가속화하여 대형 허리케인 한가운데서도 글로벌 애플리케이션을 출시할 수 있었으며, 동시에 중요한 의사 결정 지점에 대한 인적 감독을 유지할 수 있었습니다.
이러한 고객이 이러한 애플리케이션을 설명할 때 사용하는 용어는 '멋진 실험'이 아니라, '견고함'과 '안정성'입니다.
IBM은 세계에서 가장 혁신적인 조직 중 하나입니다. SQL의 발명부터 AI 시스템(예: Watson)과 대규모 언어 모델을 통해 경계를 넓히는 것까지, IBM은 한 세기가 넘는 기간 동안 기술의 미래를 주도해 왔습니다. 혁신의 역사는 오늘날에도 AI, 하이브리드 클라우드, 오픈 소스 플랫폼의 발전과 함께 계속되고 있습니다. 가장 최신 업체가 되는 것이 중요한 것이 아니라, 가장 신뢰할 수 있고 , 신뢰할 수 있으며, 윤리적인 업체가 되는 것이 중요하며, IBM이 이러한 부문을 선도하고 있습니다.
생성형 AI는 IBM의 연구 실험은 아니라, 실제 비즈니스 혁신을 주도하는 데 도움이 되는 IBM의 방식입니다. IBM은 확장 가능하고 안전하고 가장 복잡한 엔터프라이즈 환경의 요구 사항을 충족할 준비가 된 AI 시스템을 구축하고 있습니다. 금융 서비스, 의료 서비스, 제조 등 모든 분야에서 IBM은 AI를 대규모로 배포할 수 있는 경험과 인프라를 갖추고 있습니다. IBM의 하이브리드 클라우드 및 AI 기능을 통해 기업은 업종에 관계없이 보안이나 규정 준수에 영향을 주지 않고도 혁신을 달성할 수 있습니다.
저는 우리가 진정한 혁신의 전환점에 있다고 믿습니다. IBM이 AI가 실제 비즈니스 가치를 창출하는 방법을 주도하고 있습니다. IBM의 사명은 기업이 효과적이고 책임감 있는 방식으로 AI 확장을 지원하는 것입니다.
AI는 우리가 운영하는 방식, 의사 결정 방식, 성장하는 방식을 변화시킬 것입니다. 앞으로 몇 달 동안, 우리는
기업의 데이터 사용 방식을 혁신하고, 더 지능적인 인사이트를 확보하고, 의사 결정을 개선하고, 전례 없는 규모로 운영 효율성을 주도하도록 설계된 새로운 생성형 AI 기능을 출시할 예정입니다.
저는 이 여정에 참여하여 IBM에서 AI의 미래를 만들어가는 데 기여하게 되어 매우 기쁩니다. 지금은 시작에 불과하며 최고의 순간은 아직 오지 않았습니다. 생성형 AI의 한계를 뛰어넘는 IBM의 혁신은 계속됩니다. 앞으로 더 많은 소식을 기대해 주세요.
자세한 내용을 알고 싶으시면 IBM TechXchange에 참여하여 IBM이 비전을 현실로 바꾸는 방법을 확인하시기 바랍니다. AI의 미래를 함께 만들어 갑시다.