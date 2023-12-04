생성형 AI를 통한 비즈니스 기획의 미래 

빠르게 진화하는 비즈니스 에코시스템에서 많은 기업이 인플레이션, 공급망 중단, 복잡한 노동 시장 등 복합적인 문제에 직면해 있습니다. 이러한 요소는 수익성에 상당한 압박을 가하고 있습니다. 이러한 시나리오에서 기존의 계획 방법은 변화하는 기회와 문제에 신속하고 전략적으로 대응하는 기업의 역량을 저해할 수 있습니다.
바로 이 지점에서 자율 계획이 빛을 발합니다. 이러한 접근 방식을 통해 조직은 데이터 기반 분석, 인공 지능(AI) 및 자동화를 활용하여 정확한 정보에 기반하여 신속하고 정확하게 의사 결정을 내릴 수 있으며, 현대 마켓플레이스의 복잡성을 민첩하고 정확하게 탐색할 수 있습니다.
자율적 비즈니스 기획의 핵심은 파운데이션 모델 및 생성형 AI와 같은 최첨단 기술의 잠재력을 활용하는 혁신적인 방법으로 구성됩니다. 영업 계획, 예산 책정, 예측 프로세스에서 비즈니스의 역량을 강화합니다. 목표는 개인을 대체하는 것이 아니라 비즈니스의 전략적 측면에 집중할 수 있도록 역량을 강화하는 것입니다. 이 접근 방식은 사람의 개입을 최소화하거나 개입을 전혀 하지 않고도 상당한 수의 작업을 처리할 수 있습니다.
자율 비즈니스 기획이 기존 자동화와 차별화되는 점은 증강된 예측 및 처방적 인사이트를 제공하고 이러한 인사이트를 기반으로 작업을 자동화할 수 있다는 점입니다. 이를 통해 민첩성이 향상될 뿐만 아니라 의사 결정에 필요한 시간을 크게 줄일 수 있습니다.
데이터에 대한 접근성이 높아짐에 따라, 기업들은 이를 비즈니스 및 재무 계획에 활용하는 것이 중요하다는 것을 인식하고 있습니다. 첨단 기술 솔루션을 사용할 수 있음에도 불구하고, 기업은 계획 및 분석 도구를 사용할 때 종종 심각한 문제에 직면합니다. 가장 일반적인 세 가지 장애물은 다음과 같습니다.
재무 전문가는 수작업에 너무 많은 시간을 할애하여 비즈니스 기획 프로세스가 길어집니다. 재무 전문가가 주로 반복적인 업무에 종사하기 때문에 데이터 분석과 발전을 위한 시간이 부족합니다.
의사 결정권자가 신뢰할 수 없는 예측과 추정을 바탕으로 선택을 내리면 조직의 전반적인 전략적 방향에 영향을 미쳐, 리소스의 잘못된 할당, 성장 기회의 상실, 심지어 재무 불안정성과 같은 바람직하지 않은 결과를 초래할 수 있습니다.
계획 도구와 관련된 가파른 학습 곡선은 전반적인 도입을 제한하고 예산, 투자, 예측 계획을 지원하는 데 효과적인 사용이 어려워질 수 있습니다. 결과적으로 이는 불리한 재무 결과, 성장 기회의 상실, 회사의 재무 위험 증가로 이어질 수 있습니다.
생성형 AI와 파운데이션 모델은 비즈니스와 사회의 환경을 완전히 변화시켰습니다. 불과 몇 년 전만 해도 불가능하고 미래 지향적으로 보였던 일이 이제 가시적인 현실이 되어, 역사적이고 획기적인 순간으로 이끌고 있습니다.
Gartner의 재무 실무 담당 부사장인 Alex Bant에 따르면, "생성형 AI는 재무 계획 및 분석 팀이 후기 및 비즈니스 검토에 사용할 수 있도록 예측 및 예산 편차를 설명할 수 있습니다. 또한 경영진과 이사회를 위해 이러한 추세와 인사이트를 종합할 수 있습니다."
또한 이는 비즈니스 기획 프로세스의 다양한 측면에서 획기적인 패러다임 변화를 나타냅니다. 중요한 영향 중 하나는 자연어 인터페이스를 제공하여 복잡한 재무 데이터와 최종 사용자 간의 격차를 해소함으로써 복잡한 작업을 자동화하고 인사이트와 지침을 신속하게 제공함으로써 계획자를 고급 사용자로 끌어올릴 수 있다는 점입니다. 이제 사용자는 특정 상황에 대해 질문한 후 상세하고 유익한 응답을 받을 수 있습니다.
예를 들어, 사용자가 계획을 세울 때 과거 결과를 검토하고 전년도에 갑자기 비용이 증가한 이유를 어시스턴트에게 문의할 수 있습니다. 그러면 어시스턴트는 증가의 원인으로 계절성, 특정 이벤트 또는 잠재적인 데이터 입력 오류와 같은 요인을 파악하는 시각화 및 텍스트 설명을 제공할 수 있습니다. 사용자는 이상 징후를 식별하기 위한 임계값과 조건을 정의하거나 그에 따라 계획과 전략을 조정할 수 있습니다.
이렇게 향상된 사용자 친화성은 생산성을 가속화하고 경쟁 우위를 확보할 수 있는 잠재력을 제공하여 기업이 시장의 역동성에 더 빠르게 대응할 수 있도록 지원합니다.
IBM Planning Analytics는 조직 전반의 통합 비즈니스 계획을 자동화하고 프로세스를 간소화하며 팀 간 협업을 촉진하여 시장 혼란에 신속하게 대응할 수 있습니다.
IBM Planning Analytics는 생성형 AI의 도입과 함께 혁신적인 변화의 단계를 거칠 것입니다. 이러한 개선 사항을 통해 비즈니스 기획 워크플로를 혁신하고 기업이 효율성을 높여 보다 정확하고 전략적인 마케팅 결정을 내릴 수 있도록 지원할 수 있습니다.
향후 자연어 AI 어시스턴트를 포함시켜 Planning Analytics와의 직관적이고 간편한 상호 작용을 제공하여 사용 장벽을 줄이기 위한 전략적 계획이 준비되어 있습니다. 이렇게 향상된 환경을 통해 사용자는 귀중한 정보와 인사이트에 액세스할 수 있을 뿐만 아니라 보다 사용자 친화적이고 직관적인 방식으로 데이터에 참여할 수 있습니다.
예를 들어, 사용자는 "업무량의 균형을 맞추고 인건비를 절감하는 최적의 직원 스케줄을 작성하려면 어떻게 해야 하나요?"라고 질문할 수 있습니다. 2021년부터 IBM Decision Optimization(IBM ILOG CPLEX)과의 통합을 통해 처방적 인사이트를 제공해 온 IBM Planning Analytics는 파운데이션 모델과의 통합을 통해 사용자의 요청을 해석하고 관련 데이터 및 매개변수를 분석하여, 추천 스케줄을 자연어 설명과 함께 제공할 수 있습니다.
IBM은 AI가 자문 파트너로서 첨단 최적화 기술을 활용하여 최적의 전략을 제안하고, 복잡한 비즈니스 시나리오에서 예상 결과를 달성하고 위험을 최소화하는 데 기여할 수 있는 정확한 조치와 의사 결정을 권장하는 역할을 하는 것을 목표로 합니다.
