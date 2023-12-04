생성형 AI를 통한 비즈니스 기획의 미래 

빠르게 진화하는 비즈니스 에코시스템에서 많은 기업이 인플레이션, 공급망 중단, 복잡한 노동 시장 등 복합적인 문제에 직면해 있습니다. 이러한 요소는 수익성에 상당한 압박을 가하고 있습니다. 이러한 시나리오에서 기존의 계획 방법은 변화하는 기회와 문제에 신속하고 전략적으로 대응하는 기업의 역량을 저해할 수 있습니다.

바로 이 지점에서 자율 계획이 빛을 발합니다. 이러한 접근 방식을 통해 조직은 데이터 기반 분석, 인공 지능(AI) 및 자동화를 활용하여 정확한 정보에 기반하여 신속하고 정확하게 의사 결정을 내릴 수 있으며, 현대 마켓플레이스의 복잡성을 민첩하고 정확하게 탐색할 수 있습니다.

자율적 비즈니스 기획의 핵심은 파운데이션 모델 및 생성형 AI와 같은 최첨단 기술의 잠재력을 활용하는 혁신적인 방법으로 구성됩니다. 영업 계획, 예산 책정, 예측 프로세스에서 비즈니스의 역량을 강화합니다. 목표는 개인을 대체하는 것이 아니라 비즈니스의 전략적 측면에 집중할 수 있도록 역량을 강화하는 것입니다. 이 접근 방식은 사람의 개입을 최소화하거나 개입을 전혀 하지 않고도 상당한 수의 작업을 처리할 수 있습니다.

자율 비즈니스 기획이 기존 자동화와 차별화되는 점은 증강된 예측 및 처방적 인사이트를 제공하고 이러한 인사이트를 기반으로 작업을 자동화할 수 있다는 점입니다. 이를 통해 민첩성이 향상될 뿐만 아니라 의사 결정에 필요한 시간을 크게 줄일 수 있습니다.