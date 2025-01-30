생성형 AI와 BIAN 표준이 뱅킹의 미래를 형성하는 방식

성장 시장의 뱅킹 현대화는 성숙 시장에서는 볼 수 없는 규모로 이루어지고 있으며, 모바일을 통해 이루어지는 거래의 비율이 놀라울 정도로 증가하고 있습니다. IBM은 State Bank of India, 싱가포르의 DBS, 라틴 아메리카의 Bradesco와 같은 고객과 협력하여 오픈 뱅킹, 임베디드 금융 및 기타 뱅킹 플랫폼과 같은 멀티 채널 통합을 통해 이러한 기능을 활용할 수 있도록 지원하고 있습니다.

BIAN의 표준 프레임워크를 사용함으로써 혁신이 가속화되어 기술을 더 쉽게 테스트하고 구성 요소로 세분화할 수 있게 되었습니다. Van Wyk의 설명에 따르면, 이는 복잡한 구조물을 개별 '레고 브릭' 구성 요소로 분해하여 은행뿐만 아니라 업계 전반의 다른 시스템에 더 간단하게 통합하는 것과 같습니다.

마찬가지로 IBM 기업가치연구소(IBV)의 은행 및 금융 시장 글로벌 연구 리더인 Paolo Sironi는 은행 혁신을 위해서는 '스파게티 같은' 은행 기술 아키텍처를 분리할 수 있는 '견고하면서도 유연한 개발 플랫폼'이 필요하다고 믿습니다. 중소기업(SME) 뱅킹은 향후 5년 동안 많은 금융 기관과 신규 진입자들이 가장 많이 경쟁하게 될 것이라는 것이 그의 입장입니다. 이러한 기관들은 디지털 솔루션, 에코시스템 파트너 협업, 생성형 AI와 같은 신기술을 결합하여 세계 경제에 중요한 이 방대한 고객 부문에 더 나은 서비스를 제공하는 새로운 비즈니스 모델을 만들 것입니다.

태국에서는 Bank of Bank가 PC 시대를 뛰어넘어 개인 디바이스를 대신 사용할 수 있게 되었습니다. 은행 업무의 97%는 모바일로 이루어지며, 고객은 수표를 사용한 적이 없으며, 많은 고객이 은행 카드를 가지고 있지 않습니다. ATM은 카드가 필요 없으며 사람들은 휴대전화로 QR 코드를 스캔하여 카드를 사용합니다. 따라서 콜센터의 안정성은 더욱 중요하며, 연중 총 8시간 이상 디지털 서비스가 중단되는 일이 없어야 합니다. 이는 성수기에는 수요가 10배 급증하고 급여일에는 최대 300% 더 많은 활동이 발생해야 한다는 점을 감안하면 더욱 인상적입니다.

실시간 결제로 전환하는 데 어려움이 없는 것은 아닙니다. 거래 확인과 정산을 위한 두 가지 개별 프로세스의 타이밍을 병합하여 실시간으로 동시에 진행되도록 합니다. 이는 사기를 식별하고 돈이 잘못된 사람의 손에 들어가는 것을 방지하는 데 걸리는 시간을 단축하여 돈을 이동할 수 있음을 의미합니다.