생성형 AI와 BIAN 표준이 뱅킹의 미래를 형성하는 방식

방콕 은행의 수석 부사장인 Ian Gillard는 "은행은 모든 면에서 혼란에 직면해 있습니다."라고 말합니다. 실제로 지난 몇 년 동안 은행 업계는 기술 발전, 소비자 선호도 변화, 규제 개발로 인해 상당한 혼란을 겪었습니다. 은행은 성장과 차별화, 고집스럽게 높은 비용/수익 비율을 낮추는 방법, 리스크 및 규제 노출을 관리하는 방법이라는 세 가지 과제에 동시에 직면해 있다고 IBM Consulting 파트너인 Shanker Ramamurthy는 말합니다.
이러한 과제를 해결하려면 다각적인 현대화가 필요합니다. Gillard와 Ramamurthy는 모두 BIAN 이사회 멤버로서 2024년 은행산업건축네트워크(BIAN) 은행 정상회의에서 솔루션을 제시했습니다.
은행업계가 직면한 가장 큰 과제 중 하나는 기술 테스트에 너무 많은 시간과 비용이 소요된다는 것입니다. BIAN의 회장이자 전 HSBC 그룹 최고정보책임자(CIO)인 Steve Van Wyk는 이러한 문제의 근본 원인 중 하나는 은행이 "컴포넌트나 마이크로서비스 단위로 처리하지 않고 모놀리식 코드 기반을 테스트하는 것"이라고 말합니다.
금융 조직 운영의 핵심을 현대화하는 것이 혁신을 실현하는 열쇠가 될 수 있으며, 미들 및 백오피스의 디지털 혁신을 통해 혁신적이고 새로운 솔루션 개발과 고객 대면 향상 이니셔티브에 집중할 수 있습니다. 이에 따라 IBM 컨설턴트는 고객이 이러한 공간에서 극도의 디지털화를 구현하여 복잡성과 중복을 제거하고 우수한 가치를 제공하도록 설계된 고객, 플랫폼 및 에코시스템에 투자를 재할당할 수 있도록 지원하고 있습니다. 이로 인해 은행 현대화 프로그램의 투자 수익률이 한 자릿수 초반에서 20%에 가까운 수준으로 올라갈 수 있을까요?
성장 시장의 뱅킹 현대화는 성숙 시장에서는 볼 수 없는 규모로 이루어지고 있으며, 모바일을 통해 이루어지는 거래의 비율이 놀라울 정도로 증가하고 있습니다. IBM은 State Bank of India, 싱가포르의 DBS, 라틴 아메리카의 Bradesco와 같은 고객과 협력하여 오픈 뱅킹, 임베디드 금융 및 기타 뱅킹 플랫폼과 같은 멀티 채널 통합을 통해 이러한 기능을 활용할 수 있도록 지원하고 있습니다.
BIAN의 표준 프레임워크를 사용함으로써 혁신이 가속화되어 기술을 더 쉽게 테스트하고 구성 요소로 세분화할 수 있게 되었습니다. Van Wyk의 설명에 따르면, 이는 복잡한 구조물을 개별 '레고 브릭' 구성 요소로 분해하여 은행뿐만 아니라 업계 전반의 다른 시스템에 더 간단하게 통합하는 것과 같습니다.
마찬가지로 IBM 기업가치연구소(IBV)의 은행 및 금융 시장 글로벌 연구 리더인 Paolo Sironi는 은행 혁신을 위해서는 '스파게티 같은' 은행 기술 아키텍처를 분리할 수 있는 '견고하면서도 유연한 개발 플랫폼'이 필요하다고 믿습니다. 중소기업(SME) 뱅킹은 향후 5년 동안 많은 금융 기관과 신규 진입자들이 가장 많이 경쟁하게 될 것이라는 것이 그의 입장입니다. 이러한 기관들은 디지털 솔루션, 에코시스템 파트너 협업, 생성형 AI와 같은 신기술을 결합하여 세계 경제에 중요한 이 방대한 고객 부문에 더 나은 서비스를 제공하는 새로운 비즈니스 모델을 만들 것입니다.
태국에서는 Bank of Bank가 PC 시대를 뛰어넘어 개인 디바이스를 대신 사용할 수 있게 되었습니다. 은행 업무의 97%는 모바일로 이루어지며, 고객은 수표를 사용한 적이 없으며, 많은 고객이 은행 카드를 가지고 있지 않습니다. ATM은 카드가 필요 없으며 사람들은 휴대전화로 QR 코드를 스캔하여 카드를 사용합니다. 따라서 콜센터의 안정성은 더욱 중요하며, 연중 총 8시간 이상 디지털 서비스가 중단되는 일이 없어야 합니다. 이는 성수기에는 수요가 10배 급증하고 급여일에는 최대 300% 더 많은 활동이 발생해야 한다는 점을 감안하면 더욱 인상적입니다.
실시간 결제로 전환하는 데 어려움이 없는 것은 아닙니다. 거래 확인과 정산을 위한 두 가지 개별 프로세스의 타이밍을 병합하여 실시간으로 동시에 진행되도록 합니다. 이는 사기를 식별하고 돈이 잘못된 사람의 손에 들어가는 것을 방지하는 데 걸리는 시간을 단축하여 돈을 이동할 수 있음을 의미합니다.
컴퓨팅의 미래는 비트와 뉴런, 큐비트의 결합을 포함할 것이며, 은행업계는 생성형 AI와 양자 컴퓨팅을 포함한 이러한 기술을 활용해 미래를 위해 스스로를 재창조할 것이라고 IBM의 수석 부사장 겸 연구 책임자인 Dr. Darío Gil이 BIAN 컨퍼런스에서 발표했습니다.
IBM은 자체적으로 30억 달러 이상의 생산성 향상과 인적 자원(HR) 예산의 40% 절감을 달성했습니다. 직원들은 기업용 생성형 AI 플랫폼인 watsonx를 사용하여 직원들이 가장 많이 문의하는 HR 문의의 80%에 답변할 수 있습니다. 이 예는 금융 서비스 업계에서 인력이 갖춰야 할 지식의 양이 방대하다는 점에서 금융 서비스 업계와 관련이 있습니다. 고객은 IBM 컨설턴트 및 기술과의 협업이 비즈니스에 미치는 영향으로는 고객 문의 정확도 90%, 인건비 1200시간 절약, 법률 문서 초안 작성 비용 80% 절감 등이 있습니다.
소프트웨어 개발 라이프사이클이 가속화됨에 따라 IBM은 전 세계 대부분의 대형 금융 기관을 포함한 고객과 협력하여 IBM 기술인 watsonx, Granite, 추론 연구소 및 기타 기능을 마켓플레이스에서 사용하는 방법에 대해 연구하고 있습니다. 생성형 AI는 프로세스에 통합되어 프로세스를 더욱 효과적이고 효율적으로 만들고 있습니다. 동시에 생성형 AI가 코드를 생성하고 구현하는 속도를 가속화함에 따라 실시간으로 보호해야 하는 소프트웨어가 늘어나면서 공격 표면이 증가하고 조직 전체에서 더 많은 코드를 구축함에 따라 빠르게 더 복잡해질 수 있습니다.
앞으로 기업들은 생성형 AI 도입을 성공적으로 확장하는 방법에 대한 과제를 계속 고민하고 있습니다. 거버넌스, 데이터 프라이버시, 신뢰 및 신뢰성, 운영 모델 및 투자 수익률 등 많은 고려 사항이 있습니다. IBM의 글로벌 은행 및 금융 시장 컨설팅 부문 수석 파트너인 Saket Sinha는 IBM이 고객들과 협력하여 이러한 고려사항을 돕고, 가장 어려운 질문에 대한 답을 찾고 있다고 설명했습니다. 또한 협업을 통해 운영상의 장애물을 제거하고 효율성과 혁신을 높일 수 있는 기반을 마련합니다.
특히 이전에는 15년이 걸렸던 다음 발전 단계가 5년으로 단축되었기 때문에 전문성과 협업은 이 여정을 진행하는 데 매우 중요합니다. Ramamurthy는 "금융 서비스 업계와 30년 동안 컨설팅을 해오면서 생성형 AI의 잠재력에 대해 지금처럼 기대했던 적이 없습니다."라고 말합니다. 동의하지 않을 수 없습니다.
Gemma Godfrey는 이사회 의장, 비상임 이사 및 IBM 파트너입니다.
IBM과 함께하는 웨비나에 참여하여 산업 전반의 사례, 사용 사례, IBM의 자체 성공 사례를 살펴보며 에이전틱 AI 이니셔티브를 통해 ROI를 실현하는 방법을 알아보세요.
IBM이 2025년 Gartner Magic Quadrant™ 데이터 과학 및 머신 러닝 플랫폼 부문에서 리더로 선정된 이유를 알아보세요.
조직이 서로 다른 파일럿을 통해 AI를 도입하는 것에서 AI를 사용하여 조직의 중심에서 혁신을 추진하는 것으로 전환하는 방법을 알아보세요.
IBM® Granite는 비즈니스에 맞게 맞춤화되고 AI 애플리케이션 확장에 최적화되었으며 개방적이고 성능이 뛰어나며 신뢰할 수 있는 AI 모델 제품군입니다. 언어, 코드, 시계열 및 가드레일 옵션을 살펴보세요.
IBM은 2,000개 조직을 대상으로 AI 이니셔티브에 대한 설문조사를 실시해 효과적인 전략과 효과적이지 못한 전략, 그리고 앞서나갈 수 있는 방법을 알아보았습니다.
다음 다섯 가지 사고 전환을 실행하여 불확실성을 극복하고 비즈니스 혁신을 촉진하며 에이전틱 AI를 통해 성장을 가속화하세요.
AI 빌더를 위한 차세대 엔터프라이즈 스튜디오인 IBM watsonx.ai로 생성형 AI, 파운데이션 모델 및 머신 러닝 기능을 학습, 검증, 조정 및 배포하세요. 적은 데이터로 짧은 시간 내에 AI 애플리케이션을 구축하세요.
업계 최고의 AI 전문성과 솔루션 포트폴리오를 보유한 IBM과 함께 AI를 비즈니스에 활용하세요.
IBM Consulting AI 서비스는 기업이 AI 활용 방식을 재구상하여 혁신을 달성하도록 지원합니다.
AI 개발 라이프사이클 전반에 걸친 기능에 원스톱으로 액세스하세요. 사용자 친화적인 인터페이스, 워크플로, 업계 표준 API 및 SDK에 대한 액세스를 통해 강력한 AI 솔루션을 제작할 수 있습니다.