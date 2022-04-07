BlackRock의 래리 핑크는 "기후 변화는 기업의 장기적인 전망을 결정하는 요소가 되었습니다."라고 말했습니다. 이제 기업들은 그 어느 때보다 더 ESG 성과를 보고할 것으로 예상됩니다. ESG 위험을 심각하게 받아들이지 않으면 기업에 연례 주주 총회에서의 주주 행동부터 자산 운용사의 배제나 매각까지 다양한 부정적 영향을 초래할 수 있습니다. 코로나19로 인한 피해가 투자자들에게 위험 관리의 중요성을 더욱 강조하도록 만들었습니다.

당연히 ESG 보고가 급격히 증가했으며, 저탄소 전환을 가속화해야 한다는 압박이 커짐에 따라 모든 지표에서 ESG의 중요성이 커지고 있음을 보여 줍니다. 하지만 ESG 보고가 형식적인 체크박스 체크 활동으로 전락해서는 안 됩니다. 결국 궁극적인 목표는 ESG 성과 향상이기 때문입니다.

성공으로 이끌기 위해서는, ESG 보고뿐만 아니라 지속적인 성과 개선을 위한 모범 사례를 따를 수 있습니다. 예를 들어, 현재와 미래의 보고 요구 사항을 충족할 수 있도록 유연한 형식으로 우수한 데이터 기반을 확보하는 것이 중요합니다. 이 핵심은 데이터 수집 및 저장 프로세스가 감사 가능하며 데이터 출처까지 추적 가능해야 한다는 것입니다.

마찬가지로 중요한 것은 전 세계적인 유연한 범위 설정이 가능하다는 것입니다. 특히, 보고 그룹과 그 기반이 되는 위치, 계정 및 계량기를 쉽게 구성하고 변경할 수 있습니다. 조직의 구조적 변화로 인해 재고 범위가 변경되는 경우(예: 인수 또는 매각) 기준선 배출량을 다시 계산해야 합니다.

데이터를 유연한 조직 계층 구조로 구조화하면 기준선을 다시 계산하는 프로세스를 단순화하여 ESG 보고의 민첩성을 높일 수 있습니다. ESG 데이터 관리를 위한 이러한 관행에 대한 자세한 내용은 탄소 회계 및 ESG 데이터 관리 전자책에서 확인할 수 있습니다.

또한 탈탄소화 전략을 구현하기 위해 필요한 데이터가 조직 내 다양한 내부 시스템에 분산되어 있으며, 그 중 많은 시스템이 호환되지 않을 수 있다는 점을 인정하는 것이 중요합니다. 또는, 데이터를 공유할 시스템과 프로세스가 없는 공급 업체에서 데이터를 보관하고 있을 수도 있습니다.

데이터 캡처 문제를 해결하려면 기업은 데이터 캡처 프로세스를 전문 서비스 제공 업체에 아웃소싱하는 것을 고려해야 합니다. 또 다른 모범 사례는 가능할 때마다 자동화된 데이터 전송을 목표로 하는 것입니다. 데이터 수집 전에 사람들이 처리한 파일은 로드 실패, 정밀도 손실 및 지표 혼란이 발생할 가능성이 더 높기 때문입니다. 최선의 관행은 스프레드시트보다 우수한 클라우드 기반 기업 소프트웨어 플랫폼을 활용하여 데이터를 저장하고 관리하는 것입니다.

프레임워크 간 통합이 이루어지고 산업별로 선호하는 프레임워크가 명확해짐에도 불구하고, ESG 보고는 여전히 복잡한 영역이며, 기업이 여러 프레임워크에 보고하는 것은 부담이 될 수 있습니다. 그러나 강력한 데이터 기반이 마련되면 기업은 글로벌 프레임워크의 실현 여부에 관계없이 보고 요구 사항을 충족할 수 있는 기반을 마련할 수 있습니다.

