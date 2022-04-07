ESG 보고는 소비자, 주주, 직원들의 압력 속에서 두각을 나타내고 있으며, 투자자와 금융기관들 사이에서 지속가능성 위험이 투자 위험이라는 인식이 커짐에 따라 급증했습니다(BlackRock CEO 래리 핑크(Larry Fink)가 CEO에게 보내는 서한에서 강조한 바와 같이). ESG 성과가 최우선 안건으로 치솟으면서 ESG 보고 부문은 오랫동안 경쟁적인 지침 및 보고 프레임워크 모음으로 인해 어려움을 겪으면서 변화를 맞이하게 되었습니다.
현재 ESG 프레임워크는 환경, 사회, 거버넌스라는 핵심 주제에 초점을 맞추는 수준이 각기 다른데, 어떤 프레임워크는 각 주제를 자세히 다루고 어떤 프레임워크는 두 가지 주제만 다루며 또 어떤 프레임워크는 일부 주제만 자세히 다루고 일부는 높은 수준으로 다루기도 합니다.
기존 ESG 프레임워크의 목록은 길고 다양하기 때문에 이 ESG 프레임워크 매트릭스에 주요 특징과 적용 사례를 담았습니다.
보고 및 지침 프레임워크가 넘쳐난다는 점을 고려할 때 필연적으로 상당한 양의 중복이 존재합니다. 예를 들어, TCFD는 중요한 기후 관련 문제가 회사의 재무 성과에 어떤 영향을 미칠 수 있는지에 중점을 둡니다. 한편, SASB는 지속가능성에 광범위한 초점을 맞추며, 재무적으로 중대한 지속가능성 이슈가 회사의 재무 성과에 미치는 영향을 평가하는데, 이는 물론 기후 관련 위험도 포함되어 TCFD와 중복됩니다.
SASB는 TCFD의 권고 사항과 표준을 조화시키기 위해 79개 산업 표준을 검토 중이며, TCFD 권고와 더 밀접하게 맞추는 것을 목표로 평가하고 있습니다. 이러한 조정을 통해 SASB 표준에 따라 보고하는 회사는 TCFD 권장 사항도 충족할 수 있습니다.
기업의 보고 부담을 줄이기 위해 각 프레임워크는 서로 연계성을 높이기 위한 조치를 취하고 있으며, CDP, SASB, GRI는 모두 프레임워크와 연계되어 있습니다. 마찬가지로 GRI는 기업들이 지속가능성 공시를 유엔의 17개 지속가능 발전 목표(SDGs)와 일치하도록 공시 기준을 업데이트하여 PRI와 연계하고 있습니다.
한편 실물 자산 투자의 경우, GRESB는 GRI, PRI, TCFD 및 SASB에 맞춰 평가를 구성하기 위해 많은 노력을 기울였습니다. 특히 공시 요건의 약 절반이 SASB와 겹칩니다.
ESG 보고의 미래는 적어도 세 가지 관점에서 볼 수 있습니다. 여기에는 규제 변경, 특정 프레임워크를 중심으로 한 업계 통합 및 프레임워크 간 통합이 포함됩니다.
규제 변경 측면에서 국가 및 초국가적 관할 구역 전반에 걸쳐 다양한 진전이 있었습니다. 2022년 3월에 발표된 미국 증권거래위원회(SEC)의 제안에 따라 다양한 기업이 TCFD를 모델로 한 공시를 따르게 되며, 영국 정부도 유사한 요건을 추진하고 있습니다. 마찬가지로 CSRD, EU 분류체계, SFDR을 모두 포함하는 EU의 지속 가능한 금융 패키지는 기업의 ESG 관련 공시를 추가로 요구할 것입니다.
ESG 보고 관행이 성숙해짐에 따라 산업 부문은 선호하는 프레임워크를 중심으로 통합하고 있습니다. 이 분야의 초기 선도자는 부동산 부문으로, S&P 글로벌 기업 지속가능성 평가(CSA)를 통한 Dow Jones 지속가능성 인덱스에 대한 보고를 선호하며, 최근 투자 커뮤니티에서도 이 추세가 나타나고 있습니다. 일부 자산운용사(예: Blackrock)가 투자 대상 기업들에게 SASB 기준 보고를 장려하고 있습니다.
또한 이로 인해 프레임워크가 자신만의 틈새 영역에 더욱 집중하는 보고 환경이 조성되고 있습니다. 위에서 언급한 것 외에도 이러한 협약의 예는 여러 가지가 있으며, IFRS와 GRI가 표준 설정에 협력하기로 합의한 것이 가장 최근의 사례입니다. 이는 단일 ESG 프레임워크로의 공식적인 통합이 아닐 수도 있지만, 이는 프레임워크가 ESG 영향의 다양한 영역에 집중할 수 있도록 하는 움직임을 의미할 수 있습니다.
BlackRock의 래리 핑크는 "기후 변화는 기업의 장기적인 전망을 결정하는 요소가 되었습니다."라고 말했습니다. 이제 기업들은 그 어느 때보다 더 ESG 성과를 보고할 것으로 예상됩니다. ESG 위험을 심각하게 받아들이지 않으면 기업에 연례 주주 총회에서의 주주 행동부터 자산 운용사의 배제나 매각까지 다양한 부정적 영향을 초래할 수 있습니다. 코로나19로 인한 피해가 투자자들에게 위험 관리의 중요성을 더욱 강조하도록 만들었습니다.
당연히 ESG 보고가 급격히 증가했으며, 저탄소 전환을 가속화해야 한다는 압박이 커짐에 따라 모든 지표에서 ESG의 중요성이 커지고 있음을 보여 줍니다. 하지만 ESG 보고가 형식적인 체크박스 체크 활동으로 전락해서는 안 됩니다. 결국 궁극적인 목표는 ESG 성과 향상이기 때문입니다.
성공으로 이끌기 위해서는, ESG 보고뿐만 아니라 지속적인 성과 개선을 위한 모범 사례를 따를 수 있습니다. 예를 들어, 현재와 미래의 보고 요구 사항을 충족할 수 있도록 유연한 형식으로 우수한 데이터 기반을 확보하는 것이 중요합니다. 이 핵심은 데이터 수집 및 저장 프로세스가 감사 가능하며 데이터 출처까지 추적 가능해야 한다는 것입니다.
마찬가지로 중요한 것은 전 세계적인 유연한 범위 설정이 가능하다는 것입니다. 특히, 보고 그룹과 그 기반이 되는 위치, 계정 및 계량기를 쉽게 구성하고 변경할 수 있습니다. 조직의 구조적 변화로 인해 재고 범위가 변경되는 경우(예: 인수 또는 매각) 기준선 배출량을 다시 계산해야 합니다.
데이터를 유연한 조직 계층 구조로 구조화하면 기준선을 다시 계산하는 프로세스를 단순화하여 ESG 보고의 민첩성을 높일 수 있습니다. ESG 데이터 관리를 위한 이러한 관행에 대한 자세한 내용은 탄소 회계 및 ESG 데이터 관리 전자책에서 확인할 수 있습니다.
또한 탈탄소화 전략을 구현하기 위해 필요한 데이터가 조직 내 다양한 내부 시스템에 분산되어 있으며, 그 중 많은 시스템이 호환되지 않을 수 있다는 점을 인정하는 것이 중요합니다. 또는, 데이터를 공유할 시스템과 프로세스가 없는 공급 업체에서 데이터를 보관하고 있을 수도 있습니다.
데이터 캡처 문제를 해결하려면 기업은 데이터 캡처 프로세스를 전문 서비스 제공 업체에 아웃소싱하는 것을 고려해야 합니다. 또 다른 모범 사례는 가능할 때마다 자동화된 데이터 전송을 목표로 하는 것입니다. 데이터 수집 전에 사람들이 처리한 파일은 로드 실패, 정밀도 손실 및 지표 혼란이 발생할 가능성이 더 높기 때문입니다. 최선의 관행은 스프레드시트보다 우수한 클라우드 기반 기업 소프트웨어 플랫폼을 활용하여 데이터를 저장하고 관리하는 것입니다.
프레임워크 간 통합이 이루어지고 산업별로 선호하는 프레임워크가 명확해짐에도 불구하고, ESG 보고는 여전히 복잡한 영역이며, 기업이 여러 프레임워크에 보고하는 것은 부담이 될 수 있습니다. 그러나 강력한 데이터 기반이 마련되면 기업은 글로벌 프레임워크의 실현 여부에 관계없이 보고 요구 사항을 충족할 수 있는 기반을 마련할 수 있습니다.
이 통찰력 있는 토론에서는 여러 부문에 걸쳐 사업을 운영하는 다국적 대기업인 Ikano Group이 CSRD 보고를 준비하는 전략에 대해 알아보세요.
IDC MarketScape: 2024년 전 세계 탄소 회계 및 관리 애플리케이션 공급업체 평가에서 IBM이 상위권에 오른 이유를 알아보세요.
ESG 보고를 간소화하여 규정 준수 및 보고 요구 사항을 충족합니다.
전략적 로드맵을 일상적인 운영과 연결하여 지금 지속가능성 여정을 시작하세요.
ESG 데이터 전략을 수립하여 지속가능성 목표를 운용하고 투명성을 높입니다.