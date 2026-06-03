마케팅, 영업, 상거래, 주문 관리 및 서비스는 수익을 창출하고 창출하는 부서입니다. 이 부서들은 함께 수요를 창출하고, 약속을 이행하며, 고객 관계를 구축하거나 깨뜨리는 시스템입니다. 대부분의 기업에서 이러한 부서는 독립적으로 운영되도록 설계되었으며 각각 고유한 기술, 지표 및 의무를 가지고 있습니다. 이 모델은 조직의 복잡성에 대한 합리적인 대응이었습니다.
이러한 유형의 모델은 더 이상 충분하지 않습니다. 다음 시대에는 하나로 운영되는 프런트 오피스가 필요합니다. 이제 이러한 부서를 독립적인 시스템으로 실행하는 데 드는 비용이 수익으로 측정됩니다.
AI 에이전트는 기업이 소유하지 않거나 완전히 볼 수 없는 영역 전반에서 정보를 수집하고 옵션을 평가하고 구매 결정을 내립니다. National Retail Federation과 함께 진행한 IBM의 연구에 따르면 소비자의 45%는 현재 구매 과정에서, 41%는 제품을 조사하는 데, 33%는 리뷰를 해석하는 데 AI를 사용하는 것으로 나타났습니다. 또 다른 31%는 AI를 사용하여 거래를 검색합니다.¹
이와 동일한 역학 관계가 B2B 시장을 재편하고 있으며, 구매자와 구매 위원회는 기업의 직접적인 통제 범위를 벗어난 플랫폼을 통해 의사 결정을 내리는 경우가 점점 늘어나고 있습니다. 귀사의 프런트 오피스는 이미 이러한 환경에서 경쟁하고 있습니다. 문제는 이것이 의도적으로 설계되었는지 여부입니다.
프론트 오피스에서 AI의 가치는 부서별로 배포하는 데서 나오는 것이 아닙니다. 이는 실시간으로 부서 전반에 걸쳐 인텔리전스를 수집하고 조치를 취하고, 컨텍스트에 따라 해석하고, 정책 및 비즈니스 규칙에 따라 검증하고, 자신 있게 행동하는 능력에서 비롯됩니다.
고객 의도, 제품 지식, 가격 책정, 가용성, 권한, 재고, 이행 제약 조건, 계약 조건, 위험, 서비스 내역, 충성도 및 차선책은 모두 동일한 결정 순간에 중요할 수 있습니다. 대부분의 프런트 오피스는 수익 창출, 캡처, 보호 및 확장되는 순간에 인텔리전스를 조율하기 위한 것이 아니라 기능 내에서 실행되도록 구축되었습니다.
에이전트, 어시스턴트, 자율 시스템이 점점 더 많은 상호 작용을 매개함에 따라 이러한 제한은 상업적으로 귀결되고 있습니다. 이러한 행위자들은 조직도를 통해 기업을 접하지 않습니다. 기업을 이해하고, 비교하고, 신뢰하고, 조치를 취할 수 있는지 평가합니다. 기업 리더는 프런트 오피스가 필요한 순간에 관리되고 최신의 의사 결정 준비가 된 인텔리전스를 AI에 제공할 수 있는지를 질문해야 합니다.
이러한 변화를 이해하는 데 가장 유용한 프레임워크는 존재 모델에서 자격 모델로의 전환입니다. 예전 모델에서 기업은 제품, 서비스, 제안, 콘텐츠 및 지원 경로를 제공함으로써 경쟁했으며, 존재 자체만으로도 충분했습니다.
에이전트 모델에서는 존재가 단지 출발점일 뿐입니다. 제품이 존재하지만 가격을 확인할 수 없거나, 자격이 불분명하거나, 재고가 오래되었거나, 정책이 모호하거나, 주문 처리를 신뢰할 수 없기 때문에 제외될 수 있습니다. 적격성 여부는 기업이 특정 조건 하에서 특정 약속을 이행할 수 있는지를 묻는 것입니다.
이 질문에 대규모로 답하려면 프론트 오피스가 보고 라인을 공유하는 다섯 개의 부서가 아니라 통합된 수익 시스템으로 기능해야 합니다. 이는 거래가 발생할 수 있는지 여부와 고객 경험이 최초 신호부터 완료까지 일관성을 유지하는지 여부를 결정하는 데이터, 논리, 정책 및 의사 결정 권한에 대한 부서 간 권한이 필요합니다.
리더가 채널에 대해 생각하는 방식도 변화하고 있습니다. 구매 결정이 이루어지는 표면이 크게 늘어났습니다. 일부는 소유되어 있으며, 여기에는 웹사이트, 앱, 포털, 매장, 지점, 연락센터, 판매자 도구 및 서비스 환경 등이 포함됩니다.
검색 엔진, 마켓플레이스, 구매 플랫폼, 파트너 에코시스템, 소셜 환경, AI 기반 답변 엔진 및 새롭게 등장하는 에이전틱 인터페이스를 포함하여 기업의 직접적인 통제 범위를 벗어난 요소들도 있습니다. 타인의 표면은 직접 상호작용이 일어나기 전에 인식을 형성합니다. 소유된 표면은 그러한 의도를 행동으로 전환할 책임이 있습니다.
문제는 자연어, 맥락, 제약 조건을 이해하는 AI 환경에 익숙해진 구매자가 대부분의 기업 소유 플랫폼에 접근했을 때, 그러한 기준을 충족하지 못하는 경험을 하게 된다는 점입니다. 이는 수익 손실 위험이며, 이를 해결하려면 인터페이스 투자 이상의 것이 필요합니다.
생성형 엔진 최적화(GEO)는 필수 요소입니다. GEO는 검색 전술을 넘어 프런트 오피스 분야로 진화하고 있습니다. 에이전틱 검색 세계에서는 가시성이 단순히 콘텐츠에만 의존하지 않습니다. 또한 AI 시스템이 이해하고 평가하고 신뢰할 수 있는 제품 인텔리전스, 적격성 규칙, 가격 구조, 재고 신호, 이행 옵션, 서비스 경로를 포함합니다. 정보는 단순히 사람이 사용할 수 있도록 게시되는 것이 아니라 머신의 의사 결정을 위해 구조화되어야 합니다.
답변 엔진 최적화(AEO)는 구매자가 AI 기반 검색 및 답변 엔진을 사용할 때 브랜드, 제품 및 전문 지식이 답변에 포함될 가능성을 높여 GEO를 보완합니다. GEO와 AEO는 함께 AI 기반 고객 여정 전반에서 검색 가능성, 권한 및 관련성을 강화합니다.
인프라 계층에서는 MCP(Model Context Protocol) 및 UCP(Universal Commerce Protocol)와 같은 프로토콜이 에이전트가 엔터프라이즈 데이터에 액세스하고, 해석하고, 신뢰하고, 이에 따라 조치를 취하는 기본 표준으로 부상하고 있습니다. 이러한 기능을 일찍 구축하는 기업은 검색 용이성, 권한 및 거래 가능성 측면에서 상당한 이점을 확보할 수 있으며, 후발 기업은 이를 극복하는 데 많은 비용을 지출해야 할 수도 있습니다.
리더십이 미치는 영향은 상당합니다. AI가 부서별 경계를 넘어 해석하고 결정하고 행동할 것으로 예상된다면 프론트 오피스 혁신은 부서별로 통제될 수 없습니다. 기업에는 수익 성과를 형성하는 경험, 신호, 규칙, 정책, 적격성 논리, 의사 결정 권한에 대한 부서 간 설계 권한이 필요합니다. 이러한 권한이 없으면 각 도메인이 자체 도구를 현대화하는 반면, 기업은 의사 결정의 순간에 필요한 인텔리전스를 수집하지 못할 수 있습니다.
프런트 오피스는 에이전트 시대를 위해 설계된 것이 아닙니다. 프런트 오피스는 과거에 대한 비판이 아니라, 경쟁의 기반이 변화하고 있다는 인식입니다.
AI가 B2C 및 B2B 의사결정에 더 많이 관여하게 됨에 따라 기업은 조직 내부 어딘가에 해당 역량이 존재하는지 여부보다는, 수요가 실제 거래로 전환될 준비가 되었을 때 그 역량을 활용 가능하고 신뢰할 수 있으며 실행 가능한 상태로 만들 수 있는지에 따라 평가받게 될 것입니다. 현재 우선순위는 수익을 창출하고, 포착하고, 보호하고, 증진하는 결정을 중심으로 프런트 오피스를 설계하는 것입니다.
프런트 오피스 혁신 어젠다는 모든 기업마다 다르게 보입니다. 그러나 명확성을 지니고 행동하는 리더는 여전히 이 문제를 단순히 기술 혁신으로만 바라보는 사람들보다 훨씬 더 날카로운 질문들을 던지는 경향이 있습니다.
오늘날 어떤 기업도 이 네 가지 질문 모두에 잘 답할 수 없습니다. 자사의 부족한 점을 솔직하게 인정하는 기업이야말로 격차를 좁히는 데 가장 유리한 위치에 있습니다.
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