마케팅, 영업, 상거래, 주문 관리 및 서비스는 수익을 창출하고 창출하는 부서입니다. 이 부서들은 함께 수요를 창출하고, 약속을 이행하며, 고객 관계를 구축하거나 깨뜨리는 시스템입니다. 대부분의 기업에서 이러한 부서는 독립적으로 운영되도록 설계되었으며 각각 고유한 기술, 지표 및 의무를 가지고 있습니다. 이 모델은 조직의 복잡성에 대한 합리적인 대응이었습니다.

이러한 유형의 모델은 더 이상 충분하지 않습니다. 다음 시대에는 하나로 운영되는 프런트 오피스가 필요합니다. 이제 이러한 부서를 독립적인 시스템으로 실행하는 데 드는 비용이 수익으로 측정됩니다.

AI 에이전트는 기업이 소유하지 않거나 완전히 볼 수 없는 영역 전반에서 정보를 수집하고 옵션을 평가하고 구매 결정을 내립니다. National Retail Federation과 함께 진행한 IBM의 연구에 따르면 소비자의 45%는 현재 구매 과정에서, 41%는 제품을 조사하는 데, 33%는 리뷰를 해석하는 데 AI를 사용하는 것으로 나타났습니다. 또 다른 31%는 AI를 사용하여 거래를 검색합니다.¹

이와 동일한 역학 관계가 B2B 시장을 재편하고 있으며, 구매자와 구매 위원회는 기업의 직접적인 통제 범위를 벗어난 플랫폼을 통해 의사 결정을 내리는 경우가 점점 늘어나고 있습니다. 귀사의 프런트 오피스는 이미 이러한 환경에서 경쟁하고 있습니다. 문제는 이것이 의도적으로 설계되었는지 여부입니다.