원칙에서 행동으로: AI 거버넌스에 대한 총체적인 접근 방식 구축

오늘날 AI는 비즈니스 기능의 모든 측면에 스며들어 있습니다. 금융 서비스, 직원 채용, 고객 서비스 관리, 의료 관리 등 AI는 점점 모든 산업 분야에서 중요한 워크플로를 지원하고 있습니다.

하지만 AI 도입이 확대됨에 따라 더 큰 도전 과제가 생깁니다. 마켓플레이스에서 우리는 부정확한 결과, 부당한 추천, 그리고 기타 원치 않는 결과와 관련된 수많은 실수를 목격했습니다. 이로 인해 민간 및 공공 조직 모두에서 AI가 책임감 있게 사용되고 있는지에 대한 우려가 제기되고 있습니다. 복잡한 규정 준수 규정과 표준을 고려해야 하는 상황이 추가되면 견고하고 신뢰할 수 있는 AI 전략의 필요성이 분명해집니다.

책임감 있는 방식으로 AI 사용을 확장하려면 AI 라이프사이클 전반에 걸쳐 정책을 정의하고 책임을 확립하는 프로세스인 AI 거버넌스가 필요합니다. 이를 위해서는 AI 윤리 정책이 필요합니다. 윤리 원칙을 임베딩하여 AI 애플리케이션 및 프로세스에 포함시켜야만 신뢰에 기반한 시스템을 구축할 수 있기 때문입니다.

IBM Research는 2012년부터 신뢰할 수 있는 AI 툴을 개발해 왔습니다. 2018년 IBM이 AI Ethics Board(AI 윤리 위원회)를 출범했을 때만 해도 AI 윤리는 언론에서 화제가 되지 않았고, 비즈니스 리더들 사이에서도 가장 중요한 이슈가 아니었습니다. 그러나 AI가 일상 생활의 많은 측면에 영향을 미치는 필수 요소가 되면서 AI 윤리에 대한 관심이 기하급수적으로 증가했습니다.

IBM 기업가치연구소(IBV)의 2021년 조사에서 약 75%의 경영진이 AI 윤리를 중요하다고 답했는데, 이는 2018년의 50% 미만에서 크게 증가한 수치입니다. 또한 연구 결과에 따르면 조직이 사업부 전체에 걸쳐 광범위한 AI 윤리 전략을 구현할 경우 앞으로 경쟁 우위를 점할 수 있습니다.