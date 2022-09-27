원칙에서 행동으로: AI 거버넌스에 대한 총체적인 접근 방식 구축

오늘날 AI는 비즈니스 기능의 모든 측면에 스며들어 있습니다. 금융 서비스, 직원 채용, 고객 서비스 관리, 의료 관리 등 AI는 점점 모든 산업 분야에서 중요한 워크플로를 지원하고 있습니다.
하지만 AI 도입이 확대됨에 따라 더 큰 도전 과제가 생깁니다. 마켓플레이스에서 우리는 부정확한 결과, 부당한 추천, 그리고 기타 원치 않는 결과와 관련된 수많은 실수를 목격했습니다. 이로 인해 민간 및 공공 조직 모두에서 AI가 책임감 있게 사용되고 있는지에 대한 우려가 제기되고 있습니다. 복잡한 규정 준수 규정과 표준을 고려해야 하는 상황이 추가되면 견고하고 신뢰할 수 있는 AI 전략의 필요성이 분명해집니다.
책임감 있는 방식으로 AI 사용을 확장하려면 AI 라이프사이클 전반에 걸쳐 정책을 정의하고 책임을 확립하는 프로세스인 AI 거버넌스가 필요합니다. 이를 위해서는 AI 윤리 정책이 필요합니다. 윤리 원칙을 임베딩하여 AI 애플리케이션 및 프로세스에 포함시켜야만 신뢰에 기반한 시스템을 구축할 수 있기 때문입니다.
IBM Research는 2012년부터 신뢰할 수 있는 AI 툴을 개발해 왔습니다. 2018년 IBM이 AI Ethics Board(AI 윤리 위원회)를 출범했을 때만 해도 AI 윤리는 언론에서 화제가 되지 않았고, 비즈니스 리더들 사이에서도 가장 중요한 이슈가 아니었습니다. 그러나 AI가 일상 생활의 많은 측면에 영향을 미치는 필수 요소가 되면서 AI 윤리에 대한 관심이 기하급수적으로 증가했습니다.
IBM 기업가치연구소(IBV)의 2021년 조사에서 약 75%의 경영진이 AI 윤리를 중요하다고 답했는데, 이는 2018년의 50% 미만에서 크게 증가한 수치입니다. 또한 연구 결과에 따르면 조직이 사업부 전체에 걸쳐 광범위한 AI 윤리 전략을 구현할 경우 앞으로 경쟁 우위를 점할 수 있습니다.
IBM은 신뢰할 수 있는 AI를 구축하려면 다음 세 가지 윤리 원칙에 기반한 다분야, 다차원적 접근 방식이 필요하다고 믿습니다.
AI가 내린 의사 결정에 대한 진정한 신뢰를 얻기 위해 필요한 것이 무엇인지 생각할 때, 리더는 다음과 같은 다섯 가지 인간 중심적인 질문을 스스로에게 던져야 합니다. 이해하기 쉬운가? 공평한가? 누군가 조작한 적은 없는가? 책임을 질 수 있는가? 데이터를 안전하게 보호하는가? 이러한 질문은 공정성, 견고성, 개인정보 보호, 설명 가능성, 투명성 등 신뢰할 수 있는 AI를 위한 5가지 기본 원칙으로 이어집니다.
AI 거버넌스에 대해 논의할 때는 두 가지 측면을 함께 고려하는 것이 중요합니다.
조직의 AI 거버넌스는 조직의 AI 전략을 결정하고 추진하는 것을 포함합니다. 여기에는 AI 원칙, 규정 및 법률에 따라 조직을 위한 AI 정책을 수립하는 것이 포함됩니다.
AI 모델 거버넌스는 AI/ML 라이프사이클의 각 단계에서 가드레일을 구현하는 기술을 도입합니다. 여기에는 데이터 수집, 프로세스 계측, 그리고 모든 이해관계자가 필요한 정보를 확인할 수 있도록 하는 투명한 보고가 포함됩니다.
AI 거버넌스의 형태로 신뢰할 수 있는 솔루션을 찾는 조직은 이러한 측면 중 하나 또는 모두에 대한 지침이 필요한 경우가 많습니다.
최근 한 미국의 다국적 금융 기관은 여러 가지 과제를 안고 IBM을 찾았습니다. 그중 하나는 오픈 소스와 서드파티 툴로 구성된 다양한 데이터 사이언스 스택을 사용해 구축된 수백 개의 머신러닝 모델을 배포하는 문제였습니다. 최고 데이터 책임자는 이러한 다양한 도구를 사용하여 회사 전체에 구축된 모델과 함께 작동할 수 있는 전체적인 프레임워크를 갖추는 것이 회사에 필수적이라고 생각했습니다.
이 사례에서 IBM Expert Labs는 금융 기관과 협력하여 IBM Cloud Pak for Data를 사용해 기술 주도 솔루션을 개발했습니다. 그 결과 엔터프라이즈 규모로 구축된 AI 거버넌스 허브가 탄생했고, CDO는 사용하는 머신러닝 툴에 관계없이 은행 전체에서 규정 준수를 위해 수백 개의 AI 모델을 추적하고 관리할 수 있게 되었습니다.
때로는 조직의 요구가 조직의 AI 거버넌스와 더 밀접하게 관련이 있습니다. 예를 들어, 한 다국적 의료 기관은 기술 역량을 추론하는 데 사용되던 AI 모델을 이제 소프트 스킬/기초 역량까지 추론할 수 있도록 확장하고자 했습니다. 회사는 데이터 과학자 팀이 코드를 작성하기 훨씬 이전 단계에서 의도와 모델의 안전 장치를 고려할 수 있도록, 체계적 공감 프레임워크를 활용하는 방법을 교육하기 위해 IBM Consulting 직원을 영입했습니다.
이 세션이 성공적으로 끝난 후 고객은 더 광범위한 AI 거버넌스가 필요하다는 것을 알게 되었습니다. 이 회사는 IBM Consulting의 도움을 받아 최초의 AI 윤리 위원회, 센터 오브 엑설런스(Center of Excellence), AI 리터러시 프로그램을 설립했습니다.
대부분의 경우 엔터프라이즈급 조직에는 AI 거버넌스에 대한 하이브리드 접근 방식이 필요합니다. 최근 프랑스의 한 은행 그룹은 새로운 규정 준수 조치에 직면했습니다. 이 회사는 대규모 AI 거버넌스를 처리할 수 있는 충분한 조직 프로세스와 자동화된 AI 모델 모니터링을 갖추고 있지 않았습니다. 또한 팀은 책임감 있게 AI를 큐레이션하는 문화를 확립하고자 했습니다. 조직적 AI 거버넌스와 AI 모델 거버넌스 솔루션이 모두 필요한 상황이었습니다.
IBM Consulting은 고객과 협력하여 향후 많은 규정을 해결하고자 일련의 AI 원칙과 윤리위원회를 설립했습니다. 이러한 노력은 엔터프라이즈 AI 워크플로와 같은 기술 솔루션 컴포넌트를 구현하고, 편향, 성능, 드리프트를 모니터링하고, AI 모델에 대한 팩트 시트를 생성하여 더 광범위한 조직의 투명성을 촉진하는 IBM Expert Labs 서비스와 함께 진행되었습니다.
AI 윤리를 운영하기 위해 조직 및 AI 모델 거버넌스를 모두 구축하려면 전체적인 접근 방식이 필요합니다. IBM은 AI 거버넌스 여정을 위한 업계 최고의 고유한 기능을 제공합니다.
