AI 규정 및 표준 준수를 개선하기 위한 5가지 모범 사례

최근 10년 동안 많은 산업에서 인공 지능(AI)의 가치가 입증되었습니다. 이러한 추세는 많은 조직이 비즈니스 운영을 간소화하고 경쟁 우위를 확보하기 위해 AI 기술에 대한 관심을 높이고 있습니다.

그러나 비즈니스 운영을 지원하기 위한 AI의 배포와 사용은 특정 권위 있는 규칙으로 대표되는 명확한 원칙과 관행에 따라 관리되지 않으면 개인, 그룹, 나아가 사회에 심각한 위험을 초래할 수 있습니다. 이러한 관리를 통해 AI가 대상인 개인 및 집단의 기본권을 침해할 가능성을 완화할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 성별이나 민족에 편향된 AI를 사용하여 예비 채용 후보자를 위한 이력서를 심사하는 것은 분명히 용납될 수 없습니다.

권위 있는 규칙은 다양한 형태로 제공되며 다양한 애플리케이션 도메인을 가지고 있습니다. 다음과 같이 구성될 수 있습니다.

일리노이주의 새로운 인공 지능 영상 인터뷰법과 같은 정부 법률 및 규정.

ISO AI 워킹 그룹에서 개발 중인 표준과 같은 국제 표준 또는 IEEE의 AI 표준과 같은 기술 중심 표준.

원칙, 정책 또는 절차에 기반한 내부 조직 규칙.

따라서 AI 배포 및 사용을 확장하기 위해 조직은 해당 AI 권한 규칙의 관련 요구 사항을 해결하는 규정 준수 관리 프로그램을 구축해야 합니다. 이러한 프로그램은 AI 사용에 대한 가드레일을 구축하여 조직의 원칙과 가치, 그리고 이해관계자의 기대와 요구에 부합하도록 합니다.