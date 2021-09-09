AI 규정 및 표준 준수를 개선하기 위한 5가지 모범 사례

최근 10년 동안 많은 산업에서 인공 지능(AI)의 가치가 입증되었습니다. 이러한 추세는 많은 조직이 비즈니스 운영을 간소화하고 경쟁 우위를 확보하기 위해 AI 기술에 대한 관심을 높이고 있습니다.
그러나 비즈니스 운영을 지원하기 위한 AI의 배포와 사용은 특정 권위 있는 규칙으로 대표되는 명확한 원칙과 관행에 따라 관리되지 않으면 개인, 그룹, 나아가 사회에 심각한 위험을 초래할 수 있습니다. 이러한 관리를 통해 AI가 대상인 개인 및 집단의 기본권을 침해할 가능성을 완화할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 성별이나 민족에 편향된 AI를 사용하여 예비 채용 후보자를 위한 이력서를 심사하는 것은 분명히 용납될 수 없습니다.
권위 있는 규칙은 다양한 형태로 제공되며 다양한 애플리케이션 도메인을 가지고 있습니다. 다음과 같이 구성될 수 있습니다.
따라서 AI 배포 및 사용을 확장하기 위해 조직은 해당 AI 권한 규칙의 관련 요구 사항을 해결하는 규정 준수 관리 프로그램을 구축해야 합니다. 이러한 프로그램은 AI 사용에 대한 가드레일을 구축하여 조직의 원칙과 가치, 그리고 이해관계자의 기대와 요구에 부합하도록 합니다.
조직이 따라야 하는 권위 있는 규칙의 복잡성과 끊임없이 변화하는 특성은 압도적일 수 있습니다. 또한 새로운 AI 규칙을 도입하면 일부 기존 규칙의 규정 준수 상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 조직 전체에서 일관된 규정 준수 접근 방식을 허용하고 해당 요구 사항을 충족하기 위해 적절한 제어를 활용하기 위해 AI 규정 준수를 체계적으로 처리하는 것이 더 효과적입니다.
기존 AI 권위 규칙이 업데이트되고 새로운 규칙이 등장하려면 조직이 규정 준수 프로그램 및 제어를 설정하는 방식에 상당한 변화가 필요할 수 있습니다. 또한 새로운 AI 요구 사항에 적응하려면 조직이 감당할 수 있는 수준을 넘어서는 복잡성이 발생할 수 있습니다.
이러한 변화에 효율적으로 적응하기 위해 조직은 관련 AI 권위 규칙의 개발 및 수정을 사전에 모니터링해야 합니다.
조직이 여러 AI 권위 규칙의 적용을 받는 경우 특정 컨텍스트에서 해결해야 하는 AI 요구 사항의 범위를 좁히기가 어려운 경우가 많습니다. 관할 구역마다 다양한 출처에서 발행한 AI 권위 규칙의 요구 사항을 매핑하는 것은 여러 전문 영역(예: AI, 개인 정보 보호, 보안)을 아우르는 복잡한 작업이기 때문입니다.
조직은 IBM® Promontory Services와 같은 내부 또는 제3자 아웃소싱 리소스를 사용하여 일관되게 충족해야 하는 일반적인 AI 요구 사항과 필요에 따라 해결할 수 있는 추가 요구 사항을 계획할 수 있습니다.
효과적인 AI 규정 준수 관리 접근 방식에는 AI 규정 준수 목표를 실현하기 위한 올바른 실제 단계를 명확하게 전달하는 것이 포함됩니다.
조직은 직원들이 조직의 AI 규정 준수 목표, 이러한 목표를 달성하는 데 있어 자신의 역할, 실무에서 어떻게 진행해야 하는지를 이해할 수 있도록 적절한 프로세스 지원 및 교육 활동을 개발해야 합니다.
관련 기술 및 조직적 조치를 사용하여 AI 규정 준수를 시행하는 것이 중요합니다.
검증을 지나치게 강조하기보다는 신뢰와 투명성 증진에 기반한 긍정적인 규정 준수 시행 접근 방식은 조직이 AI 규정 준수 목표를 달성하기 위해 직원의 전폭적인 지원을 받을 수 있기 때문에 더 효과적인 경우가 많습니다.
기술은 효과적인 AI 규정 준수 프로그램을 지원하는 데 중요한 역할을 합니다. 예를 들어 다음과 같은 도움이 될 수 있습니다.
경영진이 후원하고 직원들이 지지하는 효과적인 AI 규정 준수 프로그램을 통해 기업은 기업 전체에 신뢰할 수 있는 AI를 도입하는 데 필요한 규정 준수를 달성할 수 있습니다.
