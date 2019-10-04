빠른 실패 철학과 보다 전통적인 전략 및 계획 프로세스에는 모두 '마땅히 따라야 하는 올바른 업무 방식'과 관련된 고유한 지적, 감정적 부담이 있습니다.
빠른 실패는 린 원칙과 과학적 방법의 완벽한 조합이거나 (불완전한) 데이터를 분석하고 계산된 위험을 감수하는 비즈니스 리더의 핵심 업무를 결코 대체할 수 없다는 양측의 주장이 꽤 뜨겁게 맞서고 있습니다.
이 한쪽으로 치우친 의견에 대해 더 많은 시간을 할애할수록 둘 다 더 우스꽝스럽게 들렸습니다. 실제로 이 두 가지 전략은 문제에서 해결책으로 나아가는 속도를 총체적으로 높일 수 있는 상호 보완적인 접근 방식입니다.
어쩌면 이건 지루한 "답은 중간에 있다"는 현실 확인일지도 모르지만, 거의 확실히 사실입니다.
빠른 실패는 새로운 아이디어를 개발하고 출시할 때 반복적이고 가설에 기반한 접근 방식을 취하는 철학입니다. 이것은 최소 기능 제품(MVP)의 개념과 깊은 관련이 있으며, 아이디어를 검증하거나 무효화할 수 있는 조기 피드백을 얻는 것을 전제로 합니다.
이름에서 알 수 있듯이 빠른 실패 접근 방식의 핵심 원칙은 가설, MVP, 결과 분석의 주기를 최대한 빠르게 진행하여 조직이 변화에 학습하고 적응하는 속도를 높이는 것입니다.
이러한 접근 방식을 사용하면 좋은 아이디어는 더 빠르게 확장할 수 있고, 의도한 결과를 이끌어내지 못하는 아이디어는 조정하거나 폐기할 수 있으므로 성공할 가능성이 낮은 프로그램과 관련된 시간과 비용을 줄일 수 있습니다.
그 결과, 조직은 보다 비용 효율적으로 테스트하고 혁신할 수 있으며, 효과적인 일에 더 많은 시간을 할애하고 그렇지 않은 일에 소요되는 시간을 줄일 수 있습니다.
위의 설명은 표면적으로는 반박하기 어려운 것처럼 보이지만 일부에서는 사실입니다. 이 접근법에는 객관적으로 체계적이고 과학적인 무언가가 있습니다. 그러나 비평가들은 분석과 계산된 위험 감수는 성공적인 조직의 생명선이라고 말할 것입니다.
IBM의 분석 및 AI 사업부의 GM인 Rob Thomas는 몇 년 전 "파일럿을 시도해보지 않고 제안만 하는 것은 약하다는 표시"라고 말했습니다. (ibm.com 외부 링크)
그렇다면 무엇이 제공될까요? 빠른 실패 사고방식은 전략 계획 및 위험 감수에 대한 전통적인 접근 방식과 상충되는 것일까요?
이 질문에 대한 답은 빠르게 실패하기 위한 이분법적 대응이 어디에서 나오는가에 달려 있습니다. 하지만 진실은 빠른 실패의 철학이 전통적인 전략, 분석, 위험 감수에 대한 접근 방식과 공존할 수 있을 뿐만 아니라, 이러한 접근 방식을 보완하고 실제로 더 성공적으로 만드는 데 도움을 줄 수 있다는 점입니다.
예를 들어, 사용 가능한 모든 정보를 바탕으로 조직이 새로운 지리적 시장에 진출하는 것이 필수적이라고 결정할 수 있습니다. 그러한 결정을 자신 있게 내리고 긴박감과 헌신을 가지고 실행에 옮길 수 있을 만큼 충분한 데이터가 있습니다. 이 전략을 "테스트"할 필요는 없을 뿐만 아니라 조직은 초기에 어떤 장애물이나 난관을 겪더라도 계속 이 전략을 유지할 가능성이 높습니다.
하지만 바로 이 지점에서 전통적인 전략 프로세스와 빠른 실패 원칙이 서로를 더욱 보완할 수 있습니다. 빠른 실패 접근 방식이 시장 진입을 위한 전략적 결정을 보완할 수 있는 경우는 그 방법을 신속하게 검증하거나 무효화할 수 있는 방법입니다. 원하는 최종 목적지는 분명할 수 있지만, 그곳으로의 경로가 명확하지 않은 경우, 테스트와 반복은 조직이 발판을 찾을 때까지 길을 밝히는 데 도움이 될 수 있습니다.
이 경우, 특정 시장에 진입할지 여부를 결정하기 위해 빠른 실패 접근 방식을 사용하는 것은 잘못된 접근 방식이 될 수 있습니다. 초기에 성공하지 못한 것이 빠른 사고와 결합되면 확장 시 첫 번째 단계가 실패하여 전략적 시장을 포기하도록 유도할 수 있습니다. 대신 시장 진출 결정은 전략적 분석과 계획의 산물이며, 빠른 실패는 "방법"을 더 빨리 달성하기 위한 역할을 합니다.
빠른 실패 철학이 조직의 전략 프로세스에 어떻게 중앙 집중적으로 통합될 수 있는지를 보여주는 가장 좋은 예는 아마도 A.G. Lafley와 Roger Martin이 ' 승리를 위한 플레이: 전략의 실제 작동 방식'(ibm.com 외부 링크)에서 설명한 접근 방식일 것입니다.
다음은 해당 작업에 정의된 전략 프로세스를 나타냅니다.
이 접근 방식은 겉으로 보기에는 '빠른 실패'라고 하면 일반적으로 생각하는 것과는 다를 수 있지만, 전략적 계획과 빠른 실패 접근 방식 사이의 절충이 실제로는 잘못된 선택임을 보여줍니다. 신중하고 창의적이며 전략적인 테스트를 설계하는 것은 조직의 핵심 전략 프로세스의 중요한 구성 요소가 될 수 있습니다.
어떤 면에서 이 접근 방식은 성공 가능성이 가장 낮은 전략의 요소에 초기 테스트를 집중함으로써 빠른 실패 사고방식을 더욱 발전시킵니다. 이렇게 하는 이유는 전략이 네 가지 가정을 기반으로 하고 가장 쉬운 세 가지 테스트를 먼저 테스트하고 그 테스트가 모두 성공하고 가장 어려운 마지막 테스트가 실패하면 세 번의 성공적인 테스트에 소요되는 시간이 실제로 낭비되기 때문입니다.
아이디어가 성공하기를 바라는 마음에서 가장 가능성이 높은 가정부터 시작하기 쉽습니다. 하지만 정답을 빨리 얻고자 한다면 가장 어려운 부분을 먼저 테스트해야 합니다.
빠른 실패 사고방식은 크고 작은 문제에 모두 적용할 수 있지만, 이 접근 방식을 통해 결과를 얻으려면 프로그램의 성공과 영향을 결정할 수 있는 몇 가지 중요한 요소에 달려 있습니다.
동료(및 일반 성장 마법사)인 Peter Ikladious에게 빠른 실패에 대해 어떻게 생각하는지 물었을 때 그는 "빠르게 실패하는 것은 훌륭한 개념이라 생각하며, 많은 조직도 그렇게 말하고 있지만 이를 실제로 실행하기는 어렵다는 것을 알게 되었습니다. 빠른 실패는 최고 경영진의 동의가 필요합니다. 마법의 총알은 없으며 모든 것이 예상대로 작동하는 것은 아니라는 점을 인식해야 합니다. 리더십의 지원이 없으면 팀은 너무 두려워서 실패할 수 있는 모든 것을 시도하지 못하거나 사적으로 처리해 빠른 실패의 학습 효과를 제한하게 됩니다."
Peter의 의견에는 제 경험과 승리를 위한 플레이(Playing to Win)의 접근 방식에 맞는 두 가지 정말 필수적인 아이디어가 있습니다.
첫 번째는 경영진이 이러한 접근 방식을 진정으로 받아들여야 한다는 것입니다. 팀에게 새로운 아이디어를 탐색할 기회가 주어지고 아이디어가 성공하지 못하더라도 자신의 직업, 경력, 보너스, 승진이 위험하지 않다는 확신이 있다면 테스트와 혁신이 번창할 수 있는 환경이 조성됩니다.
경험상 '실패'라는 개념을 아예 새롭게 정의하는 것이 훨씬 더 좋습니다. 테스트 과정은 기업이 올바른 답에 도달하는 속도와 그 과정에서 얻는 학습에 관한 것입니다.
예상되는 실패를 문서화하고 명확하고 설득력 있는 방식으로 내부적으로 전달하면 다른 팀에서 같은 아이디어를 반복해서 테스트하는 것을 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그런 의미에서 모든 테스트의 결과는 성공 여부와 관계없이 적절하게 문서화되고 공유된다면 조직의 기관 지식이 증가했음을 의미합니다. 이러한 지식은 가치가 있습니다.
성공적인 테스트는 효과가 없지만 조직의 누구도 다시 시도하는 데 시간을 낭비하지 않는 것일 수 있습니다.
이 생각은 두 번째 관점으로 연결되는데, 이는 검사의 진정한 영향은 투명성과 결합될 때만 달성될 수 있다는 것입니다. 이러한 투명성은 동의를 이끌어내고, 규모를 확장하고, 효과가 없는 것에 대한 학습을 공유하는 데 필수적입니다. Peter가 설명한 '학습 효과'가 없다면 제도적 지식 측면에서 많은 가치가 창출되지 않습니다.
빠른 실패가 세상에 존재하는 모든 비즈니스 문제에 대한 해답은 아니지만, 불확실성과 위험을 지능적이고 비용 효율적인 방식으로 관리하는 데 유용한 방법론이 될 수 있습니다. 어떤 문제를 해결해야 하는지 알려주지는 않지만, 문제를 해결하는 가장 좋은 방법을 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다.
로켓 과학은 아니지만, 훌륭한 빠른 실패 접근 방식의 핵심은 다음과 같습니다.
다른 도구와 마찬가지로 빠른 실패도 적절한 작업과 함께 사용할 때 가장 효과적입니다. 조직이 전략적 분석 및 계획에 대해 수행하는 작업을 대체할 수는 없지만 빠른 실패는 해당 프로세스에 통합되는 유용한 도구가 될 수 있습니다. 이를 통해 아이디어의 기반이 되는 핵심 가정을 신속하게 검증하거나 부정할 수 있습니다. 이를 통해 회사는 훨씬 더 빨리 스스로에게 더 정직해질 수 있습니다. 또한 새로운 아이디어를 평가하는 데 드는 시간과 비용을 최소화하여 조직의 위험과 혁신에 대한 욕구를 높일 수 있습니다.
빠른 실패 철학은 궁극적으로 큰 노력이나 생각 없이도 작은 테스트와 프로그램에 적용할 수 있지만, 조직의 더 큰 문제에 적용하려면 정말 창의적인 사고가 필요할 수 있습니다.
빠른 실패 접근 방식을 올바르게 적용하면 이상적으로는 조직에서 테스트하는 아이디어의 규모를 늘리고 비용은 줄이는 데 사용할 수 있습니다. 이러한 조합을 적절하게 활용하고 학습 및 결과를 효과적으로 확장할 수 있는 조직은 더 빠르고 더 큰 영향력을 발휘할 수 있습니다.
이것이 바로 빠른 실패의 철학을 수용하는 진정한 최종 목표가 되어야 합니다. 조직에서 수행하는 테스트의 양을 늘리는 것이 아니라 테스트를 수단으로 삼아 조직의 순 영향력을 높이는 것입니다.
