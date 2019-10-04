위의 설명은 표면적으로는 반박하기 어려운 것처럼 보이지만 일부에서는 사실입니다. 이 접근법에는 객관적으로 체계적이고 과학적인 무언가가 있습니다. 그러나 비평가들은 분석과 계산된 위험 감수는 성공적인 조직의 생명선이라고 말할 것입니다.

IBM의 분석 및 AI 사업부의 GM인 Rob Thomas는 몇 년 전 "파일럿을 시도해보지 않고 제안만 하는 것은 약하다는 표시"라고 말했습니다. (ibm.com 외부 링크)

그렇다면 무엇이 제공될까요? 빠른 실패 사고방식은 전략 계획 및 위험 감수에 대한 전통적인 접근 방식과 상충되는 것일까요?

이 질문에 대한 답은 빠르게 실패하기 위한 이분법적 대응이 어디에서 나오는가에 달려 있습니다. 하지만 진실은 빠른 실패의 철학이 전통적인 전략, 분석, 위험 감수에 대한 접근 방식과 공존할 수 있을 뿐만 아니라, 이러한 접근 방식을 보완하고 실제로 더 성공적으로 만드는 데 도움을 줄 수 있다는 점입니다.

예를 들어, 사용 가능한 모든 정보를 바탕으로 조직이 새로운 지리적 시장에 진출하는 것이 필수적이라고 결정할 수 있습니다. 그러한 결정을 자신 있게 내리고 긴박감과 헌신을 가지고 실행에 옮길 수 있을 만큼 충분한 데이터가 있습니다. 이 전략을 "테스트"할 필요는 없을 뿐만 아니라 조직은 초기에 어떤 장애물이나 난관을 겪더라도 계속 이 전략을 유지할 가능성이 높습니다.

하지만 바로 이 지점에서 전통적인 전략 프로세스와 빠른 실패 원칙이 서로를 더욱 보완할 수 있습니다. 빠른 실패 접근 방식이 시장 진입을 위한 전략적 결정을 보완할 수 있는 경우는 그 방법을 신속하게 검증하거나 무효화할 수 있는 방법입니다. 원하는 최종 목적지는 분명할 수 있지만, 그곳으로의 경로가 명확하지 않은 경우, 테스트와 반복은 조직이 발판을 찾을 때까지 길을 밝히는 데 도움이 될 수 있습니다.

이 경우, 특정 시장에 진입할지 여부를 결정하기 위해 빠른 실패 접근 방식을 사용하는 것은 잘못된 접근 방식이 될 수 있습니다. 초기에 성공하지 못한 것이 빠른 사고와 결합되면 확장 시 첫 번째 단계가 실패하여 전략적 시장을 포기하도록 유도할 수 있습니다. 대신 시장 진출 결정은 전략적 분석과 계획의 산물이며, 빠른 실패는 "방법"을 더 빨리 달성하기 위한 역할을 합니다.