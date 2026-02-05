유럽 전역에서 NIS2 지침은 기한 단계를 넘어 집행 단계로 진입했습니다. 회원국들은 현재 이를 자국 법으로 전환하는 작업을 진행 중입니다. 이 지침은 필수 및 중요 기관에 대해 위험 관리, 사고 보고 및 경영 책임 기준을 한층 강화하고 있습니다. 각국 법률이 시행되고 위반 조치가 강화됨에 따라 2026년 초에는 규제 감독이 더욱 강화될 것으로 예상됩니다.

금융 서비스를 위한 EU 디지털 운영 회복탄력성 법(DORA) 및 제품 보안을 다루는 사이버 회복탄력성 법과 함께, EU 규제 체계는 이제 거버넌스를 공급업체 의존성과 연결하고 있습니다. 또한 테스트와 증적 관리 체계를 강화하여 문서 중심 프로그램을 감사 가능한 회복탄력성 프로그램으로 전환합니다.

AI 요소는 더 이상 이론에 머무르지 않습니다. EU AI 법의 단계별 의무 사항이 이미 시행되고 있습니다. 2025년 8월부터 범용 인공지능(GPAI)과 파운데이션 모델에 대한 투명성 요구가 적용되었으며, 고위험 AI 시스템에 대해서는 2026년 8월에 주요 점검이 예정되어 있습니다. HR, 신용, 의료 진단 또는 핵심 인프라 AI를 운영하는 조직은 규제 기관의 검토를 통과할 수 있는 위험 관리, 인간 감독 및 문서 체계를 준비해야 합니다.

미국에서는 SEC의 사이버 공시 규정에 따라 4영업일 이내 사고 보고와 연간 거버넌스 공시가 표준화되었습니다. 이는 보안, 재무, 법무 간의 부서 협업 정렬을 촉진합니다. 중요성 판단과 지연 보고 예외 기준도 실제 적용을 통해 검증되고 있습니다. 이사회와 최고정보보안책임자(CISO)는 이에 대비한 의사결정 프레임워크를 갖추어야 합니다.

캐나다는 법안 C-27 무산 이후 불확실성에 직면해 있습니다. 그럼에도 불구하고 퀘벡의 법안 25와 규제 기관 지침을 중심으로 한 주(州) 단위 프레임워크가 특히 벌칙, 아동 데이터, 자동화된 의사결정의 투명성 측면에서 국가 전반의 기준을 높이고 있습니다. 다국적 기업은 가장 엄격한 기준에 맞추어 조율되는 패치워크 전략을 수립해야 합니다.

아시아는 실용적인 국경 간 데이터 흐름을 제도화하고 있으며, 중국은 보안 평가, 표준 계약, 인증 등 해외 데이터 이전 경로를 명확히 하고 기준을 완화하는 동시에 여전히 엄격한 데이터 거버넌스를 요구하고 있습니다. 싱가포르는 통지 대상 침해가 확인되면 3일 이내 PDPC에 보고하는 신속 대응 침해 통지 모델을 유지하고 있으며, 랜섬웨어 대응 중심의 집행을 지속하고 있습니다.

호주는 수십 년 만에 가장 중요한 개인정보 보호 강화 조치를 시행했습니다. 여기에는 새로운 법정 불법행위, 도싱 방지 규정, OAIC 권한 강화, 기술적 및 조직적 보안 조치, 자동화된 의사결정의 투명성, 그리고 24개월 이행 기간을 둔 아동 온라인 개인정보 보호 규정이 포함됩니다. 일부 조항은 이미 시행 중입니다. 일부 요구 사항은 이미 시행되었고 다른 조항은 2026년 12월 이후까지 단계적으로 적용될 예정이므로, 아동 온라인 개인정보 보호 규정을 포함해 거버넌스 팀은 단계적 적용을 적극적으로 관리해야 합니다.

라틴아메리카에서는 브라질 ANPD가 새로운 Digital ECA에 따라 데이터 주체 권리, 공공 부문 거버넌스, AI 및 신기술, 아동 데이터를 우선순위로 하는 2026–2027 집행 로드맵을 발표했습니다. 이 집행 로드맵은 지침 발표 이후 감독과 제재를 체계적으로 조율합니다.

핵심은 2026년이 제품 설계, AI 도입, 자본 시장 공시, 국경 간 데이터 전반에서 SGR이 기업의 사업 수행 자격을 좌우하는 해라는 점입니다.