2025년이 규제의 정점에 도달한 해였다면, 2026년은 본격적으로 실행이 시작되는 해입니다. 규제 기관은 NIS2, DORA, AI 법과 같은 EU 프레임워크부터 호주, 인도, 브라질의 새로운 개인정보 보호 규정, 그리고 미국 증권거래위원회(SEC) 규정에 이르기까지 집행을 가속화하고 있습니다. 요구 사항은 명확합니다. 기업은 효과적인 통제를 입증하고 거버넌스를 구축하며 회복탄력성을 위한 계획을 수립해야 합니다.
보안, 거버넌스 및 위험(SGR)은 더 이상 단순한 규정 준수 업무가 아닙니다. 이제는 시장 접근성, 기업 가치, 회복탄력성을 좌우하는 경영 핵심 분야입니다.
Global Risks Report 2025는 허위 정보, 사이버 첩보 활동, 기술 기반 혼란을 가장 심각한 단기 위험 요소로 지목하고 있습니다. 이는 디지털이 이제 리더가 적극적으로 관리해야 하는 거시경제 변수로 자리잡았음을 의미합니다.
PwC의 Global Digital Trust Insights 2025는 중요한 시사점을 제시합니다. 조직의 77%가 사이버 보안 예산을 늘릴 계획이지만, 전사적 사이버 회복탄력성을 갖추었다고 답한 곳은 2%에 불과합니다. 이 격차는 거버넌스 구조의 부재, 불명확한 의사결정 권한, 그리고 이사회 수준의 책임 부족을 보여줍니다.
유럽 전역에서 NIS2 지침은 기한 단계를 넘어 집행 단계로 진입했습니다. 회원국들은 현재 이를 자국 법으로 전환하는 작업을 진행 중입니다. 이 지침은 필수 및 중요 기관에 대해 위험 관리, 사고 보고 및 경영 책임 기준을 한층 강화하고 있습니다. 각국 법률이 시행되고 위반 조치가 강화됨에 따라 2026년 초에는 규제 감독이 더욱 강화될 것으로 예상됩니다.
금융 서비스를 위한 EU 디지털 운영 회복탄력성 법(DORA) 및 제품 보안을 다루는 사이버 회복탄력성 법과 함께, EU 규제 체계는 이제 거버넌스를 공급업체 의존성과 연결하고 있습니다. 또한 테스트와 증적 관리 체계를 강화하여 문서 중심 프로그램을 감사 가능한 회복탄력성 프로그램으로 전환합니다.
AI 요소는 더 이상 이론에 머무르지 않습니다. EU AI 법의 단계별 의무 사항이 이미 시행되고 있습니다. 2025년 8월부터 범용 인공지능(GPAI)과 파운데이션 모델에 대한 투명성 요구가 적용되었으며, 고위험 AI 시스템에 대해서는 2026년 8월에 주요 점검이 예정되어 있습니다. HR, 신용, 의료 진단 또는 핵심 인프라 AI를 운영하는 조직은 규제 기관의 검토를 통과할 수 있는 위험 관리, 인간 감독 및 문서 체계를 준비해야 합니다.
미국에서는 SEC의 사이버 공시 규정에 따라 4영업일 이내 사고 보고와 연간 거버넌스 공시가 표준화되었습니다. 이는 보안, 재무, 법무 간의 부서 협업 정렬을 촉진합니다. 중요성 판단과 지연 보고 예외 기준도 실제 적용을 통해 검증되고 있습니다. 이사회와 최고정보보안책임자(CISO)는 이에 대비한 의사결정 프레임워크를 갖추어야 합니다.
캐나다는 법안 C-27 무산 이후 불확실성에 직면해 있습니다. 그럼에도 불구하고 퀘벡의 법안 25와 규제 기관 지침을 중심으로 한 주(州) 단위 프레임워크가 특히 벌칙, 아동 데이터, 자동화된 의사결정의 투명성 측면에서 국가 전반의 기준을 높이고 있습니다. 다국적 기업은 가장 엄격한 기준에 맞추어 조율되는 패치워크 전략을 수립해야 합니다.
아시아는 실용적인 국경 간 데이터 흐름을 제도화하고 있으며, 중국은 보안 평가, 표준 계약, 인증 등 해외 데이터 이전 경로를 명확히 하고 기준을 완화하는 동시에 여전히 엄격한 데이터 거버넌스를 요구하고 있습니다. 싱가포르는 통지 대상 침해가 확인되면 3일 이내 PDPC에 보고하는 신속 대응 침해 통지 모델을 유지하고 있으며, 랜섬웨어 대응 중심의 집행을 지속하고 있습니다.
호주는 수십 년 만에 가장 중요한 개인정보 보호 강화 조치를 시행했습니다. 여기에는 새로운 법정 불법행위, 도싱 방지 규정, OAIC 권한 강화, 기술적 및 조직적 보안 조치, 자동화된 의사결정의 투명성, 그리고 24개월 이행 기간을 둔 아동 온라인 개인정보 보호 규정이 포함됩니다. 일부 조항은 이미 시행 중입니다. 일부 요구 사항은 이미 시행되었고 다른 조항은 2026년 12월 이후까지 단계적으로 적용될 예정이므로, 아동 온라인 개인정보 보호 규정을 포함해 거버넌스 팀은 단계적 적용을 적극적으로 관리해야 합니다.
라틴아메리카에서는 브라질 ANPD가 새로운 Digital ECA에 따라 데이터 주체 권리, 공공 부문 거버넌스, AI 및 신기술, 아동 데이터를 우선순위로 하는 2026–2027 집행 로드맵을 발표했습니다. 이 집행 로드맵은 지침 발표 이후 감독과 제재를 체계적으로 조율합니다.
핵심은 2026년이 제품 설계, AI 도입, 자본 시장 공시, 국경 간 데이터 전반에서 SGR이 기업의 사업 수행 자격을 좌우하는 해라는 점입니다.
다음 우선순위는 조직이 규제 압력을 전략적 이점으로 전환하면서 전사적 마찰, 재작업, 위험을 줄이는 방법을 제시합니다.
규제, 사고 또는 AI 감사가 강제하기 전에 2026년에 대비 체계를 갖추는 것이 중요합니다. 이 90일 로드맵은 가장 중요한 실행 항목을 정의합니다.
성공하는 조직은 보안, 거버넌스, 위험이 전략적 경쟁력의 핵심 축이 되었음을 인식하는 조직입니다.
이는 기업의 혁신 속도, 신규 시장 진입의 확신, 그리고 고객, 파트너, 투자자에게 미래 대비 역량을 어떻게 입증하는지를 결정합니다.
AI, 국경 간 데이터 흐름, 강화되는 규제 집행으로 형성된 환경에서 SGR은 조직이 안전하고 책임 있게 성장할 수 있는 속도를 결정합니다.
확장 가능한 거버넌스, 회복탄력성을 입증하는 보안, 실제 의사결정에 활용되는 위험 모델을 구축하는 데 선제적으로 투자하는 기업이 차별화됩니다. 이들은 새로운 규제에 민첩하게 대응하고 감사에 자신 있게 대응하며 경쟁사가 따라올 수 없는 방식으로 신뢰를 확보할 것입니다.
SGR은 더 이상 단순한 비용이 아닙니다. 이는 준비도, 성숙도, 그리고 성장 의지를 나타냅니다. 그리고 2026년에는 SGR이 향후 10년간 산업을 선도할 조직을 가르는 가장 중요한 지표가 될 수 있습니다.
2030년에 가장 성공적인 기업을 정의할 다섯 가지 예측과, 리더들이 AI 중심의 우위를 확보하기 위해 취할 수 있는 단계들을 확인하세요.
지능형 자산 관리 및 공급망을 위한 AI 기반 솔루션으로 복원력이 뛰어난 비즈니스를 구축합니다.
풍부한 데이터와 강력한 AI 기술을 사용하여 IBM과 함께 최적화 프로세스를 통합하고 비즈니스 운영을 혁신하세요.
IBM Cloud Pak for Business Automation은 운영 관리 및 자동화를 위한 통합 소프트웨어 구성요소의 모듈식 세트입니다.