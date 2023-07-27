석유 및 가스 산업의 발전을 이끄는 6가지 EAM 트렌드

엔터프라이즈 자산 관리(EAM) 기술이 계속 발전함에 따라 석유 및 가스 기업이 자산 성과 관리에 접근하는 방식을 변화시킬 새로운 트렌드가 등장하고 있습니다. 그렇다면 어떤 혁신이 가장 큰 잠재력을 보여주고 있을까요? (특별한 순서 없이) 논의해 보겠습니다.

트렌드 #1: EAM과 디지털 트윈 통합

물리적 자산, 프로세스 및/또는 시스템의 가상 복제본인 디지털 트윈은 석유 및 가스 분야에서 상당한 주목을 받고 있습니다. 디지털 트윈을 EAM과 통합하면 다양한 운영 시나리오를 시뮬레이션하고 자산 중단을 예측할 수 있습니다. 자산/시스템 시뮬레이션에 액세스하면 보다 사전 예방적인 유지보수 계획, 향상된 의사 결정, 더 나은 위험 관리가 가능합니다. 또한 가동 시간과 수명을 크게 늘릴 수 있습니다.

트렌드 #2: EAM 시스템에서 블록체인 사용

블록체인 기술은 EAM에 투명성, 보안, 추적성을 제공할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 블록체인은 모든 자산 관련 거래에 대한 안전한 탈중앙화 기록을 제공하여 감사 가능성을 높이고 사기 및 오류의 위험을 줄입니다. 아직 초기 단계이긴 하지만 EAM에서 블록체인을 사용하는 것은 주목할 만한 트렌드입니다.

트렌드 #3: AI 및 머신 러닝으로 구동되는 EAM

AI와 ML은 EAM의 예측 기능을 한 단계 발전시키는 강력한 EAM 시스템입니다. 이러한 기술은 자산 센서에서 방대한 양의 데이터를 수집하고 분석하여 장비 고장을 보다 정확하게 예측하고 전반적인 자산 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.

트렌드 #4: 증강 현실의 특징과 EAM의 능력 결합

증강 현실(AR)을 EAM과 통합하면 석유 및 가스 회사는 유지보수 프로세스의 효율성과 효과를 개선할 수 있습니다. AR 기술은 디지털 정보를 실제 세계에 오버레이하여 기술자가 복잡한 절차를 시각화하고 장비 문제를 진단할 수 있도록 합니다. 고장이 발생하면 유지보수 팀은 AR 안경을 사용하여 실시간 자산 데이터를 확인하고, 단계별 수리 지침을 확인하고, 전문가의 원격 지원도 받을 수 있습니다.

트렌드 #5: 모바일 EAM 솔루션의 부상

모바일 기술은 EAM의 접근성을 그 어느 때보다 높여주고 있습니다. 기술자는 이제 위치에 관계없이 모바일 장치에서 자산 정보, 지표, 유지보수 일정, 세부 작업 지침에 액세스할 수 있습니다. 이를 통해 생산성이 향상될 뿐만 아니라 팀에서 간편하게 가장 정확한 최신 정보를 항상 확인할 수 있습니다.

트렌드 #6: EAM 솔루션을 통한 지속가능성 촉진

지속가능성은 석유 및 가스 산업의 시급한 관심사이며, EAM 시스템은 이러한 이니셔티브를 지원하기 위해 발전하고 있습니다. 최신 EAM 시스템은 기업이 환경에 미치는 영향을 모니터링하고 줄이며, 탄소 발자국을 추적하고, 환경 규정을 준수하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 새로운 기능을 통해 기업은 환경에 해를 끼치는 관행을 해결하면서 수익을 극대화할 수 있습니다.