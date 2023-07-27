석유 및 가스 산업의 발전을 이끄는 6가지 EAM 트렌드

석유 및 가스 산업은 여전히 에너지 환경의 핵심적인 부분이지만 불안정한 시장 상황, 환경 규제 확대, 운영 효율성에 대한 필요성 증가 등 여러 가지 현대적 과제에 직면해 있습니다.
이러한 과제를 극복하기 위해 업계 관계자들은 기업 자산 관리(EAM) 솔루션에 관심을 기울이고 있습니다. EAM은 석유 및 가스 회사가 설계 및 구매/조달부터 유지보수 및 폐기에 이르기까지 수명 주기 전반에 걸쳐 물리적 자산과 인프라를 관리할 수 있도록 하는 매우 유용한 도구입니다.
2022년 기준 EAM 시장의 가치는 약 60억 달러 규모로 2030년까지 16.9%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 여기에서는 석유 및 가스 분야에서 EAM 소프트웨어의 잠재적 응용 분야에 대해 논의하고 업계를 발전시키는 트렌드에 대해 논의합니다.
엔터프라이즈 자산 관리(EAM)를 통해 기업은 시추 굴착 장치와 파이프라인부터 정유소 및 저장 시설에 이르기까지 복잡한 자산을 보다 쉽게 관리할 수 있습니다. 석유 및 가스 산업이 자산 관리 전략으로 EAM을 도입하는 가장 효과적인 방법은 다음과 같습니다.
엔터프라이즈 자산 관리(EAM) 기술이 계속 발전함에 따라 석유 및 가스 기업이 자산 성과 관리에 접근하는 방식을 변화시킬 새로운 트렌드가 등장하고 있습니다. 그렇다면 어떤 혁신이 가장 큰 잠재력을 보여주고 있을까요? (특별한 순서 없이) 논의해 보겠습니다.
물리적 자산, 프로세스 및/또는 시스템의 가상 복제본인 디지털 트윈은 석유 및 가스 분야에서 상당한 주목을 받고 있습니다. 디지털 트윈을 EAM과 통합하면 다양한 운영 시나리오를 시뮬레이션하고 자산 중단을 예측할 수 있습니다. 자산/시스템 시뮬레이션에 액세스하면 보다 사전 예방적인 유지보수 계획, 향상된 의사 결정, 더 나은 위험 관리가 가능합니다. 또한 가동 시간과 수명을 크게 늘릴 수 있습니다.
블록체인 기술은 EAM에 투명성, 보안, 추적성을 제공할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 블록체인은 모든 자산 관련 거래에 대한 안전한 탈중앙화 기록을 제공하여 감사 가능성을 높이고 사기 및 오류의 위험을 줄입니다. 아직 초기 단계이긴 하지만 EAM에서 블록체인을 사용하는 것은 주목할 만한 트렌드입니다.
AI와 ML은 EAM의 예측 기능을 한 단계 발전시키는 강력한 EAM 시스템입니다. 이러한 기술은 자산 센서에서 방대한 양의 데이터를 수집하고 분석하여 장비 고장을 보다 정확하게 예측하고 전반적인 자산 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.
증강 현실(AR)을 EAM과 통합하면 석유 및 가스 회사는 유지보수 프로세스의 효율성과 효과를 개선할 수 있습니다. AR 기술은 디지털 정보를 실제 세계에 오버레이하여 기술자가 복잡한 절차를 시각화하고 장비 문제를 진단할 수 있도록 합니다. 고장이 발생하면 유지보수 팀은 AR 안경을 사용하여 실시간 자산 데이터를 확인하고, 단계별 수리 지침을 확인하고, 전문가의 원격 지원도 받을 수 있습니다.
모바일 기술은 EAM의 접근성을 그 어느 때보다 높여주고 있습니다. 기술자는 이제 위치에 관계없이 모바일 장치에서 자산 정보, 지표, 유지보수 일정, 세부 작업 지침에 액세스할 수 있습니다. 이를 통해 생산성이 향상될 뿐만 아니라 팀에서 간편하게 가장 정확한 최신 정보를 항상 확인할 수 있습니다.
지속가능성은 석유 및 가스 산업의 시급한 관심사이며, EAM 시스템은 이러한 이니셔티브를 지원하기 위해 발전하고 있습니다. 최신 EAM 시스템은 기업이 환경에 미치는 영향을 모니터링하고 줄이며, 탄소 발자국을 추적하고, 환경 규정을 준수하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 새로운 기능을 통해 기업은 환경에 해를 끼치는 관행을 해결하면서 수익을 극대화할 수 있습니다.
석유 및 가스 산업은 석유 및 가스 회사가 운영을 최적화하고 수익성을 개선하며 까다로운 산업 환경에서 경쟁력을 유지하는 데 도움이 되는 귀중한 인사이트를 제공하는 기능을 갖춘 EAM 시스템을 통해 상당한 이점을 얻을 수 있습니다. 또한 기업은 EAM을 전사적 자원 관리(ERP) 및 고객 관계 관리(CRM)와 같은 다른 비즈니스 시스템과 통합함으로써 운영에 대해 보다 총체적인 접근 방식을 취할 수 있습니다.
그러나 EAM을 성공적으로 구현하려면 광범위한 인력 교육, 포괄적인 변화 관리 이니셔티브 및 회사의 비즈니스 목표에 부합하는 전략적 접근 방식이 필요합니다. 또한 IBM Maximo와 같은 고급 자산 관리 소프트웨어의 이점도 누릴 수 있습니다.
IBM Maximo Application Suite는 석유 및 가스 공급업체가 성능을 개선하고 일상적인 운영을 간소화하며 디지털 혁신 프로세스를 단순화할 수 있도록 지원하는 통합 자산 관리 솔루션입니다. Maximo는 통합 AI 기반 클라우드 기반 플랫폼을 사용하여, 고급 분석을 생성하고 유틸리티가 더 스마트하고 데이터 중심적인 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원하는 CMMS, EAM, APM 기능을 제공합니다.
그러나 석유 및 가스 산업에서 EAM의 미래는 단순히 새로운 기술을 채택하는 데 있지 않습니다. 비즈니스 프로세스와 문화를 변화시키는 것도 중요합니다.
EAM은 올바른 접근 방식과 IBM Maximo를 통해 향후 수십 년 동안 석유 및 가스 산업에서 운영 우수성과 혁신을 주도하는 강력한 도구가 될 수 있습니다.
