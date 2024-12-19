생성형 AI로 문서 근거를 마련하여 AI 시대의 규정 준수 강화

생성형 AI에서 가장 영향력 있는 혁신 중 하나는 대규모 언어 모델(LLM)이 문서와 동적으로 상호 작용할 수 있도록 하는 기능입니다. 이 기능은 AI 배포에서 흔히 발생하는 문제인 '할루시네이션', 즉 모델이 학습 데이터의 격차로 인해 그럴듯하게 들리지만 잘못된 답을 생성하는 현상을 해결합니다.

사용자가 관련 규제 문서를 AI 인터페이스에 직접 업로드할 수 있도록 함으로써 조직은 역동적이고 상황에 맞는 지식 기반을 만들 수 있습니다. 이를 통해 규정 준수 전문가가 특정 규제 요구 사항에 대해 질문할 때 AI의 응답은 실제 문서를 기반으로 하고 인용을 함께 제공하므로 사용자는 정보의 출처를 역추적할 수 있습니다.