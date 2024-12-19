생성형 AI로 문서 근거를 마련하여 AI 시대의 규정 준수 강화

규정 준수 측면에서 변화하는 규정에 한발 앞서 대응하고 규정을 지속적으로 준수하는 것은 특히 금융 산업의 경우 부담스러운 작업이 될 수 있습니다. 생성형 AI(Gen AI)는 조직이 지식에 액세스하는 방식을 혁신하여 규정 준수 전략 및 운영 의사 결정을 주도하는 중요한 정보에 더 빠르고 정확하게 액세스할 수 있도록 지원합니다.
IDC의 2024년 전 세계 생성형 인공 지능 예측에 따르면, '2025년까지 기업의 3분의 2가 생성형 AI와 검색 증강 생성(RAG)을 활용하여 도메인별 셀프 서비스 지식 검색을 강화하여 의사 결정 효율성을 50% 향상할 것'이라고 전망했습니다. 특히 생성형 AI는 문서와 직접 상호 작용할 수 있는 기능을 통해 최신 규제 텍스트에 대한 직관적인 대화형 액세스를 제공하여 규정 준수를 혁신하고 있습니다. 이러한 발전을 통해 규정 준수팀은 점점 더 복잡해지는 규제 환경에서 더 빠르고 정확한 정보를 바탕으로 의사 결정을 내릴 수 있게 되었습니다.
규정 준수에 있어 가장 중요한 것은 최신의 정확한 정보입니다. 직원, 규정 준수 책임자, 감사자를 위한 셀프 서비스 지식 검색을 지원하기 위해 자연어 질문 답변 시스템 및 엔터프라이즈 검색과 같은 생성형 AI 기능에 의존하는 조직이 점점 더 많아지고 있습니다. 문서는 생성형 AI 사용 사례의 필수 데이터 소스로서, 규정 준수 시나리오에서 액세스 가능하고 상황에 맞는 정보의 중요성을 강조합니다.
자금 세탁 방지(AML) 정책에 영향을 미치는 최신 규제 변화에 대한 빠른 인사이트가 필요한 규정 준수 책임자를 상상해 보세요. 기존의 방법에는 복잡한 규제 텍스트를 수동으로 선별하거나 여러 개의 서로 다른 소스를 참조하는 작업이 포함될 수 있습니다. 하지만 생성형 AI 시스템을 사용하면 사용자는 자연어로 질문을 하고 관련 문서에서 직접 발췌한 정확하고 상황에 맞는 답변을 받을 수 있어 규정 준수 관리에 드는 시간과 노력을 줄일 수 있습니다.
생성형 AI는 프롬프트 기술을 통해 보다 정확하고 구체적인 응답을 할 수 있습니다. 조직은 RAG 프레임워크로 파운데이션 모델을 보강함으로써 사용자에게 정보에 입각한 데이터 기반 의사 결정과 인사이트에 필요한 문서 및 데이터에 대한 액세스를 제공할 수 있습니다. 이 접근 방식은 오래되거나 불완전한 정보와 관련된 위험을 크게 완화합니다.
예를 들어, 글로벌 조직의 규정 준수팀은 생성형 AI 도구를 사용하여 현행 규정 및 내부 규정 준수 문서를 기반으로 모델을 구축할 수 있습니다. 이러한 문서를 시스템에 입력하면 AI는 새로운 고객 확인(KYC) 가이드라인을 준수하는 데 필요한 단계와 같은 특정 쿼리에 대한 맞춤형 응답을 정확한 규제 텍스트에 대한 참조와 함께 제공합니다. 이를 통해 사용자가 소스 자료를 신속하게 확인할 수 있으므로 제공된 정보의 정확성이 향상되고 AI의 아웃풋에 대한 신뢰가 구축됩니다.
생성형 AI에서 가장 영향력 있는 혁신 중 하나는 대규모 언어 모델(LLM)이 문서와 동적으로 상호 작용할 수 있도록 하는 기능입니다. 이 기능은 AI 배포에서 흔히 발생하는 문제인 '할루시네이션', 즉 모델이 학습 데이터의 격차로 인해 그럴듯하게 들리지만 잘못된 답을 생성하는 현상을 해결합니다.
사용자가 관련 규제 문서를 AI 인터페이스에 직접 업로드할 수 있도록 함으로써 조직은 역동적이고 상황에 맞는 지식 기반을 만들 수 있습니다. 이를 통해 규정 준수 전문가가 특정 규제 요구 사항에 대해 질문할 때 AI의 응답은 실제 문서를 기반으로 하고 인용을 함께 제공하므로 사용자는 정보의 출처를 역추적할 수 있습니다.
문서 기반 채팅 시스템의 또 다른 강력한 기능은 대규모 문서 인덱싱 및 검색을 지원하는 것과 같은 벡터 스토어와의 통합입니다. 이러한 저장소에는 수천 개의 문서를 보관할 수 있으므로 그근거를 마련하는 프로세스의 충실도와 기능이 크게 확장됩니다. 규정 준수의 경우, 이는 규정 텍스트, 내부 규정 준수 정책, 관련 문서의 전체 라이브러리를 인덱싱하고 즉시 액세스할 수 있음을 의미합니다. 규정 준수 책임자는 이 방대한 지식 기반을 대화하는 것처럼 쉽게 쿼리할 수 있으며, 실시간으로 가장 관련성이 높은 최신 정보를 기반으로 한 응답이 제공됩니다.
예를 들어, 규정 준수팀이 새로운 규제가 기존 관행에 미치는 영향을 평가해야 하는 경우, 규제를 시스템에 업로드하고 그 의미에 대해 구체적인 질문을 할 수 있습니다. 업로드된 문서를 기반으로 근거를 마련하고 벡터 인덱스에 저장된 관련 자료로 보강된 AI는 미묘한 인사이트를 제공하여 팀이 우려 영역을 신속하게 식별하고 그에 따라 규정 준수 전략을 조정할 수 있도록 지원합니다.
이러한 발전의 실질적인 함의는 매우 큽니다. 조직은 규정 준수 워크플로에 AI 기능을 내장함으로써 정확한 응답 및 인용 제공과 같은 특정 행동을 캡처하는 툴을 배포할 수 있습니다. 이러한 툴을 AI 어시스턴트 또는 에이전트에 통합하여 애플리케이션을 추가로 테스트하고 확장할 수 있습니다.
다국적 조직이 새로운 뇌물수수 및 부패 방지법을 규정 준수 프레임워크에 통합하는 시나리오를 생각해 보세요. 조직은 문서 채팅 AI 시스템을 사용하여 새로운 법률의 텍스트와 관련 내부 정책을 모두 기반으로 하여 AI 모델을 구축할 수 있습니다. 그런 다음 규정 준수 책임자는 대화형 인터페이스를 통해 AI와 상호 작용하여 특정 요구 사항을 이해하고, 규정 준수 체크리스트를 생성하고, 잠재적인 규정 위반 영역을 식별할 수 있습니다. 이를 통해 규정 준수 운영의 효율성이 향상될 뿐만 아니라 조직이 규제 변화에 선제적으로 적응할 수 있는 역량도 향상됩니다.
조직은 생성형 AI 기능을 사용하여 문서와 상호 작용함으로써 규정 준수팀이 중요한 규제 정보에 셀프 서비스로 액세스할 수 있도록 지원하여 의사 결정과 운영 효율성을 크게 향상할 수 있습니다. 생성형 AI 사용이 계속 증가함에 따라 규정 준수의 미래는 끊임없이 진화하는 규제 환경에 발맞추는 지능적이고 대응력이 뛰어난 데이터 기반 솔루션으로 정의될 것입니다.
IBM과 함께하는 웨비나에 참여하여 산업 전반의 사례, 사용 사례, IBM의 자체 성공 사례를 살펴보며 에이전틱 AI 이니셔티브를 통해 ROI를 실현하는 방법을 알아보세요.
IBM이 2025년 Gartner Magic Quadrant™ 데이터 과학 및 머신 러닝 플랫폼 부문에서 리더로 선정된 이유를 알아보세요.
조직이 서로 다른 파일럿을 통해 AI를 도입하는 것에서 AI를 사용하여 조직의 중심에서 혁신을 추진하는 것으로 전환하는 방법을 알아보세요.
IBM® Granite는 비즈니스에 맞게 맞춤화되고 AI 애플리케이션 확장에 최적화되었으며 개방적이고 성능이 뛰어나며 신뢰할 수 있는 AI 모델 제품군입니다. 언어, 코드, 시계열 및 가드레일 옵션을 살펴보세요.
IBM은 2,000개 조직을 대상으로 AI 이니셔티브에 대한 설문조사를 실시해 효과적인 전략과 효과적이지 못한 전략, 그리고 앞서나갈 수 있는 방법을 알아보았습니다.
다음 다섯 가지 사고 전환을 실행하여 불확실성을 극복하고 비즈니스 혁신을 촉진하며 에이전틱 AI를 통해 성장을 가속화하세요.
AI 빌더를 위한 차세대 엔터프라이즈 스튜디오인 IBM watsonx.ai로 생성형 AI, 파운데이션 모델 및 머신 러닝 기능을 학습, 검증, 조정 및 배포하세요. 적은 데이터로 짧은 시간 내에 AI 애플리케이션을 구축하세요.
업계 최고의 AI 전문성과 솔루션 포트폴리오를 보유한 IBM과 함께 AI를 비즈니스에 활용하세요.
IBM Consulting AI 서비스는 기업이 AI 활용 방식을 재구상하여 혁신을 달성하도록 지원합니다.
AI 개발 라이프사이클 전반에 걸친 기능에 원스톱으로 액세스하세요. 사용자 친화적인 인터페이스, 워크플로, 업계 표준 API 및 SDK에 대한 액세스를 통해 강력한 AI 솔루션을 제작할 수 있습니다.