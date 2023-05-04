미들 오피스 및 백오피스 워크로드로 디지털 혁신 주도

디지털 혁신은 팬데믹, 디지털 네이티브 소비자의 요구, 기존 투자를 극대화해야 할 필요성 등으로 인해 가속화되면서 조직이 10년 동안 추구해 온 과제입니다. 조직이 엔터프라이즈 핵심을 활용하고 실질적인 이점을 실현함으로써 더 강력한 혁신을 추진하는 것을 목격하고 있습니다.
현대 기술은 디지털 혁신의 핵심이지만, 2022년 현재 전 세계 핵심 뱅킹 워크로드의 7%만이 클라우드로 전환되었습니다(ibm.com 외부 링크). 지금까지는 프론트 오피스 애플리케이션(또는 디지털 프론트 엔드)에 중점을 두었지만 미들 및 백 오피스 시스템도 현대화할 필요가 있습니다.
디지털 혁신의 진정한 가치는 이러한 미들 오피스 및 백오피스 시스템을 현대화하는 데 있다고 생각합니다. 이러한 시스템은 종종 금융 조직 운영의 중추이며, 이를 현대화하면 끊임없이 변화하는 규제 환경에서 장기적인 경쟁력, 비용 효율성, 복원력, 보안 및 규정 준수 프로토콜을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.
예를 들어, 한 선도적인 금융 거래 조직은 거래 플랫폼을 클라우드로 이전하여 성능을 최대 3배까지 향상시켰으며, 보안이 풍부한 클라우드 플랫폼에서 고객이 순간적인 수익 기회를 포착하고 고객 투자를 보호할 수 있도록 지원했습니다.
미들 오피스 및 백오피스 워크로드를 현대화하는 것은 복잡한 프로세스일 수 있습니다. 특히 기존 조직과 규제 대상 산업에 속한 조직에서는 더욱 그렇습니다. 이를 위해서는 이러한 유형의 산업에 내재된 규제 및 보안 문제와 클라우드로의 전환에 따른 복잡성 외에도 기존 운영과 비즈니스가 나아가고자 하는 방향에 대한 깊은 이해가 필요합니다. 미들 및 백오피스 시스템을 현대화함으로써 얻을 수 있는 이점이 위험보다 더 크다고 생각합니다.
기업은 일반적으로 네 가지 주요 분야에서 도전에 직면합니다.
그렇다면 이러한 문제를 극복하고 디지털 혁신의 이점을 완전히 실현하기 위해 어떤 기술을 적용할 수 있을까요?
최적의 워크로드 배치, 현대화에 대한 비즈니스 프로세스 중심 접근 방식, 보안 및 규정 준수 고려 사항, 360도 운영 모델을 포괄하는 전략과 비전은 프론트, 중간, 백오피스 전반에서 성공적인 디지털 혁신 여정을 위해 매우 중요합니다.
예산, 인재, 시간이 제한적인 현재 경제 상황에서는 사업 가치와 총 소유 비용을 기반으로 디지털 혁신 이니셔티브의 우선순위를 정하는 것이 중요합니다.
비용 효율성에 중점을 두고 개별 프로젝트를 추진하세요. 조직은 프론트 오피스나 백/미들 오피스를 현대화하는 것부터 시작하여 각각 위쪽이나 아래쪽으로 연결할 수 있습니다. 여러 고객이 이러한 전략을 성공적으로 실행했습니다.
규제를 받는 산업의 경우, 클라우드 여정이 시작되는 위치에 관계없이 변화하는 요구사항에 맞춰 보안이 유지되고 규정 준수 요건을 지원할 수 있는 클라우드 플랫폼을 제공할 수 있는 파트너가 필수적입니다.
IBM은 특히 규제가 엄격한 산업 분야의 고객이 미들 및 백 오피스에서 중요한 워크로드에 대해 안심하고 의사 결정을 내릴 수 있도록 IBM® Cloud를 통해 복원력, 성능, 보안, 규정 준수 프로토콜, 총 소유 비용 등 최고의 파라미터를 제공하는 데 전념해 왔습니다.
IBM은 규제 대상 산업 및 기업 고객을 위해 미션 크리티컬하고 탄력적인 시스템을 설계하는 전문 지식을 보유하고 있습니다. 심층적인 업계 전문 지식을 활용하여 고객의 요구사항을 충족하는 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 클라우드와 온프레미스에서 고성능, 미션 크리티컬 워크로드를 실행할 수 있는 x86, Power 및 zSystems를 제공합니다. 저희 팀은 새로운 솔루션을 제공하거나 기존 솔루션을 개선할 수 있는 전문성을 갖추고 있습니다.
