미들 오피스 및 백오피스 워크로드로 디지털 혁신 주도

인터로킹 스퀘어

기업 핵심 워크로드를 현대화하는 데 있어 4가지 주요 과제와 지금 당장 시작할 수 있는 4가지 방법에 대해 알아보세요.

디지털 혁신은 팬데믹, 디지털 네이티브 소비자의 요구, 기존 투자를 극대화해야 할 필요성 등으로 인해 가속화되면서 조직이 10년 동안 추구해 온 과제입니다. 조직이 엔터프라이즈 핵심을 활용하고 실질적인 이점을 실현함으로써 더 강력한 혁신을 추진하는 것을 목격하고 있습니다.

 

프론트 오피스를 디지털화하여 빠른 성과를 거두고, 코어를 현대화하여 혁신 실현

현대 기술은 디지털 혁신의 핵심이지만, 2022년 현재 전 세계 핵심 뱅킹 워크로드의 7%만이 클라우드로 전환되었습니다(ibm.com 외부 링크). 지금까지는 프론트 오피스 애플리케이션(또는 디지털 프론트 엔드)에 중점을 두었지만 미들 및 백 오피스 시스템도 현대화할 필요가 있습니다.

디지털 혁신의 진정한 가치는 이러한 미들 오피스 및 백오피스 시스템을 현대화하는 데 있다고 생각합니다. 이러한 시스템은 종종 금융 조직 운영의 중추이며, 이를 현대화하면 끊임없이 변화하는 규제 환경에서 장기적인 경쟁력, 비용 효율성, 복원력, 보안 및 규정 준수 프로토콜을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.

예를 들어, 한 선도적인 금융 거래 조직은 거래 플랫폼을 클라우드로 이전하여 성능을 최대 3배까지 향상시켰으며, 보안이 풍부한 클라우드 플랫폼에서 고객이 순간적인 수익 기회를 포착하고 고객 투자를 보호할 수 있도록 지원했습니다.

미들 오피스 및 백오피스 워크로드를 현대화하는 것은 복잡한 프로세스일 수 있습니다. 특히 기존 조직과 규제 대상 산업에 속한 조직에서는 더욱 그렇습니다. 이를 위해서는 이러한 유형의 산업에 내재된 규제 및 보안 문제와 클라우드로의 전환에 따른 복잡성 외에도 기존 운영과 비즈니스가 나아가고자 하는 방향에 대한 깊은 이해가 필요합니다. 미들 및 백오피스 시스템을 현대화함으로써 얻을 수 있는 이점이 위험보다 더 크다고 생각합니다.

과제를 제시하는 4가지 주요 영역

기업은 일반적으로 네 가지 주요 분야에서 도전에 직면합니다.

  1. 플랫폼: 안전하고 복원력이 뛰어나며 규정을 준수하는 멀티클라우드 플랫폼의 비용 문제로 어려움을 겪고 있는 고객들을 보았습니다. 안전하고 복원력이 뛰어난 플랫폼은 컴퓨팅컨테이너, 데이터베이스, 암호화 및 키 관리를 아우르는 기밀 컴퓨팅 환경을 활용해야 합니다. 또한 기업의 규정 준수 요구 사항을 지원하는 산업별 공통 제어 프레임워크를 활용해야 하지만, 제어 프레임워크를 유지하는 데 드는 비용이 큰 도전이 될 수 있습니다. 또한 한 클라우드 제공업체에 의존하면 클라우드 집중 위험이 증가하여 애플리케이션 성능과 복원력에 영향을 미친다고 생각합니다.
  2. 애플리케이션: 미들 오피스 및 백오피스 애플리케이션의 복잡성은 조직이 해결해야 하는 중요한 과제가 될 수 있습니다. 고속 및 대용량 트랜잭션 처리, 데이터 일관성, 배치 처리 및 복잡한 비즈니스 규칙이 이러한 복잡성에 기여합니다. 이러한 애플리케이션은 수년 전부터 사용되어 왔으며, 비즈니스 규칙 및 이를 지원하는 기술을 이해하는 리소스는 매우 드뭅니다.
  3. 데이터: 데이터는 또 다른 중요한 우려 영역입니다. 데이터 확산, 일관성, 지연 시간 및 암호화는 고려해야 할 필수 요소입니다. 클라우드 프론트 엔드와 온프레미스 미들 오피스 및 백오피스 애플리케이션 간의 지연 시간은 사용자 경험에 영향을 미칠 수 있습니다. 데이터 주권 요건은 워크로드 배치 결정에 영향을 미치고 잠재적으로 혁신을 저해할 수 있습니다.
  4. 운영 모델: 운영 모델은 조직이 새로운 기술과 업무 방식을 수용하기 위해 프로세스, 기술 및 문화를 전환함에 따라 현대화 여정에서 중요한 과제가 될 수 있습니다. 성공에는 인력과 역량이 필수적이며, 애플리케이션 혁신을 위해서는 사이트 신뢰성 엔지니어(SRE), 풀 스택 개발자, 클라우드 엔지니어 등 새로운 역할이 필요합니다. 클라우드 네이티브 개발의 필요성을 해결하기 위해 조직은 빠르게 변화하는 디지털 환경에서 성공하는 데 필요한 인재를 확보할 수 있도록 인력을 교육하고 역량을 강화하는 것을 고려해야 합니다.

그렇다면 이러한 문제를 극복하고 디지털 혁신의 이점을 완전히 실현하기 위해 어떤 기술을 적용할 수 있을까요?

프론트, 미들, 백오피스 전반에 걸친 엔터프라이즈 현대화 전략의 네 가지 요소

최적의 워크로드 배치, 현대화에 대한 비즈니스 프로세스 중심 접근 방식, 보안 및 규정 준수 고려 사항, 360도 운영 모델을 포괄하는 전략과 비전은 프론트, 중간, 백오피스 전반에서 성공적인 디지털 혁신 여정을 위해 매우 중요합니다.

  1. 최적의 워크로드 배치 결정: 하이브리드 멀티클라우드 접근 방식에 비추어 현재 애플리케이션 및 데이터 포트폴리오를 재평가하여 비즈니스 가치를 극대화할 수 있는 최상의 현대화 패턴과 '목적에 맞는' 랜딩 존을 결정합니다. 최적의 작업 부하 배치를 결정할 때 복원력, 성능, 보안, 규정 준수 및 총 소유 비용과 같은 속성을 고려하세요. 이러한 방향성은 애플리케이션을 현대화하면서 비즈니스 최적화를 추진하고 효율성을 높이는 데 필수적입니다. 사실 워크로드마다 효율적인 운영을 위한 요구 사항이 다릅니다.
  2. 비즈니스 프로세스 중심 접근 방식: 중요한 엔드투엔드 비즈니스 프로세스를 평가하여 프런트, 미들, 백오피스 애플리케이션과 데이터를 최적으로 현대화하는 방법을 결정합니다. 효율적이고 원활한 경험을 제공하기 위해 기업은 워크플로, 프로세스 자동화 및 비즈니스 규칙을 포함한 공급망도 평가해야 합니다. 미들 오피스 및 백오피스 애플리케이션을 위한 전략은 프론트 오피스 현대화와 병행하여 개발되어야 하며 프로토타입을 사용하여 접근 방식을 검증해야 합니다. 조직은 새로운 워크플로를 정의하고, 구성 가능한 비즈니스 규칙을 지원하며, API, 메시징, 이벤트 및 기타 기술로 통합 계층을 현대화하여 미들 오피스 애플리케이션을 혁신해야 합니다. 백오피스 애플리케이션의 경우, 핵심 뱅킹 기능과 높은 처리량의 트랜잭션 처리를 메인프레임에서 실행하는 경우가 많으며, Linux 및 Java와 같은 최신 기술을 사용하여 내부 현대화를 수행할 수 있습니다.
  3. 현대화 설계에 보안 및 규정 준수 기능 구축: 하이브리드 멀티클라우드 환경의 보안 및 규정 준수 문제에는 복잡성, 관측 가능성 부족, API 취약성 및 규제 요구 사항의 변화 등이 포함됩니다. 저희는 '자체 구축' 보안 및 규정 준수 프레임워크가 수년 동안 유지 비용이 많이 든다는 사실을 알게 되었습니다. 업계 프레임워크와 연계된 규정 준수 능력을 통해 운영을 간소화하고 클라우드 배포를 가속화할 수 있습니다. 보안에 대해서는 다음 블로그에서 더 자세히 다룰 예정입니다.
  4. 360도 운영 모델 수립: 플랫폼 거버넌스, DevSecOpsFinOps를 다루는 운영 모델을 인스턴스화하면 민첩성을 개선하고, 지속적인 모니터링과 피드백을 통해 통합된 자동 전달 파이프라인을 구축하고, 협업과 데이터 기반 투자의 우선 순위 지정을 가능하게 합니다. 문화와 클라우드 네이티브 개발 기술에 중점을 두는 동시에 정보와 아이디어 공유를 장려하는 구조와 시스템을 채택하는 것은 IT 혁신에 매우 중요합니다.

소규모로 시작하여 점진적으로 연결된 현대화 노력을 확장하세요

예산, 인재, 시간이 제한적인 현재 경제 상황에서는 사업 가치와 총 소유 비용을 기반으로 디지털 혁신 이니셔티브의 우선순위를 정하는 것이 중요합니다.

비용 효율성에 중점을 두고 개별 프로젝트를 추진하세요. 조직은 프론트 오피스나 백/미들 오피스를 현대화하는 것부터 시작하여 각각 위쪽이나 아래쪽으로 연결할 수 있습니다. 여러 고객이 이러한 전략을 성공적으로 실행했습니다.

  • 브라질의 한 대형 은행은 프라이빗/퍼블릭 클라우드에서 클라우드 기반 아키텍처로 프런트 오피스 애플리케이션을 현대화하는 동시에 기록 시스템은 메인프레임에 남겨두어 직접 소비자 신용 거래와 신용 카드 거래 프로세스를 현대화하고 있습니다.
  • 한 주요 항공사는 하이브리드 클라우드와 AI 기능을 사용하여 IT 애플리케이션 환경을 현대화하여 민첩성을 개선하고, 비용을 절감하고, 사이버 보안을 강화하고, 새로운 기술을 채택하는 동시에 기존 IT 투자를 활용하여 고객 경험을 향상하기 위해 간소화된 디지털 플랫폼을 구축하고 있습니다.
  • 한 대형 금융 모기지 대출 회사는 고객 경험을 개선하고 미래를 위한 지속 가능한 기술 플랫폼을 구축하기 위해 가장 미션 크리티컬한 워크로드를 하이브리드 인프라로 이전하기 시작했습니다. 그런 다음 그들은 점차적으로 위로 올라갔습니다. IBM의 솔루션은 확장성을 제공하고 총 소유 비용을 줄이며 시장 출시 시간을 단축했습니다.

규제를 받는 산업의 경우, 클라우드 여정이 시작되는 위치에 관계없이 변화하는 요구사항에 맞춰 보안이 유지되고 규정 준수 요건을 지원할 수 있는 클라우드 플랫폼을 제공할 수 있는 파트너가 필수적입니다.

IBM을 선택해야 하는 이유

IBM은 특히 규제가 엄격한 산업 분야의 고객이 미들 및 백 오피스에서 중요한 워크로드에 대해 안심하고 의사 결정을 내릴 수 있도록 IBM® Cloud를 통해 복원력, 성능, 보안, 규정 준수 프로토콜, 총 소유 비용 등 최고의 파라미터를 제공하는 데 전념해 왔습니다.

IBM은 규제 대상 산업 및 기업 고객을 위해 미션 크리티컬하고 탄력적인 시스템을 설계하는 전문 지식을 보유하고 있습니다. 심층적인 업계 전문 지식을 활용하여 고객의 요구사항을 충족하는 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 클라우드와 온프레미스에서 고성능, 미션 크리티컬 워크로드를 실행할 수 있는 x86, Power 및 zSystems를 제공합니다. 저희 팀은 새로운 솔루션을 제공하거나 기존 솔루션을 개선할 수 있는 전문성을 갖추고 있습니다.

작성자

Ravesh Lala

Head of Business Development

Hybrid Cloud Solutions

John De Marco

Distinguished Engineer

CTO