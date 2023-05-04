미들 오피스 및 백오피스 워크로드로 디지털 혁신 주도

현대 기술은 디지털 혁신의 핵심이지만, 2022년 현재 전 세계 핵심 뱅킹 워크로드의 7%만이 클라우드로 전환되었습니다(ibm.com 외부 링크). 지금까지는 프론트 오피스 애플리케이션(또는 디지털 프론트 엔드)에 중점을 두었지만 미들 및 백 오피스 시스템도 현대화할 필요가 있습니다.

디지털 혁신의 진정한 가치는 이러한 미들 오피스 및 백오피스 시스템을 현대화하는 데 있다고 생각합니다. 이러한 시스템은 종종 금융 조직 운영의 중추이며, 이를 현대화하면 끊임없이 변화하는 규제 환경에서 장기적인 경쟁력, 비용 효율성, 복원력, 보안 및 규정 준수 프로토콜을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.

예를 들어, 한 선도적인 금융 거래 조직은 거래 플랫폼을 클라우드로 이전하여 성능을 최대 3배까지 향상시켰으며, 보안이 풍부한 클라우드 플랫폼에서 고객이 순간적인 수익 기회를 포착하고 고객 투자를 보호할 수 있도록 지원했습니다.

미들 오피스 및 백오피스 워크로드를 현대화하는 것은 복잡한 프로세스일 수 있습니다. 특히 기존 조직과 규제 대상 산업에 속한 조직에서는 더욱 그렇습니다. 이를 위해서는 이러한 유형의 산업에 내재된 규제 및 보안 문제와 클라우드로의 전환에 따른 복잡성 외에도 기존 운영과 비즈니스가 나아가고자 하는 방향에 대한 깊은 이해가 필요합니다. 미들 및 백오피스 시스템을 현대화함으로써 얻을 수 있는 이점이 위험보다 더 크다고 생각합니다.