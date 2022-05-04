도메인 중심의 기업을 컴포저블 IT 에코시스템으로 현대화: 1부

최근 많은 고객들이 클라우드로의 전환 열풍에 뛰어드는 모습을 보고 있습니다. 이는 주로 기술 부채와 비용을 줄이고 CapEx-OpEx 목표를 달성하기 위한 필요에서 비롯됩니다. 클라우드로 이전하는 데 필요한 작업은 리프트 앤 시프트부터 재플랫폼화/개선까지 다양합니다.
DevSecOps, FinOps, 클라우드 네이티브 모델, SRE 실무 등과 같은 다양한 실무가 성숙해지면서, 이들을 활용해 IT 분야에서 상당한 수준의 자동화, 속도, 민첨성을 추진하는 데 초점이 맞춰져 있습니다. 이는 또한 IT 조직을 엔지니어링 중심 조직으로 전환하는 데 도움이 됩니다.
CIO와 CTO는 이 모든 것의 진정한 힘은 애플리케이션 포트폴리오를 제품 및 서비스 기반 모델로 현대화하면서 IT 조직을 제품 중심으로 전환하는 데 있다는 사실을 깨닫고 있습니다. 이는 높은 수준의 비즈니스-IT 연계가 이루어지는 제품 문화를 주도합니다. 제품 및 서비스 라인에 따라 현대화된 제품 기반 팀, 풀 스택 스쿼드 및 애플리케이션은 민첩성, 속도 및 시장 출시 시간 측면에서 상당한 이점을 제공하는 동시에 거시적 생산성을 개선합니다(IT 전반의 중복 기능 감소).
제품을 구조화하는 검증된 방법 중 하나는 조직의 도메인을 중심으로 하는 것이며, 이를 통해 도메인 중심 설계(DDD)가 탄생했습니다. 도메인에 맞춰 제품 중심적인 방식으로 비즈니스 및 IT 기능을 조정하는 이 DDD 모델은 각 애플리케이션이 해당 제품 팀 또는 팀에서 구축하고 관리하는 일련의 기능으로 구성되는 컴포저블 IT 에코시스템을 구축하는 것입니다. 따라서 도메인 모델은 컴포저블 IT 에코시스템 모델을 수용하도록 조직을 혁신하는 데 있어 핵심입니다.
이 과정에서 많은 고객이 이러한 목표를 달성하는 데 필요한 조직 변화를 과소평가하거나 과대평가합니다. 이러한 이니셔티브는 관련 도메인의 맥락에서 식별된 도메인에 맞춰진 제품 및 서비스의 라인을 따라 애플리케이션 기능을 분해하고 구성하는 것과 관련된 복잡성을 과소평가하여 실패하는 경향이 있습니다.
이 3부작 블로그 시리즈에서는 기업 전체에 DDD 원칙을 체계적이고 체계적으로 적용하여 레거시 애플리케이션을 분해하고 도메인/제품 및 서비스에 맞는 기능으로 다시 작성하는 복잡성을 단순화하는 방법에 대해 설명합니다. 그러나 다양한 수준에서 직면하게 될 중요한 과제가 있으므로 먼저 인정해야 합니다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 실행 가능한 단계별 계획을 수립해야 합니다. 이 중 핵심적인 것은 운영 모델 혁신, 조직 변화 및 재조정, IT 조직의 다양한 부분의 역할, 역량 혁신 등을 목표로 합니다. 시리즈의 첫 번째 블로그 게시물에서는 기업이 컴포저블 IT 에코시스템 모델로 전환하는 방법에 대한 명확성 지향 로드맵(점진적 접근 방식)의 필요성을 강조합니다.
시리즈의 2부에서는 애플리케이션을 분해하고 적절한 제품(도메인 내)에 맞게 조정하는 방법을 자세히 설명합니다. 3부에서는 조직이 직면한 도전 과제와 이에 대비하기 위한 준비에 대해 살펴봅니다.
컴포저블 IT 에코시스템을 구축하고 구축하기 위한 종합 프로세스는 다음 세 가지 영역으로 구성됩니다.
핵심 도메인 및 설계 리더십 팀을 구성하여 도메인 중심 설계(DDD)를 채택하기 위한 도메인 모델 및 엔터프라이즈 프레임워크를 더욱 확립합니다. 또한 팀은 대상 조직 모델과 초기 비즈니스 프로세스 세트를 설계합니다.
각 도메인에 대해 팀은 DDD 세션을 통해 프로세스 범위를 지정하고 이벤트 스토밍 세션을 수행하여 높은 수준에서 능력을 수집합니다. 팀에서는 애플리케이션 분해 워크숍/설계 세션을 진행하여 현재 IT 애플리케이션을 해당 기능을 제공해야 하는 일련의 기능 및 도메인으로 분해합니다. 또한 기능은 서비스에 생명을 불어넣는 서비스에 매핑됩니다(보다 구체적인 API 계약 요구 사항 등). 도메인별로 기능 소유자를 대상으로 하고 전체 기능 구축 로드맵에 맞게 계획을 조정해야 합니다. 또한 기능 간의 종속성(데이터 요구 사항 포함)을 식별해야 하며, 이는 반복적인 구축 계획을 수립하는 데 더욱 도움이 됩니다.
다음은 반복적인 방식으로 기능을 구축하고 배포하는 것입니다. 도메인 팀은 대상 애플리케이션을 구성하기 위해 통합해야 하는 기능의 구축을 조정하기 위해 협업합니다. 즉, 반복 계획을 지속적으로 조정해야 합니다. 컴포저블 애플리케이션에 대한 2일차 지원 모델은 각 스쿼드에서 기능을 지원하고 제품 및 서비스 스쿼드 모델에 맞게 사고 관리 및 ITSM 프로세스를 재구성해야 하기 때문에 다릅니다. 이는 2일차 지원 모델에서 큰 변화이며, 이 모델로 전환하려면 상당한 조직적 준비가 필요합니다.
반복적인 점진적 로드맵을 구축할 때는 성공의 기본 요소인 공존을 고려해야 합니다. 이는 레거시 기능과 현대화된 기능이 공존할 수 있는 능력을 의미하며, 목표는 일정 기간에 걸쳐 레거시 기능을 점진적으로 축소하는 동시에, 레거시 기능을 위한 소비자 에코시스템이 즉시 중단되지 않고 현대화된 도메인 기능으로 전환할 충분한 시간을 확보하도록 보장하는 것입니다. 잘 만들어진 공존 모델을 사용하면 단방향 또는 양방향 데이터 동기화를 통해 이러한 목표를 달성할 수 있으며, 이를 위해서는 기능적 측면과 비기능적 측면 모두에 대해 신중한 아키텍처 고려가 필요합니다.
다음은 위에서 설명한 대로 모놀리스 기반의 IT 에코시스템을 컴포저블 모델로 현대화하기 위한 엔드투엔드 프로세스입니다.
위의 프로세스를 기반으로 이 블로그 시리즈는 세 부분으로 구성됩니다.
이 블로그 게시물에서는 핵심 팀, 도메인 모델, 조직 조정, 비즈니스 프로세스 및 도메인과의 조정(프로세스 범위 지정), 제품 및 서비스 설정, 역량 전환을 포함하는 프레임워크 구축에 대해 설명합니다.
이를 위해서는 가장 스마트한 비즈니스(도메인) 아키텍트와 클라우드 아키텍트가 함께 도메인 모델을 설정하고 도메인 정렬, 프로세스 매핑, 기능 수집, 참조 아키텍처 등에 대해 다양한 팀을 안내하는 설계 허브를 구축해야 합니다. 이러한 팀의 초기 책임은 도메인 모델 전략을 수립하고, 팀과 협력하여 다양한 비즈니스 프로세스를 문서화하고, 이러한 프로세스와 다양한 도메인 영역의 연관성을 이해하는 것 등입니다. 이후 이 팀은 도메인 역량 센터(도메인 COE) 역할을 수행하여 도메인 범위 설정 논의, 도메인 중심 설계(DDD) 세션, 애플리케이션 분해 세션 등을 주도합니다.
기업 IT 포트폴리오는 매우 복잡한 애플리케이션 및 데이터 웹으로 크게 발전했습니다. 대부분의 성숙한 고객은 데이터에 구조가 있습니다. 이는 결국 애플리케이션에 어느 정도의 규율을 제공합니다. 복잡성을 해소하기 위한 핵심은 IT 에코시스템을 추상화하고 모든 사람이 잘 이해하고 애플리케이션과 데이터를 더욱 발전시키거나 현대화하기 위한 지침을 제공하는 특정 모델을 구축하는 것입니다. 이를 설정하는 가장 좋은 방법은 업계 표준 도메인 모델을 활용하고 적절하게 사용자 지정하는 것입니다(예: TMForum, BIAN, IATA Value Chain 등). 이러한 모델은 비즈니스에 자연스럽게 부합하는 방식으로 IT 능력을 구성하는 데 도움이 됩니다.
도메인 모델은 다양한 IT 기능을 추상화하는 데 도움이 되지만, 다양한 계층이 상호 작용하는 방식과 도메인 모델이 실현되는 방식을 자세히 설명하는 계층화된 아키텍처 모델을 구축하는 것도 중요합니다. 계층화된 아키텍처는 일반적으로 사용자 경험 계층(React, Angular 등과 같은 최신 UI 프레임워크를 통해 구현됨)과 참조 시스템 위에 있는 도메인 서비스 계층을 말합니다.
최근에는 IT 조직이 보유한 각 애플리케이션의 공통점(대부분 기술 중심)을 나타내는 기술, 애플리케이션 그룹 또는 일부 카테고리를 중심으로 조직을 구성하고 있습니다. 이 모델은 어느 정도 효율성을 높이는 데 도움이 되었지만 비즈니스 운영 방식을 반영하지는 않습니다. 팀은 소비 채널, 기술(예: 공유 서비스) 또는 카테고리를 기반으로 한 일종의 논리적 그룹을 중심으로 구성되었습니다.
이러한 조직 구성으로 인해 IT 조직 전반에 걸쳐 여러 중복된 IT 기능이 구축될 수 있으며, 거버넌스 모델은 IT 기능, 서비스 및 데이터에 대한 명확한 소유권을 확립하는 데 크게 성공하지 못했습니다. 클라우드 기반 모델(통합 서비스 세트)에서 다양한 IT 기능을 구축할 수 있지만, 관련 IT 계층과 팀, 그리고 관련 데이터 소유권 문제로 인해 구성 가능성이라는 목표를 달성하는 데 도움이 되지 않습니다. 따라서 IT 역량을 그룹화하고 데이터 소유권을 설정하는 논리적인 방법인 비즈니스 도메인에 따라 IT 조직을 재구성하려는 사람들이 늘어나고 있습니다.
컴포저블 IT 에코시스템을 구축하는 데 있어 필수적인 단계는 IT 조직이 비즈니스 도메인과 정렬되고 체계적인 도메인 주도 접근 방식을 따라 제공되는 제품을 식별하고 제품 중심으로 팀/스쿼드를 구성하는 것입니다. 이는 또한 데이터를 포함한 IT 기능 및 서비스를 구축하고 관리할 수 있는 자유도를 포함하여 제품에 대한 명확한 엔드투엔드 소유권을 확립하는 데 도움이 됩니다. 이는 또한 중복된 기능 구축을 방지하고 기업 전체에서 더 나은 기능/구성 요소 재사용을 촉진하는 데 도움이 됩니다. 전반적으로 민첩성, 속도 및 시장 출시 기간을 단축하는 동시에 중복 기능의 재사용 및 방지를 통해 IT 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다.
일련의 비즈니스 프로세스를 검색하고 확립하는 것은 컴포저블 IT 에코시스템을 개발할 때 수행해야 하는 첫 번째 활동 세트 중 하나입니다. 대부분의 기업은 비즈니스 프로세스에 대해 적절한 관점을 가지고 있지만, 프로세스 관리 방식에 따라 깊이가 다를 수 있습니다. 각 도메인의 범위를 설정하기 위해 여러 차례의 워크숍과 토론을 진행하는 것이 중요합니다. 이러한 일련의 비즈니스 프로세스는 도메인 정렬 및 범위를 구축하기 위한 기초를 형성합니다. 일련의 프로세스를 특정 도메인에 맞춰 조정하면 해당 도메인이 반드시 소유하고 관리해야 하는 데이터(바운드 컨텍스트)도 간접적으로 조정하는 데 도움이 됩니다.
다양한 작업 세션과 워크숍에서 얻은 교훈을 바탕으로 비즈니스 프로세스를 더욱 개선하는 동시에 세부 수준을 파악할 수도 있습니다. 대부분의 경우 최소 세 가지 수준의 비즈니스 프로세스를 캡처할 수 있습니다. 비즈니스 프로세스를 수립하면 제품 수립이 훨씬 쉬워질 수 있으며, 복잡성과 세분성에 따라 제품이 비즈니스 프로세스 레벨 2 또는 레벨 3에 맞춰지는 경우가 많습니다. 일반적으로 도메인 역량 센터 또는 이와 유사한 조직은 도메인 전략, 비즈니스 프로세스, 도메인 범위 설정 등을 수립하기 위해 노력합니다. 도메인 COE는 팀이 제품을 식별하고 적절하게 범위를 지정할 수 있도록 일련의 지침을 제시합니다.
확장 가능한 방식으로 구성 가능한 IT 에코시스템을 구축하는 것은 다양한 IT 팀/스쿼드가 제품 중심 모델에서 작업할 수 있도록 권한을 부여하는 것입니다. 팀/스쿼드가 전문 지식을 얻기 위해 배워야 할 몇 가지 필수 역량이 있습니다. 다양한 IT 팀의 역량을 강화하려면 두 가지 전략이 필요합니다.
대부분의 경우 조직은 이러한 복잡한 현대화 프로그램을 시작할 때 이 영역에서 주저합니다. 대부분의 경우, 기술 혁신을 포함한 다양한 워크스트림을 지원하기 위해 다양한 기능을 제공할 수 있는 숙련된 IT 서비스 제공업체와 협력하는 것이 더 현명합니다.
클라우드의 발전으로 다양한 기업이 활용할 수많은 가능성이 열렸으며, 이로 인해 컴포저블 IT 에코시스템이 현실이 되었습니다. 도메인 중심 설계와 같은 다양한 입증된 관행의 등장, DevOps 및 사이트 안정성 엔지니어링과 같은 다양한 입증된 관행이 등장하면서 풀 스택 팀이 현실화되었습니다. 이를 통해 기존 IT 에코시스템에서 볼 수 있듯이 IT 계층의 개입 없이 엔드투엔드 기능과 서비스를 구축할 수 있는 독립적인 제품 팀을 개발할 수 있습니다.
IT 에코시스템을 컴포저블 모델로 전환하기 위해 현대화 이니셔티브를 시작하는 기업은 기업 전반의 변화와 운영 모델 전환에 대한 양자를 인식하고 이를 보다 실용적으로 생각해야 합니다. 또한 도메인과 프로세스에 대한 명확성은 시간이 지남에 따라 진화할 것이며, 변화의 여지가 필요하다는 점을 인식해야 합니다. 기업은 위의 과제를 고려하여 모델에 접근하는 다단계 접근 방식을 채택해야 합니다.
초기 단계에서는 시범 운영 및 성공 여부를 입증할 수 있는 소규모 제품(또는 도메인) 하위 집합을 식별하는 데 중점을 두어야 합니다. 이러한 파일럿을 통해 얻은 교훈은 로드맵, 계획 및 운영 모델을 개선하는 데 피드백되어야 합니다. 컴포저블 IT 에코시스템으로 이동하는 것은 긴 여정이며 모든 중간 변화에서 성공을 측정하는 것이 핵심입니다. 프레임워크가 너무 많거나 너무 적으면 분석 마비부터 혼란에 이르기까지 심각한 문제가 발생할 수 있습니다. 따라서 1차 통과 프레임워크를 신속하게 배치하는 동시에 프레임워크를 테스트하고 개선하기 위해 집중적인 파일럿/MVP 이니셔티브를 실행해야 합니다. 프레임워크는 시간이 지남에 따라 진화해야 하며, 실제 실행 경험(예: 분해된 애플리케이션에서 학습한 프로세스 중복, 격차에 따른 도메인 모델 개선 등)을 기반으로만 진화해야 합니다.
이 블로그 시리즈의 2부 '도메인 중심의 기업을 컴포저블 IT 에코시스템으로 현대화: 2부 - 애플리케이션 및 서비스를 컴포저블 IT 에코시스템으로 현대화'를 반드시 읽어보세요.
