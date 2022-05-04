도메인 중심의 기업을 컴포저블 IT 에코시스템으로 현대화: 1부

최근 많은 고객들이 클라우드로의 전환 열풍에 뛰어드는 모습을 보고 있습니다. 이는 주로 기술 부채와 비용을 줄이고 CapEx-OpEx 목표를 달성하기 위한 필요에서 비롯됩니다. 클라우드로 이전하는 데 필요한 작업은 리프트 앤 시프트부터 재플랫폼화/개선까지 다양합니다.

DevSecOps, FinOps, 클라우드 네이티브 모델, SRE 실무 등과 같은 다양한 실무가 성숙해지면서, 이들을 활용해 IT 분야에서 상당한 수준의 자동화, 속도, 민첨성을 추진하는 데 초점이 맞춰져 있습니다. 이는 또한 IT 조직을 엔지니어링 중심 조직으로 전환하는 데 도움이 됩니다.

CIO와 CTO는 이 모든 것의 진정한 힘은 애플리케이션 포트폴리오를 제품 및 서비스 기반 모델로 현대화하면서 IT 조직을 제품 중심으로 전환하는 데 있다는 사실을 깨닫고 있습니다. 이는 높은 수준의 비즈니스-IT 연계가 이루어지는 제품 문화를 주도합니다. 제품 및 서비스 라인에 따라 현대화된 제품 기반 팀, 풀 스택 스쿼드 및 애플리케이션은 민첩성, 속도 및 시장 출시 시간 측면에서 상당한 이점을 제공하는 동시에 거시적 생산성을 개선합니다(IT 전반의 중복 기능 감소).

제품을 구조화하는 검증된 방법 중 하나는 조직의 도메인을 중심으로 하는 것이며, 이를 통해 도메인 중심 설계(DDD)가 탄생했습니다. 도메인에 맞춰 제품 중심적인 방식으로 비즈니스 및 IT 기능을 조정하는 이 DDD 모델은 각 애플리케이션이 해당 제품 팀 또는 팀에서 구축하고 관리하는 일련의 기능으로 구성되는 컴포저블 IT 에코시스템을 구축하는 것입니다. 따라서 도메인 모델은 컴포저블 IT 에코시스템 모델을 수용하도록 조직을 혁신하는 데 있어 핵심입니다.

이 과정에서 많은 고객이 이러한 목표를 달성하는 데 필요한 조직 변화를 과소평가하거나 과대평가합니다. 이러한 이니셔티브는 관련 도메인의 맥락에서 식별된 도메인에 맞춰진 제품 및 서비스의 라인을 따라 애플리케이션 기능을 분해하고 구성하는 것과 관련된 복잡성을 과소평가하여 실패하는 경향이 있습니다.

이 3부작 블로그 시리즈에서는 기업 전체에 DDD 원칙을 체계적이고 체계적으로 적용하여 레거시 애플리케이션을 분해하고 도메인/제품 및 서비스에 맞는 기능으로 다시 작성하는 복잡성을 단순화하는 방법에 대해 설명합니다. 그러나 다양한 수준에서 직면하게 될 중요한 과제가 있으므로 먼저 인정해야 합니다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 실행 가능한 단계별 계획을 수립해야 합니다. 이 중 핵심적인 것은 운영 모델 혁신, 조직 변화 및 재조정, IT 조직의 다양한 부분의 역할, 역량 혁신 등을 목표로 합니다. 시리즈의 첫 번째 블로그 게시물에서는 기업이 컴포저블 IT 에코시스템 모델로 전환하는 방법에 대한 명확성 지향 로드맵(점진적 접근 방식)의 필요성을 강조합니다.

시리즈의 2부에서는 애플리케이션을 분해하고 적절한 제품(도메인 내)에 맞게 조정하는 방법을 자세히 설명합니다. 3부에서는 조직이 직면한 도전 과제와 이에 대비하기 위한 준비에 대해 살펴봅니다.