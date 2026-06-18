중요한 데이터, 인프라 및 AI 시스템에 대한 제어, 가시성 및 거버넌스를 유지할 수 있는 능력으로 정의되는 디지털 주권은 정책 논쟁에서 전략적 필수 과제로 빠르게 이동했습니다. 지정학적 긴장이 고조되고 디지털 의존도가 심화됨에 따라 정부는 필수 기술을 구축, 운영 및 보호하는 방법을 재고하고 있습니다.
이 변화의 중심에는 통신 사업자(통신사)가 있습니다. 오랫동안 연결성 제공업체로 여겨져 온 통신사가 이제 국가 디지털 회복력의 설계자로 부상하고 있습니다. 통신사는 단순히 네트워크를 운영하는 것뿐만 아니라 경제가 의존하는 시스템에 대한 통제권을 유지하도록 보장하는 책임도 점점 더 많이 지고 있습니다.
많은 국가(EU 국가 중 27개국 포함)들이 외부 공급업체에 대한 의존도를 줄이고 핵심 인프라에 대한 통제를 강화하기 위해 주권 전략을 공식화하고 공식 성명을 발표했습니다. 하지만 주권은 단순히 모든 것을 로컬에 유지하는 것이 아닙니다. 실제로 이를 위해서는 제어와 혁신의 균형을 유지하고 민감한 워크로드를 보호하는 동시에 기술 발전을 주도하는 글로벌 에코시스템에 계속 액세스할 수 있어야 합니다.
여기에서 통신사 리더들이 더욱 중요한 역할을 수행하게 되며, 디지털 주권이 최우선 과제가 된 이유를 알 수 있습니다. 통신망은 점점 더 국가 핵심 기반 시설로 분류되고 있으며, 이는 복원력과 보안이 더 이상 운영상의 문제가 아니라 국가적인 문제가 되었음을 의미합니다.
그러나 주권에 대해 너무 편협한 관점을 취하는 것이 일반적인 문제입니다. 일부 정부는 완전한 국내 인프라, 엄격한 데이터 현지화 및 국가 전용 에코시스템을 추진합니다. 이 전략은 신중해 보일 수 있지만 장단점이 발생할 수 있습니다. 실제로는 혁신을 늦추고 서비스 품질을 약화시키며 집중 위험을 심화시켜 취약점을 제거하기는커녕 오히려 만들어낼 수 있습니다.
선도적인 통신사는 다른 방향으로 나아가고 있습니다. 즉 정부와 긴밀히 협력하여 가장 중요한 곳에서 인프라를 현대화하고 보호하고 있습니다. 이 접근 방식에는 하이브리드 클라우드를 사용하여 운영 유연성을 유지하면서 민감한 데이터를 국내에 보관하는 것이 포함됩니다. 또한 이는 공급업체의 국적에 관계없이 제어와 책임을 강조하는 방식으로 AI를 사용하는 것을 의미합니다.
또한 국방, 사이버 보안, 인프라 최적화, 장기적인 국가 경쟁력을 위해 양자 컴퓨팅을 사용하는 방법을 모색하고 있습니다. 한 가지 분명한 것은 지금부터 준비를 시작하는 통신사들이 상당한 이점을 얻게 될 것이라는 점입니다.
각국 정부가 디지털 주권에 대한 관심을 강화함에 따라, 통신사 리더들은 국가 디지털 인프라 및 서비스를 위한 견고한 기반을 구축하는 데 있어 독보적인 위치에 있습니다.
통신사는 이미 경제와 사회 전반에 걸쳐 신뢰할 수 있는 네트워크를 운영하고 있으며, 이를 사용하여 인프라, 데이터 보안 및 AI 분야에서 고급 디지털 기능의 채택을 가속화할 수 있습니다.
하지만 이러한 협업에는 다른 모델이 필요합니다. 이제 통신사 리더들은 정부 및 기업과 긴밀하게 협력하여 주요 역량에 자금을 지원하고 운영하는 주체, 공공 투자가 필요한 곳 등 우선 순위를 정의해야 합니다. 또한 고객과 기업이 상업적으로 지원할 서비스도 결정해야 합니다.
물론 성공을 위해 국가가 기술 스택의 모든 계층을 소유해야 하는 것은 아닙니다. 대신, 강력한 기반을 구축하고 핵심 시스템 전반에 걸쳐 통제력과 가시성을 유지하는 데 중점을 둡니다. 적절한 경우, 이러한 접근 방식은 시민을 지원하는 애플리케이션과 서비스, 그리고 경제가 점점 더 의존하고 있는 기술 분야로까지 확대됩니다.
특히 통신사의 경우 AI는 비즈니스 성장을 위한 중요한 기회를 제공합니다. IBM 기업가치연구소(IBV)의 보고서 'AI 시대의 통신'에 따르면, 통신사 임원의 75%가 AI가 3년 안에 확실한 경쟁 우위를 제공할 것이라고 믿고 있습니다. 이러한 이점은 비용 최적화와 매출 성장 모두에 걸쳐 나타납니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
대부분의 통신사에서 이러한 기회를 실현하는 것은 기술 도입보다는 조직의 준비 상태에 더 크게 좌우됩니다. 즉, 올바른 운영 모델을 마련하고, 효과적인 리더십을 개발하고, 적절한 기술을 갖춘 인력을 준비하고, 엔터프라이즈 데이터의 가치를 최대한 활용해야 합니다.
경험에 따르면 AI를 확장한 통신사는 다음과 같은 관행을 우선시합니다.
대담하고 측정 가능한 비즈니스 성과와 공유된 우선순위를 중심으로 경영진을 결속합니다. IBM의 2026년 CEO 연구에 따르면 AI 우선 접근 방식으로 최고 경영진을 재구상하는 조직은 그렇지 않은 조직보다 전사적으로 AI 이니셔티브를 10% 더 많이 확장하는 것으로 나타났습니다.
팀이 AI를 개발하고 배포하는 방법을 조정하는 전담 기능을 구축하고, 표준을 설정하여 혁신을 가속화하고 전사적으로 위험을 관리하세요. 먼저 CoE로 중앙 집중화한 후 혁신을 확대하기 위해 분산화를 추진해야 합니다.
회사의 모든 사람이 사용할 수 있는 공유 AI 플랫폼을 만들어 팀이 매번 모든 것을 처음부터 구축할 필요가 없도록 하세요. 중앙에서 관리하고 보안을 유지하면서 다중 모델 및 다중 모드 지원을 제공해야 합니다.
하이브리드 클라우드 아키텍처를 사용하여 민첩성, 보안 및 비용 경제성을 높이고 이를 사용하여 엔터프라이즈 데이터의 가치를 극대화하세요. 이러한 접근 방식을 통해 팀은 안전하고 신뢰할 수 있는 데이터에 액세스할 수 있으므로, AI를 보다 효과적으로 구축 및 확장하고 데이터에서 얻은 인사이트를 통해 경쟁력 있는 차별화를 추진할 수 있습니다.
팀이 책임감 있게 AI를 관리할 수 있도록 강력한 거버넌스 및 모니터링을 마련하세요. 이를 통해 신뢰가 구축되고 특히 규제 환경에서 AI를 안전하게 확장하기가 더 쉬워집니다.
인력을 강화하기 위해 AI 기술을 사내에서 개발하는 동시에 에코시스템 파트너와 협력하여 그들의 강점을 활용함으로써 가치 창출 시간을 단축하고 투자 수익을 극대화하세요.
디지털 주권과 AI는 통신사 리더의 운영 방식에 대한 규칙을 빠르게 재정립하고 있습니다. 정부가 디지털 경제의 중심 무대로 다시 나서면서 과거에는 단순히 네트워크를 관리하는 문제에 불과했던 일이 이제는 지정학적 상황을 헤쳐 나가는 일에 더 가까워습니다. 앞으로 나아가기 위해서는 통신사가 정부와 협력하여 다음 10년 동안 경제를 이끌어갈 인프라를 구축해야 할 것입니다.
하지만 이런 순간에는 속도만으로는 성공을 거두기 어렵습니다. 보안 인프라, 지능형 운영, 그리고 조직이 적응하고 번영할 수 있도록 하는 리더십 규율을 결합할 수 있는 기업이 우위를 점할 것입니다.
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