중요한 데이터, 인프라 및 AI 시스템에 대한 제어, 가시성 및 거버넌스를 유지할 수 있는 능력으로 정의되는 디지털 주권은 정책 논쟁에서 전략적 필수 과제로 빠르게 이동했습니다. 지정학적 긴장이 고조되고 디지털 의존도가 심화됨에 따라 정부는 필수 기술을 구축, 운영 및 보호하는 방법을 재고하고 있습니다.

이 변화의 중심에는 통신 사업자(통신사)가 있습니다. 오랫동안 연결성 제공업체로 여겨져 온 통신사가 이제 국가 디지털 회복력의 설계자로 부상하고 있습니다. 통신사는 단순히 네트워크를 운영하는 것뿐만 아니라 경제가 의존하는 시스템에 대한 통제권을 유지하도록 보장하는 책임도 점점 더 많이 지고 있습니다.

많은 국가(EU 국가 중 27개국 포함)들이 외부 공급업체에 대한 의존도를 줄이고 핵심 인프라에 대한 통제를 강화하기 위해 주권 전략을 공식화하고 공식 성명을 발표했습니다. 하지만 주권은 단순히 모든 것을 로컬에 유지하는 것이 아닙니다. 실제로 이를 위해서는 제어와 혁신의 균형을 유지하고 민감한 워크로드를 보호하는 동시에 기술 발전을 주도하는 글로벌 에코시스템에 계속 액세스할 수 있어야 합니다.