변화 관리는 단순한 우선 순위가 아니라 비즈니스의 필수 요소입니다. 이 시리즈의 이전 편에서 설명했듯이 기술만으로는 혁신을 통해 가치를 창출하기에 충분하지 않습니다. 변화 관리가 점점 더 중요한 기업 기술이 되고 있지만, 많은 조직에서는 이를 구현하기 위한 전략적 계획이 부족합니다. 점점 더 많은 기업이 변화 관리와 직원 경험을 비즈니스 혁신 전략의 중심에 두는 것이 실질적인 결과를 내는 가장 확실한 방법이라는 인식을 갖고 있습니다.

디지털 혁신은 효율성을 높이고 가치를 창출하며 새로운 업무 방식을 발견할 수 있습니다. 그러나 여기에는 비즈니스 프로세스, 모델 및 활동이 전개되는 방식의 엄청난 변화도 포함됩니다.

필연적으로 혁신 여정에는 기술 관리에 대한 세심한 주의가 필요합니다. 이러한 접근 방식은 AI 시대에 있어서 특히 그렇습니다. IBM 기업가치연구소(IBV)의 조사 결과에 따르면, 지금까지 재교육이 필요한 인력은 6%에 불과했습니다. 2024년까지 이 숫자는 인력의 35%, 즉 전 세계 10억 명 이상의 근로자로 증가했습니다.

디지털 혁신은 작업자가 새로운 기술을 채택할 때에만 효과적입니다. 혁신 과정에서 기술 관리가 갖는 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 기술 관리는 성공적인 기술 전환의 기능적 중추이기 때문입니다.