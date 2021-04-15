애플리케이션 현대화의 첫 단계인 비즈니스 성과 정의

IBM의 의뢰를 받아 Forrester에서 진행한 연구에 따르면, 퍼블릭 및 프라이빗 클라우드 컨테이너 플랫폼과 가상 머신(VM) 모두의 사용이 지속적으로 증가하고 있습니다[1]. 기업은 디지털 경험을 통해 경쟁 우위를 확보하고 고객과 오래 지속되는 관계를 구축하는 것을 목표로 합니다. 기업이 성공하기 위한 핵심 요소는 복잡한 디지털 혁신과 클라우드 플랫폼의 과제를 어떻게 해결하느냐에 달려 있습니다.
팀이 조직의 비즈니스 목표를 달성하기 위해 클라우드 네이티브 전략을 구현하는 과정에서 이 세 가지 과제는 DevOps 및 IT 리더에게 지속적인 압박으로 작용합니다.
이러한 압박을 고려할 때 모든 애플리케이션을 현대화하는 열쇠는 먼저 명확하고 달성 가능한 비즈니스 결과를 정의하는 것입니다. 즉 고객이 현재 실제로 필요로 하는 것이 무엇인지에 대한 공통된 이해를 바탕으로 비즈니스 전반의 모든 이해관계자를 조율해야 합니다. 이러한 명확성을 확보하면 팀이 최소한으로 구축해야 하는 애플리케이션 경험을 훨씬 쉽게 정의할 수 있습니다. 고객에게 제공한 초기 가치를 개선함으로써 지속적인 노력을 하고 있음을 보여줄 수 있습니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
애플리케이션을 효과적으로 현대화하려면 새로운 기술을 도입하고 사용하는 방법을 배워야 합니다. 하지만 애자일 원칙에 기반한 새로운 작업 방식과 애플리케이션 아키텍처에 대한 다른 접근 방식도 필요합니다.
설문조사 응답자들은 주요 기술 격차를 메우기 위해 서비스 파트너가 필요하다고 답했습니다. IBM® Garage를 사용하면 클라우드 도구, 서비스 및 개발 사례 전문가가 고객 팀에 참여하여 새로운 클라우드 네이티브 애플리케이션을 구축하거나 기존 애플리케이션을 현대화하는 데 협력할 수 있습니다. 팀은 고객이 가장 원하는 특정 개선 사항이나 최소 기능 제품(MVP)을 제공하는 데 필요한 기술을 배웁니다.
IBM Garage는 고객과의 협업을 시작할 때 고객 성공에 이해관계가 있는 모든 구성원을 한데 모아, 기업이 달성해야 할 매우 구체적인 비즈니스 성과(예: 특정 애플리케이션 개선 사항, 더 나은 기능을 갖춘 미들웨어, 고객 대면 제어 기능)를 우선적으로 도출하는 것을 목표로 합니다. 현대화를 위해 무엇을 선택하든, 팀은 최종 사용자가 실제로 원하는 것이 무엇인지 파악해야 합니다.
성과를 정의한 후 팀은 작업을 더 빠르게 수행하고, 비용을 절감하고, 더 높은 성과를 달성하고, 일관된 보안을 유지하는 방법 측면에서 목표를 검토합니다. 속도가 항상 가장 중요하다는 것이 일반적인 통념이지만, 너무 많은 기업이 속도와 대충 만드는 것을 동일시하고 있습니다. 미완성 아이디어를 테스트하거나 시범 운영하면 팀원들은 현대화가 왜 성과를 거의 못 내는지 의문을 가질 것입니다.
컨테이너 기반 플랫폼은 이식성을 제공함으로써 하이브리드 클라우드 및 멀티클라우드 애플리케이션 배포를 지원합니다. 하지만 특정한 환경적 차이로 인해 이식성에 대한 약속을 완전히 실현하지 못하는 경우가 많습니다. 분산형 클라우드 솔루션을 통해 IBM과 같은 서비스 파트너는 IBM® Cloud Satellite를 통해 모든 환경에서 일관되게 배포할 수 있는 서비스를 제공합니다. DevOps 팀은 어디서나 동일한 경험을 할 수 있으므로, 친숙함을 바탕으로 작업 속도를 높일 수 있습니다. 그리고 일관성이 자동화를 위한 많은 기회를 창출합니다.
많은 조직들은 짧은 지연에 대한 요구와 지역 상주 요구 사항을 충족하기 위해 데이터 소스와 가까운 곳에서 애플리케이션을 실행해야 합니다. IBM Cloud Satellite를 통해 팀은 인터넷 연결할 없이도 환경 전반에서 단일 ID 및 액세스 환경을 사용할 수 있습니다. 또한 로컬에서 실행되는 애플리케이션은 데이터를 로컬로 보관합니다.
IBM의 하이브리드 클라우드 및 AI 솔루션으로 기존 애플리케이션을 현대화하여 클라우드로의 전환을 가속화하세요. 고유한 비즈니스 요구 사항에 맞춘 전문가 컨설팅과 공동 제작 서비스를 통해 유연성을 확보하고 확장성을 개선하며 혁신을 추진하세요.
IBM Field Guide를 통해 더 빠른 앱 현대화에 대한 인사이트를 얻으세요. 컨테이너, Kubernetes 및 마이크로서비스가 현대화 여정에서 어떻게 운영을 간소화하고 생산성을 향상하며 효율성을 높이는지 알아보세요.
애플리케이션 컨테이너의 배포, 확장 및 운영을 자동화하는 선도적인 플랫폼인 Kubernetes에 대해 자세히 알아보세요. 클라우드 네이티브 애플리케이션의 관리를 간소화하고 효율성을 높이며 원활하게 확장할 수 있는 방법을 알아보세요.
CEO가 애플리케이션 현대화를 위해 생성형 AI를 활용하는 데 앞장서는 방법을 알아보세요. 끊임없이 변화하는 디지털 환경에서 앞서 나가기 위해 모든 CEO가 취해야 할 혁신 추진의 세 가지 우선순위와 다음 단계를 알아보세요.
안전한 하이브리드 클라우드 환경 내에서 배포를 가속화하고, 마이그레이션 위험을 줄이며, 클라우드 네이티브 개발을 지원하세요.
생성형 AI를 사용하여 메인프레임 애플리케이션 현대화를 가속화하고 간소화하세요.
IBM Instana Observability는 포괄적인 모니터링과 실행 가능한 인사이트를 제공하여 클라우드 마이그레이션 여정을 간소화합니다.