애플리케이션 현대화의 첫 단계인 비즈니스 성과 정의

분산 클라우드 서비스 사용과 함께 고객의 요구 사항을 명확하게 이해하면 IT 복잡성과 관련된 혼란을 줄이는 데 큰 도움이 됩니다.



IBM의 의뢰를 받아 Forrester에서 진행한 연구에 따르면, 퍼블릭 및 프라이빗 클라우드 컨테이너 플랫폼과 가상 머신(VM) 모두의 사용이 지속적으로 증가하고 있습니다[1]. 기업은 디지털 경험을 통해 경쟁 우위를 확보하고 고객과 오래 지속되는 관계를 구축하는 것을 목표로 합니다. 기업이 성공하기 위한 핵심 요소는 복잡한 디지털 혁신과 클라우드 플랫폼의 과제를 어떻게 해결하느냐에 달려 있습니다.

팀이 조직의 비즈니스 목표를 달성하기 위해 클라우드 네이티브 전략을 구현하는 과정에서 이 세 가지 과제는 DevOps 및 IT 리더에게 지속적인 압박으로 작용합니다.

기존 레거시 시스템을 유지하고 필요에 따라 현대화합니다. 다양한 시스템과 플랫폼에서 일관된 보안으로 애플리케이션을 현대화하고 구축 및 배포합니다. 신속하고 민첩하게 복원력 있는 고객 경험을 구현할 수 있는 숙련된 개발 및 운영 팀을 육성합니다.

이러한 압박을 고려할 때 모든 애플리케이션을 현대화하는 열쇠는 먼저 명확하고 달성 가능한 비즈니스 결과를 정의하는 것입니다. 즉 고객이 현재 실제로 필요로 하는 것이 무엇인지에 대한 공통된 이해를 바탕으로 비즈니스 전반의 모든 이해관계자를 조율해야 합니다. 이러한 명확성을 확보하면 팀이 최소한으로 구축해야 하는 애플리케이션 경험을 훨씬 쉽게 정의할 수 있습니다. 고객에게 제공한 초기 가치를 개선함으로써 지속적인 노력을 하고 있음을 보여줄 수 있습니다.