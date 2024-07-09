지난 10년간의 글로벌 사이버 공격과 그 영향

사이버 보안 환경은 특히 최근 몇 년 동안 전 세계의 주요 사건에 영향을 받았습니다. 여기에는 코로나19 팬데믹뿐만 아니라 최근 러시아와 우크라이나, 이스라엘과 하마스 간의 군사 분쟁도 포함됩니다.

Alvarez에 따르면 이러한 사건들은 위기를 이용해 이익을 추구하는 금전적 동기의 위협 행위자와 국가 지원 활동을 모두 촉발했습니다. 소셜 엔지니어링 공격은 멀웨어 유포를 목적으로 한 이메일 캠페인과 같이 글로벌 지정학적 사건에 대한 대중의 불안감을 악용했습니다. 팬데믹 기간 동안 공급망은 더욱 취약해졌습니다.

가장 큰 공격의 주요 국가별 표적은 여전히 북미, 유럽, 아시아였지만, Alvarez는 지난 10년 동안 라틴아메리카 지역에서도 큰 폭의 증가가 나타났다고 밝혔습니다.