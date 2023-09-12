관측 가능성을 둘러싼 오해 바로잡기 – 5부: 관측 가능성에 중심을 둔 자동화 없이 관측 시스템을 만들 수 있다

블로그 시리즈를 통해 지금까지 다음과 같은 관측 가능성을 둘러싼 오해를 바로잡았습니다.
이 게시물에서는 관측 가능성의 잠재력을 제한하는 또 다른 오류, 즉 관측 가능성에 중심을 둔 자동화 없이 관측 시스템을 만들 수 있다는 오류에 대해 알아보겠습니다.
관측 가능성 기반 자동화 없이도 관측 가능한 시스템을 구축할 수 있다는 생각은 현대 IT 운영에서 관측 가능성 기반 자동화가 수행하는 중요한 역할을 과소평가하기 때문에 발생하는 오해입니다.
오늘날의 복잡하고 역동적인 환경에서 기존의 수동 접근 방식으로는 사이트 안정성 엔지니어링(SRE) 및 DevOps 관행에서 요구하는 민첩성, 정확성, 확장성을 제공하기가 어렵습니다.
관측 가능성 기반 자동화는 모니터링 및 원격 측정 데이터에서 확보한 실시간 인사이트를 활용하여 지능형 자동화 프로세스 정보를 제공합니다. 이러한 시너지 효과를 통해 팀은 이상 징후를 감지하고, 문제를 예측하며, 사전에 대응하여 지속적인 서비스 가용성과 안정성을 보장할 수 있습니다. 조직은 인시던트 대응, 리소스 확장, 구성 조정을 자동화하여 운영을 간소화하고 인적 오류를 줄이며 SRE 및 DevOps 철칙에 필수적인 빠른 반복 및 배포를 달성할 수 있습니다.
성과가 높은 IT 부서는 소프트웨어를 더 자주 출시하는 경향이 있으며, 수동으로 이를 유지하려고 노력하는 것은 지속 가능하지도, 확장 가능하지도 않습니다. 또한 사용 중인 기술이 다양하다는 것은 새로운 애플리케이션의 설정 및 구성을 지원할 수 있는 해당 분야 전문가(SME)가 항상 대기하고 있는 것은 아니라는 것을 의미합니다. 실제로 자동화된 설정 및 설치는 수동 오류를 제거하고 배포 시간을 단축하며 다양한 환경에서 일관성을 향상시킵니다.
자동화는 머신 러닝 알고리즘, 이상 징후 탐지 기술, 예측 분석을 통해 근본 원인 분석 프로세스를 간소화하며 작업자가 놓칠 수 있는 패턴과 이상 징후를 식별하는 데 도움이 됩니다. 자동화된 분석은 근본 원인을 정확히 찾아내는 데 필요한 시간을 단축하고 탐지 정확도를 향상하여 해결 시간을 단축합니다. 자동화는 다음과 같은 이점을 제공합니다.
IBM의 관측 가능성 솔루션인 IBM® Instana는 클라우드 네이티브용으로 특별히 구축되었으며 모바일, 웹, 애플리케이션 및 인프라 전반의 논리적 및 물리적 종속성 컨텍스트에서 충실도 높은 데이터를 지속적으로 자동 제공하도록 설계되었습니다(예: 1초 단위의 세분화 및 엔드투엔드 추적).
고객은 실시간 관측 가능성을 통해 가시적인 성과를 달성할 수 있었습니다.
"우리 팀은 하루 종일 버그를 잡는 대신, 새로운 기능과 로드맵 계획에 더 많은 시간을 할애할 수 있게 되었습니다." – ExaVault Inc., 마케팅 책임자, Eddie Castillo
팀은 또한 ExaVault가 Instana를 사용하기 시작한 이래로, 고객에게 영향을 주는 버그에 대한 문제 해결 평균 시간(MTTR)이 56.6%까지 감소했다고 언급했습니다. 또한, 플랫폼의 속도 저하와 가동 중지 시간이 크게 줄었습니다. 전에는 가동 시간이 99.51%였다면 현재는 99.99%입니다. "우리는 우리가 설정한 목표를 달성하고 있습니다."라고 Fite는 설명합니다. "그렇게 할 수 있었던 이유는 문제를 더 잘 파악할 수 있었기 때문입니다."
"상담사를 배포하고 유지 관리하기가 아주 쉬워서 무척 마음에 듭니다. 운영 오버헤드도 없어요."–Altissia 최고 기술 책임자, Grégory Schiano
풀 스택 가시성과 클라우드 종속성을 실시간으로 모니터링할 수 있는 기능을 통해 관측 가능성 관행을 개선하고 싶다면 데모를 요청하세요.
다음 블로그 게시물에서는 '관측 가능성은 스택의 일부와 관련된 것이다'이라는 또 다른 널리 퍼진 오해를 바로잡을 예정이니 계속 기대해 주시기 바랍니다.
