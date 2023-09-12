관측 가능성을 둘러싼 오해 바로잡기 – 5부: 관측 가능성에 중심을 둔 자동화 없이 관측 시스템을 만들 수 있다

IBM의 관측 가능성 솔루션인 IBM® Instana는 클라우드 네이티브용으로 특별히 구축되었으며 모바일, 웹, 애플리케이션 및 인프라 전반의 논리적 및 물리적 종속성 컨텍스트에서 충실도 높은 데이터를 지속적으로 자동 제공하도록 설계되었습니다(예: 1초 단위의 세분화 및 엔드투엔드 추적).

고객은 실시간 관측 가능성을 통해 가시적인 성과를 달성할 수 있었습니다.

"우리 팀은 하루 종일 버그를 잡는 대신, 새로운 기능과 로드맵 계획에 더 많은 시간을 할애할 수 있게 되었습니다." – ExaVault Inc., 마케팅 책임자, Eddie Castillo

팀은 또한 ExaVault가 Instana를 사용하기 시작한 이래로, 고객에게 영향을 주는 버그에 대한 문제 해결 평균 시간(MTTR)이 56.6%까지 감소했다고 언급했습니다. 또한, 플랫폼의 속도 저하와 가동 중지 시간이 크게 줄었습니다. 전에는 가동 시간이 99.51%였다면 현재는 99.99%입니다. "우리는 우리가 설정한 목표를 달성하고 있습니다."라고 Fite는 설명합니다. "그렇게 할 수 있었던 이유는 문제를 더 잘 파악할 수 있었기 때문입니다."

"상담사를 배포하고 유지 관리하기가 아주 쉬워서 무척 마음에 듭니다. 운영 오버헤드도 없어요."–Altissia 최고 기술 책임자, Grégory Schiano

풀 스택 가시성과 클라우드 종속성을 실시간으로 모니터링할 수 있는 기능을 통해 관측 가능성 관행을 개선하고 싶다면 데모를 요청하세요.