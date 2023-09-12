관측 가능성을 둘러싼 오해 바로잡기 – 5부: 관측 가능성에 중심을 둔 자동화 없이 관측 시스템을 만들 수 있다

2023년 9월 12일.

3분 분량

작성자

Thanos Matzanas

Senior Product and the Global AWS Alliance Lead for Instana

IBM

블로그 시리즈를 통해 지금까지 다음과 같은 관측 가능성을 둘러싼 오해를 바로잡았습니다.

이 게시물에서는 관측 가능성의 잠재력을 제한하는 또 다른 오류, 즉 관측 가능성에 중심을 둔 자동화 없이 관측 시스템을 만들 수 있다는 오류에 대해 알아보겠습니다.

오해가 생긴 이유

관측 가능성 기반 자동화 없이도 관측 가능한 시스템을 구축할 수 있다는 생각은 현대 IT 운영에서 관측 가능성 기반 자동화가 수행하는 중요한 역할을 과소평가하기 때문에 발생하는 오해입니다.

오늘날의 복잡하고 역동적인 환경에서 기존의 수동 접근 방식으로는 사이트 안정성 엔지니어링(SRE)DevOps 관행에서 요구하는 민첩성, 정확성, 확장성을 제공하기가 어렵습니다.

관측 가능성 기반 자동화는 모니터링 및 원격 측정 데이터에서 확보한 실시간 인사이트를 활용하여 지능형 자동화 프로세스 정보를 제공합니다. 이러한 시너지 효과를 통해 팀은 이상 징후를 감지하고, 문제를 예측하며, 사전에 대응하여 지속적인 서비스 가용성과 안정성을 보장할 수 있습니다. 조직은 인시던트 대응, 리소스 확장, 구성 조정을 자동화하여 운영을 간소화하고 인적 오류를 줄이며 SRE 및 DevOps 철칙에 필수적인 빠른 반복 및 배포를 달성할 수 있습니다.

사실: 자동화는 관측 가능성(그리고 모든 현대 IT 조직)에서 중요한 역할을 함

성과가 높은 IT 부서는 소프트웨어를 더 자주 출시하는 경향이 있으며, 수동으로 이를 유지하려고 노력하는 것은 지속 가능하지도, 확장 가능하지도 않습니다. 또한 사용 중인 기술이 다양하다는 것은 새로운 애플리케이션의 설정 및 구성을 지원할 수 있는 해당 분야 전문가(SME)가 항상 대기하고 있는 것은 아니라는 것을 의미합니다. 실제로 자동화된 설정 및 설치는 수동 오류를 제거하고 배포 시간을 단축하며 다양한 환경에서 일관성을 향상시킵니다.

자동화는 머신 러닝 알고리즘, 이상 징후 탐지 기술, 예측 분석을 통해 근본 원인 분석 프로세스를 간소화하며 작업자가 놓칠 수 있는 패턴과 이상 징후를 식별하는 데 도움이 됩니다. 자동화된 분석은 근본 원인을 정확히 찾아내는 데 필요한 시간을 단축하고 탐지 정확도를 향상하여 해결 시간을 단축합니다. 자동화는 다음과 같은 이점을 제공합니다.

  • 실시간 인사이트: 많은 관측 및 모니터링 작업에는 문제를 감지하고 신속하게 대응하기 위해 실시간 분석이 필요합니다. 수동 관측으로는 실시간으로 이상 징후 및 성능 저하를 식별하는 데 있어 자동화 시스템의 속도와 정확성을 따라잡을 수 없습니다.
  • 인적 오류 감소: 수동 관측에는 인적 오류의 위험이 더 높습니다. 데이터를 수동으로 관측하고 해석하면 불일치와 감독이 발생할 수 있으며, 중요한 문제를 간과할 가능성이 있습니다.
  • 비용 효율성: 수동 관측에는 전담 인력이 필요할 수 있으며, 이로 인해 인건비가 증가할 수 있습니다. 자동화는 일단 설정하기만 하면 추가적인 인건비 없이도 지속적이고 효율적으로 운영될 수 있습니다.
  • 과거 데이터 및 추세: 자동화 시스템은 과거 데이터를 효율적으로 저장하고 분석하여 추세를 분석하고 패턴을 인식할 수 있습니다. 이 정보는 용량 계획 및 성능 최적화에 매우 중요합니다.
  • 통합: 자동화를 통해 다양한 도구와 플랫폼과 쉽게 통합할 수 있으므로, 더 포괄적이고 응집력 있는 관측 에코시스템을 구축할 수 있습니다. 이러한 수준의 통합은 수작업으로는 달성하기 어렵습니다.

엔터프라이즈 관측 가능성에 대한 IBM의 접근 방식

IBM의 관측 가능성 솔루션인 IBM® Instana는 클라우드 네이티브용으로 특별히 구축되었으며 모바일, 웹, 애플리케이션 및 인프라 전반의 논리적 및 물리적 종속성 컨텍스트에서 충실도 높은 데이터를 지속적으로 자동 제공하도록 설계되었습니다(예: 1초 단위의 세분화 및 엔드투엔드 추적).

고객은 실시간 관측 가능성을 통해 가시적인 성과를 달성할 수 있었습니다.

"우리 팀은 하루 종일 버그를 잡는 대신, 새로운 기능과 로드맵 계획에 더 많은 시간을 할애할 수 있게 되었습니다." – ExaVault Inc., 마케팅 책임자, Eddie Castillo

팀은 또한 ExaVault가 Instana를 사용하기 시작한 이래로, 고객에게 영향을 주는 버그에 대한 문제 해결 평균 시간(MTTR)이 56.6%까지 감소했다고 언급했습니다. 또한, 플랫폼의 속도 저하와 가동 중지 시간이 크게 줄었습니다. 전에는 가동 시간이 99.51%였다면 현재는 99.99%입니다. "우리는 우리가 설정한 목표를 달성하고 있습니다."라고 Fite는 설명합니다. "그렇게 할 수 있었던 이유는 문제를 더 잘 파악할 수 있었기 때문입니다."

"상담사를 배포하고 유지 관리하기가 아주 쉬워서 무척 마음에 듭니다. 운영 오버헤드도 없어요."–Altissia 최고 기술 책임자, Grégory Schiano

풀 스택 가시성과 클라우드 종속성을 실시간으로 모니터링할 수 있는 기능을 통해 관측 가능성 관행을 개선하고 싶다면 데모를 요청하세요.

다음 단계

다음 블로그 게시물에서는 '관측 가능성은 스택의 일부와 관련된 것이다'이라는 또 다른 널리 퍼진 오해를 바로잡을 예정이니 계속 기대해 주시기 바랍니다. 
