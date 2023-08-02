관측 가능성을 둘러싼 오해 바로잡기 – 2부: 관측 가능성이 SRE뿐만 아니라 모든 사람에게 중요한 이유

관측 가능성을 둘러싼 이러한 오해는 관측 가능성이 사이트 신뢰성 엔지니어(SRE)만을 위한 것이며, 관측 가능성 솔루션을 통해 수집한 데이터를 활용할 수 있는 유일한 역할은 SRE뿐이라는 믿음에서 비롯됩니다. 실제로 관측 가능성은 조직 내의 특정한 역할이나 팀을 훨씬 뛰어넘어 활용됩니다.

클라우드 기반으로의 전환은 단순히 새로운 기술을 도입하는 것 이상을 의미합니다. 이러한 전환은 사람들의 업무 방식을 바꾸는 것 또한 의미합니다. 이러한 변화는 본질적으로 사회 기술적인 변화입니다. 마이크로서비스 툴체인 자체가 표면적으로는 새로운 사회적 관행을 명시적으로 요구하지 않을 수도 있지만, 이 기술의 이점을 최대한 활용하려면 업무 습관의 변화가 필요합니다. 이러한 필요성은 팀이 프로세스의 여러 단계를 진행하면서, 이전 접근 방식이 새로운 기술로 인해 발생하는 관리 비용을 효과적으로 해결할 수 없다는 사실을 알게될 때 분명해집니다.

시스템, 애플리케이션, 마이크로서비스가 더욱 얽히고 복잡해짐에 따라 인시던트를 식별하고 해결하는 것도 더욱 어려워지고 있습니다. 과거에는 조직이 인시던트를 해결하고 수정하기 위해 SRE에 의존했을 수도 있습니다. 그러나 이제 IT는 훨씬 더 팀 스포츠에 가깝고, 이전의 접근 방식이 항상 효과적이거나 비용 효율적이지는 않습니다. 그러나 결론은 클라우드 네이티브 디자인 패턴을 채택하면 관측 가능한 시스템이 필요하다는 것입니다.