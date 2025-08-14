HR 직무를 현대화하기 위해 여러 조직과 장기간 협업한 결과, 저는 한 가지 사실을 반복적으로 목도했는데, 이는 바로 HR의 미래는 데이터 중심적이라는 것입니다. 그럼에도 불구하고 많은 HR 전문가는 향후 몇 년 동안 이 분야를 정의할 도구와 기술의 수용을 아직도 망설이고 있습니다.

물론 대다수의 HR 종사자는 대시보드나 데이터 모델이 좋아서가 아니라, 사람을 소중하게 여기기 때문에 HR에 종사합니다. 그러나 사람들을 소중하게 대하려면 이들에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있는 기술을 갖추어야 합니다. 오늘날 이는 데이터와 AI 리터러시에서 시작됩니다.