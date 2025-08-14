HR 직무를 현대화하기 위해 여러 조직과 장기간 협업한 결과, 저는 한 가지 사실을 반복적으로 목도했는데, 이는 바로 HR의 미래는 데이터 중심적이라는 것입니다. 그럼에도 불구하고 많은 HR 전문가는 향후 몇 년 동안 이 분야를 정의할 도구와 기술의 수용을 아직도 망설이고 있습니다.
물론 대다수의 HR 종사자는 대시보드나 데이터 모델이 좋아서가 아니라, 사람을 소중하게 여기기 때문에 HR에 종사합니다. 그러나 사람들을 소중하게 대하려면 이들에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있는 기술을 갖추어야 합니다. 오늘날 이는 데이터와 AI 리터러시에서 시작됩니다.
HR는 인재 관리를 담당하며, 인재는 미래입니다. 그러한 미래를 선도하고 싶다면 미래를 형성하는 도구를 이해해야 합니다. 그렇다고 해서 데이터 과학자가 되어야 하는 것은 아니며, 호기심을 갖고 인사이트를 자신 있게 활용하는 사람이 되면 됩니다. 저는 저와 협업하는 HR 팀에 "데이터 탐정"이 되라고 권하곤 합니다. 즉, 이미 가지고 있는 정보를 활용해 패턴을 파악하고, 필요 사항을 예측하고, 더 현명한 결정을 내리라는 것입니다.
이제 AI 덕분에 이 목표를 그 어느 때보다도 쉽게 달성할 수 있습니다. 오늘날의 기술은 기술 전문 지식을 요구하지 않는 자연어 쿼리, 직관적인 대시보드 및 사용자 친화적인 인터페이스를 통해 모두가 데이터에 접근할 수 있게 했습니다. 그러나 기본적인 데이터 리터러시 기술이 없다면 이처럼 강력하고 접근이 쉬운 도구에서도 충분한 가치를 창출할 수 없습니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
생성형 AI는 단순히 업무 방식을 변화시키는 것을 넘어 복잡한 정책을 실행 가능한 요약으로 정리하고, 채용 워크플로를 재창조하고 성과 검토 프로세스를 개선하는 등 핵심 인사 기능을 혁신하고 있습니다. 그러나 의미 있는 구현을 위해서는 단순히 신기술 활성화 이상이 필요합니다. 성공하려면 정형 데이터와 비정형 데이터가 어떻게 서로를 보완하는지에 대한 섬세한 이해, AI 학습 메커니즘에 대한 인사이트, 중요한 의사 결정 지점에서 사람에 의한 전략적 감독이 필요합니다. 이러한 기반이 없으면 조직은 강력한 도구를 배포하고도 충분한 효과를 얻지 못할 수 있습니다.
컨설팅에 종사하면서 저는 HR 팀이 AI 기반 플랫폼을 구현하는 일을 도왔지만, 사용자가 기본 사항을 이해하지 못하면 도입이 지연된다는 사실을 깨달았습니다. 때문에 IBM은 HR 전문가가 이 새로운 지식을 이해할 수 있도록 학습 경로를 구축하고, 워크숍을 운영하고, 실제 시나리오를 만듭니다. 도구를 이해하지 못하면 혁신을 주도할 수 없기 때문입니다.
디지털 혁신은 나쁜 기술 때문이 아니라 사람들이 변화에 저항하기 때문에 실패합니다. HR은 이 문제를 해결할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다. 데이터 유창성과 AI에 대한 호기심을 모델링하면 조직 전체에 파급 효과가 발생합니다.
IBM은 단순히 형식적인 절차로서가 아니라 자신감과 창의성을 키우기 위해 AI 교육을 의무화했습니다. 직원들은 AI가 할 수 있는 일뿐 아니라 AI를 일상적인 업무에 어떻게 활용할 수 있는지를 알아야 합니다. 우리가 기꺼이 모범을 보인다면 HR이 이러한 문화적 변화를 주도할 수 있습니다.
데이터 및 AI 리터러시는 단순한 기술 역량이 아니라 전략적 필수 요소이며, 다음과 같은 이점이 있습니다.
AI 시대에 가장 성공적인 HR 부서는 이러한 변화를 부담이 아니라 기회로 받아들이는 부서일 것입니다. 우리에게는 데이터가 있고, 도구도 있습니다. 이제는 이를 활용할 수 있는 기술과 사고방식을 키울 때입니다.
일의 미래를 따라가지 말고 주도하세요.
지능형 자산 관리 및 공급망을 위한 AI 기반 솔루션으로 복원력이 뛰어난 비즈니스를 구축합니다.
풍부한 데이터와 강력한 AI 기술을 사용하여 IBM과 함께 최적화 프로세스를 통합하고 비즈니스 운영을 혁신하세요.
IBM Cloud Pak for Business Automation은 운영 관리 및 자동화를 위한 통합 소프트웨어 구성요소의 모듈식 세트입니다.
업계 최고의 IBM 솔루션으로 비즈니스 운영을 혁신하세요. 지능형 워크플로와 자동화 기술을 통해 생산성, 민첩성, 혁신성을 강화하세요.