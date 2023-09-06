데이터는 필수: 효과적인 생성형 AI 마케팅 전략 구축

생성형 AI는 창의적인 맞춤형 커뮤니케이션의 새로운 세계를 지원하여 마케팅 팀이 대규모로 더 뛰어난 개인화를 제공하고 오늘날의 높은 고객 기대치를 충족할 수 있도록 지원합니다. 이 강력한 새 도구의 잠재력은 내부 커뮤니케이션 및 생산성부터 고객 대면 채널 및 제품 지원에 이르기까지 전체 엔드투엔드 마케팅 프로세스에 걸쳐 있습니다. 2023년 5월 IBM과 Momentive.ai(ibm.com 외부 링크)가 실시한 설문조사에 따르면 CMO의 67%는 향후 12개월 이내에, 86%는 24개월 이내에 생성형 AI를 구현할 계획이라고 답했습니다.
비즈니스용 AI는 모든 플랫폼이나 디바이스에서 원활한 연결, 문제 발생 시 즉각적인 대응, 현재 위치 및 구매 내역에 따른 맞춤화 등 다양한 마케팅 기능을 오랫동안 구현해 왔습니다. 그러나 생성형 AI 솔루션은 마케팅 분야의 고객 대면 팀에 새로운 능력을 제공하여 대규모 개인화를 제공하고 직원의 기술과 성능을 개선할 수 있습니다.
엔터프라이즈 마케팅 팀은 생성형 AI의 이점을 크게 누릴 수 있지만, 이 기능을 도입하려면 새로운 능력과 프로세스가 필요합니다. IBM 설문조사에 따르면, CMO에게 생성형 AI를 도입할 때 가장 큰 어려움이 무엇이라고 생각하는지 질문한 결과, 구현의 복잡성 관리, 데이터 세트 구축, 브랜드 및 지적 재산(IP) 리스크 등 세 가지를 가장 큰 우려 사항으로 꼽았습니다.
마케터는 올바른 생성형 AI 전략을 통해 이러한 문제를 완화할 수 있습니다. 여정은 사운드 데이터에서 시작됩니다.
모든 AI 구현과 마찬가지로 생성형 AI도 기본 데이터 소싱과 유지 관리에 주의를 기울여야 합니다. '가비지 인 가비지 아웃(Garbage In, Garbage Out)'이라는 익숙한 IT 격언이 여기에도 적용되어, 고품질의 결과를 얻기 위해서는 고품질의 데이터가 필수적입니다. 학습 데이터가 편향된 경우 또는 불완전하면 모델에서 부정확한 내용이 생성될 수 있습니다.
특히 마케팅의 경우 생성형 AI는 콘텐츠 개발 및 잠재 고객 타겟팅에 도움이 될 수 있습니다. 데이터 큐레이션은 편향을 해결하고 브랜드 보이스의 일관성과 제품 및 서비스 정보의 정확성을 보장하기 위해 가드레일 및 감독을 설정하는 것과 함께 중요합니다.
예를 들어, 소매 의류 회사는 생성형 AI를 사용하여 다양한 고객 페르소나에 맞게 이메일 또는 온라인 경험을 맞춤화할 수 있습니다. 텍스트, 시각 자료, 동영상을 위한 생성형 AI의 고급 기능은 보다 개인화되고 매력적인 경험을 만들 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 여기에는 고객의 신체 유형, 패션 선택, 관심 활동에 맞는 의상을 입은 가상 모델이 포함될 수 있습니다. 생성형 AI 도구는 날씨, 예정된 이벤트 또는 쇼핑객의 위치와 같은 외부 요인을 통합할 수 있습니다.
하지만 생성형 AI 도구가 고객에게 한겨울에 수영복을, 여름에는 스노우 파카를 추천한다면 어떨까요? 다양한 생성형 AI 솔루션은 대량의 데이터로 학습되기 때문에 기존 데이터를 잘못 가져와 해석할 수 있습니다. 따라서 이 도구는 예상치 못한 결과를 제공할 가능성이 있습니다.
AI 파운데이션 모델이 주제에서 벗어나거나 잘못된 콘텐츠를 생성하는 경우, 이러한 행동을 할루시네이션(ibm.com 외부 링크)이라고 합니다. 이러한 시나리오를 완화하려면 팀은 오픈 소스 인터넷 데이터에만 의존하기보다는 독점 데이터 세트를 사용하여 모델을 맞춤화해야 합니다.
마케팅 조직에서 효과적인 생성형 AI 솔루션을 도입하려면 먼저 AI 파운데이션 모델을 구현하기 위한 전략이 필요합니다. 사용 가능한 데이터(외부 및 내부)의 환경을 고려할 때, 모델을 소싱하고 훈련하기 전에 사용 사례를 정의하는 것이 필수적입니다. 각 사용 사례의 이점과 위험을 이해하면 모델 학습 프로세스의 우선순위를 정하는 단계별 경로를 만드는 데 도움이 됩니다.
마케터는 또한 지적 재산권과 기밀 데이터에 대한 필요한 보호 조치를 준수하면서 파운데이션 모델을 안전하게 구축하고 배포하는 데 필요한 데이터 아키텍처를 조정하기 위해 IT 부서와 긴밀히 협력해야 합니다. 적절한 사용 가드레일을 통해 IP와 브랜드의 무결성을 모니터링하고 보호할 수 있습니다.
일단 배포되더라도 생성형 AI 데이터 여정은 끝나지 않습니다. 파운데이션 모델은 고객과 상호 작용하면서 지속적으로 개선되고 있으며, 점점 더 많은 양의 데이터를 수집하며, 그 결과 모델의 능력이 향상됩니다. 파운데이션 모델에서 실행되는 생성형 AI 앱의 아웃풋을 인간의 의도에 맞게 조정하여 유용하고 윤리적이며 신뢰할 수 있도록 보장하려면 인간의 감독(인간 주석을 통한 지도 미세 조정, 인간 피드백을 통한 강화 학습 등)이 필요합니다.
생성형 AI는 인간처럼 보이는 고객 대면 작업을 생성할 수 있지만, 데이터 사용과 관련된 윤리적, 법적 문제를 해결하는 데는 여전히 전문 지식을 갖춘 인간 가이드가 필요합니다. 인간 검토자는 콘텐츠에 스며들 수 있는 편견이나 할루시네이션의 사례를 식별하고 수정할 수 있습니다.
IBM 설문조사에서 CMO들은 콘텐츠 제작 및 편집, SEO 및 소셜 미디어 마케팅을 생성형 AI 기능의 주요 B2B 사용 사례로 꼽았습니다.1 이 리더들은 B2B 마케팅 기능과 관련하여 리드 생성과 영업 육성을 주요 사용 사례로 꼽았습니다.1
생성형 AI에 대한 가장 큰 우려 사항에 대해 질문했을 때, 리더들은 데이터 정확성, 개인정보 관리, 이 솔루션을 구축할 수 있는 숙련된 리소스 확보에 중점을 두었습니다.1 이를 위해 생성형 AI 기술을 도입하려면 생성형 AI의 기능을 구축하고 테스트하며 학습하는 실용적인 접근 방식이 필요합니다. 이를 통해 독점 데이터를 보호하고, 관련성 있고 보람 있는 고객 경험을 제공하며, 마케팅 프로세스를 간소화하고 비용 효율적으로 처리할 수 있습니다.
수십 년 동안 IBM은 비즈니스용 AI의 최전선에 있었습니다. 저희는 마케터가 생성형 AI를 책임감 있고 효과적으로 구현할 수 있도록 지원하는 솔루션과 서비스를 제공합니다. IBM® watsonx 포트폴리오의 AI 제품은 마케팅 및 기타 비즈니스 리더들이 생성형 AI 분야에 자신 있게 진출할 수 있도록 설계되었습니다. 포트폴리오에는 다음이 포함됩니다.
IBM Consulting과 20,000명 이상의 다양한 글로벌 AI 전문가 팀은 마케팅 조직이 비즈니스 전반에 걸쳐 AI 및 자동화를 신속하고 자신 있게 설계하고 확장할 수 있도록 도와줍니다. IBM은 자체 IBM watsonx 기술과 파트너의 개방형 에코시스템을 통해 윤리와 신뢰를 바탕으로 모든 클라우드에서 모든 AI 모델을 제공합니다.
브랜드의 액세스, 품질, 풍부함 및 보호를 지원하는 올바른 데이터 소스와 아키텍처를 통해 생성형 AI를 향한 첫 걸음을 내딛으세요.
