데이터는 필수: 효과적인 생성형 AI 마케팅 전략 구축

생성형 AI는 창의적인 맞춤형 커뮤니케이션의 새로운 세계를 지원하여 마케팅 팀이 대규모로 더 뛰어난 개인화를 제공하고 오늘날의 높은 고객 기대치를 충족할 수 있도록 지원합니다. 이 강력한 새 도구의 잠재력은 내부 커뮤니케이션 및 생산성부터 고객 대면 채널 및 제품 지원에 이르기까지 전체 엔드투엔드 마케팅 프로세스에 걸쳐 있습니다. 2023년 5월 IBM과 Momentive.ai(ibm.com 외부 링크)가 실시한 설문조사에 따르면 CMO의 67%는 향후 12개월 이내에, 86%는 24개월 이내에 생성형 AI를 구현할 계획이라고 답했습니다.

비즈니스용 AI는 모든 플랫폼이나 디바이스에서 원활한 연결, 문제 발생 시 즉각적인 대응, 현재 위치 및 구매 내역에 따른 맞춤화 등 다양한 마케팅 기능을 오랫동안 구현해 왔습니다. 그러나 생성형 AI 솔루션은 마케팅 분야의 고객 대면 팀에 새로운 능력을 제공하여 대규모 개인화를 제공하고 직원의 기술과 성능을 개선할 수 있습니다.

엔터프라이즈 마케팅 팀은 생성형 AI의 이점을 크게 누릴 수 있지만, 이 기능을 도입하려면 새로운 능력과 프로세스가 필요합니다. IBM 설문조사에 따르면, CMO에게 생성형 AI를 도입할 때 가장 큰 어려움이 무엇이라고 생각하는지 질문한 결과, 구현의 복잡성 관리, 데이터 세트 구축, 브랜드 및 지적 재산(IP) 리스크 등 세 가지를 가장 큰 우려 사항으로 꼽았습니다.

마케터는 올바른 생성형 AI 전략을 통해 이러한 문제를 완화할 수 있습니다. 여정은 사운드 데이터에서 시작됩니다.