조직이 더 나은 비즈니스 성과를 달성하는 데 데이터 패브릭이 필요한 이유는 무엇일까요?
데이터는 데이터 기반 의사 결정과 프로세스를 통해 더 나은 결과를 달성하고자 하는 기업에게 중요한 요소입니다. 데이터 기반 접근 방식은 의사 결정 개선, 위험 최소화, 경쟁 우위 확보로 이어질 수 있습니다. 그러나 많은 조직에서 쉽게 액세스하고 통합된 방식으로 데이터를 활용하는 것은 어려울 수 있습니다. 많은 조직은 고도로 숙련된 리소스와 최첨단 기술에 액세스할 수 있지만 끊임없이 변화하는 비즈니스 요구 사항에 맞춰 의미 있는 변화를 만들어 내는 데 어려움을 겪고 있습니다. 그 이유는 무엇일까요? 조직이 데이터 기반으로 전환하기가 왜 이렇게 까다로울까요?
이 문서에서 다루는 주제는 다음과 같습니다.
저자: Sonia Mezzetta, Pat O’Sullivan, Jo Ramos, Elizabeth A Ackerman, Stephen W Jones, Paul Christensen, Ashok K Iyengar, Pradeep K Kutty, Bryan Kyle, Nicholas McCrory, Julio Ortega, Guillaume Subramanyam, Oliver Claude, Mehdi Charafeddine, Shankara N. Sudarsanam
Academy of Technology 총괄 후원자 및 공동 후원자: Jo Ramos, Oliver Claude
이니셔티브 책임자 및 공동 책임자: Sonia Mezzetta, Pat O’Sullivan
진화하는 ABI 솔루션 환경에 대한 고유한 인사이트를 제공하고 데이터 및 분석 리더를 위한 주요 결과, 가정 및 권장 사항을 강조합니다.
데이터 접근을 간소화하고 데이터 거버넌스를 자동화하세요. 어디서나 모든 데이터를 사용하여 워크로드 비용 최적화, AI 및 분석 확장을 포함하여 데이터 레이크하우스 전략을 데이터 아키텍처에 통합하는 방법을 알아보세요.
오픈 데이터 레이크하우스 접근 방식을 통해 신뢰할 수 있는 데이터를 제공하고 분석 및 AI 프로젝트를 더 빠르게 실행하는 방법을 알아보세요.
직관적인 그래픽 인터페이스를 통해 스트리밍 데이터 파이프라인을 생성하여 하이브리드 및 멀티클라우드 환경 전반에서 완벽한 데이터 통합을 촉진합니다.
생성형 AI를 위한 데이터 준비를 가속화하는 데이터 아키텍처를 설계하고 데이터 팀의 탁월한 생산성을 실현하세요.
IBM Consulting을 통해 엔터프라이즈 데이터의 가치를 실현하여 비즈니스 이점을 제공하는 인사이트 중심의 조직을 구축하세요.
기업이 성공하려면 데이터를 활용하여 고객 충성도를 높이고 비즈니스 프로세스를 자동화하며 AI 기반 솔루션으로 혁신을 이루어야 합니다.