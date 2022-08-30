조직이 더 나은 비즈니스 성과를 달성하는 데 데이터 패브릭이 필요한 이유는 무엇일까요?

데이터는 데이터 기반 의사 결정과 프로세스를 통해 더 나은 결과를 달성하고자 하는 기업에게 중요한 요소입니다. 데이터 기반 접근 방식은 의사 결정 개선, 위험 최소화, 경쟁 우위 확보로 이어질 수 있습니다. 그러나 많은 조직에서 쉽게 액세스하고 통합된 방식으로 데이터를 활용하는 것은 어려울 수 있습니다. 많은 조직은 고도로 숙련된 리소스와 최첨단 기술에 액세스할 수 있지만 끊임없이 변화하는 비즈니스 요구 사항에 맞춰 의미 있는 변화를 만들어 내는 데 어려움을 겪고 있습니다. 그 이유는 무엇일까요? 조직이 데이터 기반으로 전환하기가 왜 이렇게 까다로울까요?

이 문서에서 다루는 주제는 다음과 같습니다.

데이터 패브릭 소개

데이터 패브릭과 데이터 메시 비교

데이터 패브릭 참조 아키텍처

조직이 데이터 패브릭을 활용하는 방법

성공적인 도입 및 구현을 위한 방법론

기술적 고려 사항

저자: Sonia Mezzetta, Pat O’Sullivan, Jo Ramos, Elizabeth A Ackerman, Stephen W Jones, Paul Christensen, Ashok K Iyengar, Pradeep K Kutty, Bryan Kyle, Nicholas McCrory, Julio Ortega, Guillaume Subramanyam, Oliver Claude, Mehdi Charafeddine, Shankara N. Sudarsanam



Academy of Technology 총괄 후원자 및 공동 후원자: Jo Ramos, Oliver Claude

이니셔티브 책임자 및 공동 책임자: Sonia Mezzetta, Pat O’Sullivan