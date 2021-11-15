데이터 패브릭과 신뢰할 수 있는 단일 소스 검색

1년에 한 번 정도, 보통 이 시기에 알 수 없는 이유로 저는 영화 '내셔널 트레져'를 보고 있습니다. 니콜라스 케이지가 점을 연결해 숨겨진 보물을 찾는 장면을 TV에서 볼 때면 그냥 지나칠 수 없는 무언가가 있는 것 같아요. 저 혼자만의 문제가 아니라는 것을 알고 있습니다. 니콜라스 케이지가 독립선언서를 훔치든, 인디애나 존스가 성배를 찾든, 단서를 모아 퀘스트를 완료하는 것은 유서 깊은 이야기입니다. 수십 년 동안 기업과 최고 데이터 책임자는, 특히 최고 데이터 책임자라는 직책이 생긴 이래 자신들만의 성배를 찾아왔습니다. 즉, 이들은 쉽게 액세스할 수 있고, 책임감 있게 관리되며, 현재 시스템과 호환되고, 서로 다른 데이터 자산에 걸쳐 통합되고, 비용이 너무 많이 들지 않는 신뢰할 수 있는 단일 데이터 소스를 원합니다. 데이터 패브릭에 대해 자세히 살펴보면 데이터 패브릭이 완벽한 주인공으로 보입니다. 그리고 놀랍지 않게도, 데이터 연결은 찾고 있는 보물을 얻는 데 중요한 역할을 합니다.
Think 2021에서 IBM은 분산된 환경 전반에서 역동적이고 지능적인 데이터 오케스트레이션을 가능하게 하여 데이터 소비자가 즉시 사용할 수 있는 정보 네트워크를 구축할 수 있는 구성 가능한 모듈식 데이터 패브릭을 출시한다고 발표했습니다. 셀프 서비스 소비 기능을 통해 사용자는 데이터가 어디에 있든, 이전에 얼마나 사일로화되어 있었든 관계없이 데이터를 완벽하게 볼 수 있으며, 하나로 데이터를 연결할 수 있습니다. 이렇게 최적화된 데이터 접근이란 기업이 데이터 중복 및 필요한 마이그레이션 프로세스의 양을 즉시 줄일 수 있다는 것을 의미합니다. 또한 데이터가 어디에 있는지 쿼리할 수 있습니다. 그 결과, 기업은 결과를 빠르게 도출하고 더 최신의 데이터에 액세스할 수 있습니다. Watson Query(이전의 AutoSQL)를 추가하면 데이터베이스, 데이터 웨어하우스, 데이터 레이크, 스트리밍 데이터에 액세스할 수 있으며 추가적인 수동 변경이나 데이터 이동 없이 쿼리를 실행할 수 있습니다. 또한 모든 데이터를 한 곳에서 보고 액세스할 수 있기 때문에 자동화된 데이터 분류 및 데이터 거버넌스 정책 적용이 훨씬 쉬워집니다. 기업은 더 이상 수많은 개별 사일로에서 이러한 중요한 구성 요소를 적용할 필요가 없습니다.
최초 발표로부터 6개월이 조금 넘은 지금, IBM은 데이터를 더욱 긴밀하게 연결하고 가장 엄격한 규제 환경에서도 즉시 사용할 수 있도록 하는 새로운 데이터 패브릭 기능을 공개합니다. 가장 중요한 것은 분산 데이터 처리가 포함되었다는 점입니다. 이제 고객은 IBM Cloud Satellite를 사용하여 원격으로 런타임을 실행할 수 있습니다. 즉, 데이터가 있는 곳 어디에서나 워크로드를 실행할 수 있습니다[1]. 런타임을 제자리에서 실행할 수 있는 기능 덕분에 데이터 이동 필요성이 더욱 줄어들어 데이터 이그레스 비용을 최소화하여 최대 47%[2]의 비용을 절감하고, 다양한 워크로드에 대해 서로 다른 툴을 사용할 필요가 없으며, 데이터를 생성한 지리적 영역에 데이터를 유지함으로써 데이터 주권을 유지할 수 있습니다. 결과적으로 워크로드를 데이터와 함께 배치할 때 성능이 195%[3] 향상됩니다.
고급 데이터 프라이버시 기능도 데이터 패브릭에 도입되고 있습니다. 이 기능을 통해 정형 데이터의 동적 마스킹 외에도 비정형 데이터의 마스킹도 일반적인 수동 프로세스와 달리 일관된 방식으로 자동으로 적용할 수 있게 되었습니다. 정적인 마스킹된 정형 또는 비정형 데이터 사본은 고객이 원하는 대상 데이터 소스로 전송할 수 있습니다. 이 기능은 익명화된 학습 데이터와 데이터 테스트 세트 생성을 용이하게 하는 데 특히 중요합니다. 즉, 데이터 패브릭을 통해 기업이 고객의 개인정보 보호 및 현지 규정을 준수하면서 데이터를 최대한 활용할 수 있는 또 다른 방법을 제공합니다.
IBM은 모든 비즈니스를 위한 강력한 데이터 인프라의 가치를 믿지만, 조직마다 타 조직과 다른 구현을 요구하는 고유한 과제가 있다고 생각합니다. 데이터 패브릭이 여러분의 데이터 기반 유토피아를 달성하는 데 어떻게 도움이 될 수 있는지 고민하는 동안 IBM이 저희의 전문 지식을 공유하여 도움을 드리겠습니다. IBM 전문가와의 무료 상담 예약하거나 이 유용한 스마트 백서를 통해 조직에 알맞은 속도로 데이터 패브릭에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.
