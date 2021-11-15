데이터 패브릭과 신뢰할 수 있는 단일 소스 검색

최초 발표로부터 6개월이 조금 넘은 지금, IBM은 데이터를 더욱 긴밀하게 연결하고 가장 엄격한 규제 환경에서도 즉시 사용할 수 있도록 하는 새로운 데이터 패브릭 기능을 공개합니다. 가장 중요한 것은 분산 데이터 처리가 포함되었다는 점입니다. 이제 고객은 IBM Cloud Satellite를 사용하여 원격으로 런타임을 실행할 수 있습니다. 즉, 데이터가 있는 곳 어디에서나 워크로드를 실행할 수 있습니다[1]. 런타임을 제자리에서 실행할 수 있는 기능 덕분에 데이터 이동 필요성이 더욱 줄어들어 데이터 이그레스 비용을 최소화하여 최대 47%[2]의 비용을 절감하고, 다양한 워크로드에 대해 서로 다른 툴을 사용할 필요가 없으며, 데이터를 생성한 지리적 영역에 데이터를 유지함으로써 데이터 주권을 유지할 수 있습니다. 결과적으로 워크로드를 데이터와 함께 배치할 때 성능이 195%[3] 향상됩니다.

고급 데이터 프라이버시 기능도 데이터 패브릭에 도입되고 있습니다. 이 기능을 통해 정형 데이터의 동적 마스킹 외에도 비정형 데이터의 마스킹도 일반적인 수동 프로세스와 달리 일관된 방식으로 자동으로 적용할 수 있게 되었습니다. 정적인 마스킹된 정형 또는 비정형 데이터 사본은 고객이 원하는 대상 데이터 소스로 전송할 수 있습니다. 이 기능은 익명화된 학습 데이터와 데이터 테스트 세트 생성을 용이하게 하는 데 특히 중요합니다. 즉, 데이터 패브릭을 통해 기업이 고객의 개인정보 보호 및 현지 규정을 준수하면서 데이터를 최대한 활용할 수 있는 또 다른 방법을 제공합니다.