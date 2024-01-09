사이버 보안 트렌드: IBM의 2024년 예측

양자 시스템 성능은 암호학적으로 의미 있는 수준에 점점 더 가까워지고 있으며, 세계경제포럼(World Economic Forum)에서 수행한 연구, CNSA가 발표한 국가 안보 각서(National Security Memorandum) 및 타임라인에 따르면 양자 컴퓨터는 2030년대 초반부터 세계에서 가장 널리 사용되는 보안 프로토콜을 해독할 능력을 갖출 것으로 예상됩니다. 그리고 지금도 기존 시스템은 악의적인 행위자가 데이터를 훔쳐 미래의 양자 컴퓨터를 이용해 해독할 가능성을 노리고 데이터를 저장하는 '지금 수집하고 나중에 암호 해독' 공격에 여전히 취약합니다. 양자 컴퓨팅이 빠르게 발전함에 따라 이러한 공격은 향후 몇 년 동안 더욱 흔해질 것으로 예상됩니다.

이러한 위험을 인식한 미국 국립표준기술연구소(NIST)는 이미 새로운 퀀텀 세이프 암호화 표준을 개발하는 프로세스를 시작했으며 2024년 초에 첫 번째 공식 표준을 발표할 것으로 예상됩니다. 이러한 상황을 대비해, 조직에서는 지금 바로 환경 내에서 사용 중인 암호화 기술을 파악하는 절차를 시작하고, 퀀텀 세이프 암호화로의 전환을 준비해서 데이터와 시스템이 양자 해독으로 인한 위협으로부터 안전하게 보호될 수 있도록 해야 합니다. 악의적인 공격자들은 이미 '지금 수집하고 나중에 암호 해독'하는 공격을 수행하고 있으며, 이러한 전환이 최대 15년까지 걸릴 수 있음을 보여 주는 일부 추정치에 따르면 조직이 이를 일찍 시작할수록 좋습니다.

2023년은 예측할 수 없는 해였으며, 2024년에는 분명 더 많은 놀라움이 있을 것입니다. 하지만 적절한 계획과 민첩한 사이버 보안 전략을 통해 조직은 이러한 어려움을 해결할 수 있습니다.

