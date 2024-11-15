사이버 보안에 대한 최고 경영진, 중소기업 및 국가의 우려 사항

얼마 전까지만 해도 사이버 보안은 소규모 위협을 완화하기 위해 구현된 기술적 보호 장치인 주변적인 관심사로 여겨졌습니다. 이제 공격 규모, 정교함, 영향력이 기하급수적으로 증가하면서 사이버 공격은 매우 중요한 문제로 바뀌었습니다. 최근 몇 년 동안 랜섬웨어, 데이터 유출, 피싱 캠페인과 같은 사이버 공격이 급증했습니다. 2023년에는 전 세계기업의 72% 이상이 랜섬웨어 공격의 영향을 받아 사상 최고치를 기록했습니다.

사이버 범죄와 관련된 재정적 비용은 엄청납니다. 2025년까지 전 세계 사이버 범죄 피해액은 10조 5,000억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 그리고 IBM의 2024년 데이터에 따르면 데이터 유출로 인한 평균 비용은 488만 달러로, 작년에 비해 10% 증가했으며 역대 최고치를 기록했습니다. 이러한 통계를 고려하면 사이버 보안이 전 세계 경영진의 최우선 관심사가 된 이유를 알 수 있습니다.

사이버 보안이 단순한 기술적 문제가 아니라 비즈니스에 중요한 문제라는 사실을 점점 더 많은 최고 경영진이 인식하고 있습니다. 2024년 KPMG 설문조사에 따르면, 최고 경영진의 40%가 최근 사이버 공격으로 인해 피해를 입었다고 응답했습니다. 또한 보안 리더의 76%는 새로운 사이버 위협의 고도화에 대해 우려하고 있으며, 특히 작년에 사이버 공격을 경험한 적이 있다고 답했습니다.

한편, 2024년 미국 사이버 보안 태세 보고서는 미국 정부가 사이버 보안에 대한 접근 방식에서 '근본적인 변화'를 겪고 있다고 강조합니다. 백악관의 국가 사이버 보안 전략은 의료, 에너지, 금융 시스템과 같은 중요 인프라를 방어하는 것이 국가 안보에 필수적이라고 강조합니다.