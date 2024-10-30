사이버 보안 인식의 달: 사이버 전문가에게 필요한 5가지 새로운 AI 기술

사이버 보안을 포함한 산업 전반에 걸쳐 인공 지능(AI)이 빠르게 통합되면서 전문가들 사이에서 긴박감이 촉발되었습니다. 조직이 보안 방어를 강화하기 위해 AI 도구를 채택하는 경우가 늘어나면서 사이버 전문가들은 이제 '관련성을 유지하려면 어떤 새로운 기술이 필요한가?'라는 중요한 질문에 직면하게 되었습니다.

10월은 사이버 보안 인식의 달로, 이 시급한 문제를 해결하기에 완벽한 시기입니다. 위협 탐지, 예방 및 대응을 혁신하는 AI를 통해 전문가에게 필요한 필수 기술을 살펴보기에 이보다 더 좋은 순간은 없을까요?

노련한 AI 전문가이든 이제 막 이 분야에 뛰어든 사람이든, 어떤 AI 사이버 보안 역량이 가장 큰 가치를 제공하는지 이해하는 것은 경쟁력을 유지하는 데 매우 중요합니다.