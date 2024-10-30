사이버 보안 인식의 달: 사이버 전문가에게 필요한 5가지 새로운 AI 기술

사이버 보안을 포함한 산업 전반에 걸쳐 인공 지능(AI)이 빠르게 통합되면서 전문가들 사이에서 긴박감이 촉발되었습니다. 조직이 보안 방어를 강화하기 위해 AI 도구를 채택하는 경우가 늘어나면서 사이버 전문가들은 이제 '관련성을 유지하려면 어떤 새로운 기술이 필요한가?'라는 중요한 질문에 직면하게 되었습니다.
10월은 사이버 보안 인식의 달로, 이 시급한 문제를 해결하기에 완벽한 시기입니다. 위협 탐지, 예방 및 대응을 혁신하는 AI를 통해 전문가에게 필요한 필수 기술을 살펴보기에 이보다 더 좋은 순간은 없을까요?
노련한 AI 전문가이든 이제 막 이 분야에 뛰어든 사람이든, 어떤 AI 사이버 보안 역량이 가장 큰 가치를 제공하는지 이해하는 것은 경쟁력을 유지하는 데 매우 중요합니다.
처음에는 네트워크 트래픽의 이상 징후를 탐지하기 위해 예측 분석 및 행동 모니터링에 AI 시스템을 사용했습니다. 이제 AI의 영향력이 확대되어 지능형 위협 탐지 시스템부터 사고 대응 프레임워크에 이르기까지 모든 것을 뒷받침하고 있습니다. 사이버 보안 관리자가 팀에 가장 원하는 기술은 AI와 머신 러닝(ML)입니다.
IT 직무의 92%가 AI로 인해 변화할 것으로 예상되고, 전문가의 74%가 AI로 인해 자신의 기술이 쓸모없게 될 것을 두려워하는 상황에서 사이버 보안 전문가는 경쟁력을 유지하기 위해 AI 관련 업스킬링을 수용해야 합니다.
다음 분야는 AI 기반 사이버 보안 역할에 적용할 수 있는 가장 가치 있고 다기능적인 기술 중 일부를 나타냅니다.
최신 사이버 보안을 위한에는 AI와 ML 모델의 작동 방식에 대한 깊은 이해가 필수적입니다. 차세대 방화벽 및 침입 탐지 도구와 같은 시스템이 콘텐츠가 아닌 행동을 기반으로 위협을 탐지하기 위해 AI를 사용하는 등 이제 AI/ML 모델은 보안 운영의 필수 요소로 자리 잡았습니다.
하지만 AI 모델은 악의적인 행위자가 AI 시스템을 속이기 위해 데이터 입력을 조작하려고 시도하는 공격에서 자유롭지 않습니다. 적대적 교란은 AI 모델을 속여 데이터를 잘못 분류하여 잠재적인 보안 침해로 이어질 수 있습니다. 따라서 사이버 보안 전문가는 이러한 모델을 감사하는 방법을 배우는 것이 중요합니다.
감사자는 설계 문서와 위협 모델을 평가하여 알고리즘의 논리를 확인하고 사용자 및 사회적 영향을 고려하는 방법을 알아야 합니다. 배포 전에 감사자는 적절한 검증/테스트를 수행하여 만족스러운 결과를 얻었는지, 승인된 모델만 배포되었는지 확인해야 합니다. 조직은 타사 라이브러리 또는 사전 학습된 모델을 사용하는 경우 정적 스캔을 CI/CD 파이프라인에 통합하여 소프트웨어 취약점을 감지하고 모델 공급망 공격을 방지해야 합니다.
AI와 ML이 주요 기술이지만, 이를 뒷받침하는 핵심은 데이터 과학입니다. 효과적인 위협 탐지, 위험 분석 및 이상 징후 식별은 대규모 데이터 세트를 분석하고 해석하는 능력에 따라 달라집니다.
SANS Institute의 SEC595 같은 교육 과정은 전문가들에게 실제 사이버 보안 문제에 데이터 과학과 AI를 적용하는 방법을 가르칩니다. 위협 인텔리전스에서 가치 있는 인사이트를 추출하는 것부터 미래의 공격을 예측할 수 있는 맞춤형 AI 모델을 구축하는 것까지, 데이터 과학은 사이버 보안에서 AI를 효과적으로 활용하려는 모든 전문가에게 필수적인 기술입니다.
ChatGPT와 같은 AI 도구가 실제로 어떻게 작동하는지 알면 조직에서의 잠재적 용도에 대해 지능적으로 논의할 수 있습니다. 또한 응용 데이터 과학은 머신 러닝과 AI를 사용하여 실제 사이버 보안 문제를 해결하는 효과적인 솔루션을 구축하는 방법을 이해하는 데 도움이 됩니다.
AI 기반 위협 인텔리전스 도구로 작업하는 능력도 점점 더 중요해지고 있습니다. AI는 위협을 더 빠르게 탐지하고 대응할 수 있도록 하여 기존 방법으로는 불가능했던 실시간 인사이트를 제공합니다. 예를 들어, AI 도구는 섀도 데이터를 식별하고, 데이터 접근의 이상 징후를 모니터링하며, 데이터 또는 민감한 정보에 액세스하는 침입자의 잠재적 위협에 대해 사이버 보안 전문가에게 경고할 수 있습니다.
그러나 이는 또한 데이터 중독이나 머신 러닝 모델에 조작된 데이터를 공급하여 모델을 손상시키는 적대적 공격과 같은 AI 기반 공격의 가능성을 열어줍니다. 사이버 보안 전문가는 방어 목적으로 AI를 사용하는 방법뿐만 아니라 AI 시스템이 악용되지 않도록 보호하는 방법도 이해해야 합니다. AI 기반 피싱 공격을 인지하거나 AI 도구가 정찰에 어떻게 활용될 수 있는지 이해하는 등 AI 전용 위협 인텔리전스 기술을 도입하는 것은 강력한 방어 체계를 유지하는 데 필수적입니다.
AI 애플리케이션이 확장됨에 따라 NLP는 사이버 보안의 핵심 도구로 부상했습니다. NLP를 사용하면 기계가 이메일 커뮤니케이션이나 멀웨어 코드와 같은 방대한 양의 비정형 텍스트 데이터를 처리하고 분석하여 숨겨진 위협을 탐지할 수 있습니다. 또한 피싱 탐지를 자동화하고 잠재적 공격자의 의도를 분석하며 코드의 보안 취약점을 식별하는 데에도 사용할 수 있습니다.
NLP에 능숙한 전문가는 조직이 악성 이메일을 필터링하고, 커뮤니케이션 모니터링을 통해 내부 위협을 탐지하고, 위협 인텔리전스 피드의 텍스트 데이터를 기반으로 공격 벡터를 분석하는 등의 작업을 자동화하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
머신 러닝의 하위 집합인 생성형 AI는 방어적, 공격적 사이버 보안 운영 모두에서 강력한 도구가 되고 있습니다. 생성형 AI는 패턴을 분석하고 예측 모델을 생성함으로써 사이버 보안 팀이 취약점과 잠재적인 공격 벡터를 예방적으로 식별할 수 있도록 도와줍니다.
예를 들어, 위협 헌팅에서 전문가는 생성형 AI를 사용하여 공격 시나리오를 시뮬레이션하고 통제된 환경에서 멀웨어를 개발하여 보안 전문가가 실시간으로 방어를 연습할 수 있도록 합니다. 보안 운영, 특히 보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM) 시스템 내에서 생성형 AI를 통합하는 방법을 배우면 지능형 사이버 위협을 관리하는 능력이 크게 향상됩니다.
자격증은 새로운 기술을 공식화하고 AI 기반 사이버 보안 환경에서 앞서 나갈 수 있는 좋은 방법입니다. 다음은 고려할 만한 몇 가지 자격증입니다.
GIAC 머신 러닝 엔지니어(GMLE): SANS Institute에서 제공하는 이 자격증은 데이터 과학과 실제 문제 해결에 중점을 두고 사이버 보안에 AI 및 머신 러닝 기술을 적용하는 데 중점을 둡니다.
공인 윤리적 해커(CEH) v13: 이 자격증은 ChatGPT와 ShellGPT와 같은 AI 도구를 윤리적 해킹 실천에 통합합니다. CEH v13은 정찰부터 취약성 악용에 이르기까지 해킹의 모든 단계에서 AI를 사용하는 것을 강조합니다.
Coursera의 AI와 사이버 보안 과정: IBM에서 제공하는 이 프로그램은 사고 대응 및 위협 탐지에 중점을 두고 사이버 보안 운영에서 생성형 AI를 사용하는 방법을 실습을 통해 소개합니다.
AI가 사이버 보안 환경을 지속적으로 변화시키면서 AI 관련 기술에 투자하는 전문가들은 해당 분야의 리더로 자리매김할 것입니다.
사이버 보안 인식의 달은 빠르게 변화하는 AI 및 사이버 보안의 세계에서 자신의 위치를 평가하기에 이상적인 시기입니다. 올바른 기술과 자격증에 투자하면 관련성을 유지할 뿐만 아니라 AI가 주도하는 미래에도 성공할 수 있습니다.
