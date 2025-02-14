LLM을 통한 고객 위험 평가에 대한 현대적 접근 방식

글로벌 은행에서 위험 평가 프로세스는 고객이 특정 금융 상품에 대한 자격 요건을 충족하는지 여부를 결정하는 중요한 구성 요소입니다. 이 프로세스에는 고객의 신용도, 재무 행동, 제품 제공과 관련된 잠재적 위험을 포함한 여러 요소를 평가하는 작업이 포함됩니다.
전통적으로 이러한 전통적으로 이러한 평가는 신용 점수(주요 신용 평가 시스템인 FICO 점수 포함), 소득 확인, 거래 내역, 기존 채무와 같은 정형 데이터에 의존합니다.
하지만 경쟁이 치열한 시장에서 보다 포괄적이고 정확한 평가가 필요해지면서 위험 평가의 환경은 빠르게 진화하고 있습니다.
고객이 모기지나 개인 대출과 같은 금융 상품을 신청하는 경우 위험 평가 프로세스는 데이터 수집부터 시작됩니다. 이러한 데이터에는 신청자의 개인 정보, 신용 기록, 소득, 고용 상태, 거래 기록이 포함됩니다.
그런 다음, 통계 모델과 머신 러닝 알고리즘을 사용하여 데이터를 처리하고 위험 점수를 계산합니다. 이 점수는 고객이 의무를 불이행할 가능성을 반영합니다.
이 점수는 고객의 금융 행동에 대한 철저한 분석을 통해 보완되며, 최근 대규모 거래, 비정상적인 지출 패턴, 소득 안정성 등의 요소를 고려합니다.
위험 평가 프로세스에는 신용 점수 및 행동 분석 외에도 경제 상황, 시장 동향, 규제 환경과 같은 외부 요인 평가도 포함됩니다. 이러한 종합적인 접근 방식은 은행이 자산을 보호할 뿐만 아니라, 규제 요건에 부합하는 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
생성형 인공 지능(생성형 AI)은 위험 평가 프로세스에서 중대한 진전을 의미합니다. IBM은 생성형 AI가 시장 동향, 재무 지표, 신용 기록을 분석하여 보다 정확한 위험 평가를 제공함으로써 은행이 더 나은 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원할 수 있습니다. 위험 평가의 효율성, 정확성 및 투명성이 향상되어 고객 만족도가 향상되고 수익이 증가합니다.
생성형 AI의 주요 응용 분야는 위험 평가를 위한 합성 데이터 생성입니다. 금융행위감독청(FCA)에서 설명한 바와 같이, 이러한 합성 데이터는 사기 탐지, 신용 점수, 자금 세탁 방지와 관련된 시나리오를 포함한 다양한 고객 시나리오를 시뮬레이션하여 은행이 다양한 조건에서 위험 모델을 테스트하고 개선할 수 있도록 지원합니다.
예를 들어, 생성형 AI는 불황기에 고객의 행동을 모방한 데이터 세트를 생성하여 은행이 잠재적 위험을 예측하고 그에 따라 대출 전략을 조정할 수 있도록 지원합니다. 다양하고 대표적인 데이터 세트를 생성할 수 있는 이러한 기능은 은행의 위험 모델이 견고하고 광범위한 실제 상황을 처리할 수 있도록 하는 데 도움이 됩니다.
결과적으로, 은행은 고객 행동에 대해 더 정확하게 예측하여 채무 불이행 가능성을 줄이고 대출 포트폴리오의 전반적인 품질을 개선할 수 있습니다.
방대한 양의 데이터를 처리하고 분석하는 생성형 AI의 능력은 또 다른 주요 이점입니다. 은행은 생성형 AI를 위험 평가 파이프라인에 통합함으로써 거래 내역 및 FICO 점수를 포함하여 상품, 위험 점수 및 고객 데이터에 대한 포괄적인 정보에 액세스할 수 있습니다. 또한 생성형 AI는 특정 제품에 대한 고객 승인 또는 거부의 근거에 대한 상세한 인사이트를 제공할 수 있습니다.
예를 들어, 모기지 애플리케이션을 평가할 때 생성형 AI는 신청자의 신용 기록을 신속하게 요약하고, 재정 안정성을 평가하고, 모기지를 성공적으로 받은 유사한 고객과 프로필을 비교할 수 있습니다.
이러한 수준의 분석은 의사 결정 프로세스를 가속화할 뿐만 아니라, 고객에게 전달할 수 있는 명확한 근거를 제공하여 투명성과 신뢰를 높입니다.
생성형 AI의 능력은 위험 평가를 넘어 제품 관리자와 마케팅 팀이 고객을 보다 효과적으로 타겟팅할 수 있도록 지원합니다. 은행은 멀티모달 대규모 언어 모델(LLM) 파이프라인을 설정하여 상품 추천 및 고객 승인의 근거를 분류하고 평가하며 요약하고 설명할 수 있습니다.
예를 들어, LLM은 고객 데이터를 분석하여 신용카드나 개인 대출과 같은 특정 상품에 관심을 가질 가능성이 높은 패턴을 식별할 수 있습니다. 그런 다음, LLM은 고객의 특정 요구와 선호도에 맞게 제품의 이점을 강조하는 타겟 마케팅 메시지를 생성할 수 있습니다.
또한 LLM은 제품 관리자에게 특정 제안에 대해 긍정적으로 반응할 가능성이 가장 높은 고객 세그먼트에 대한 인사이트를 제공하여 보다 정확하고 효과적인 마케팅 전략을 수립할 수 있습니다.
1. 위험 점수 해석: LLM은 모기지 신청자의 높은 위험 점수에 기여하는 요인을 설명하는 요약을 생성하여 위험 분석가에게 제공합니다. 요약에는 신청자의 최근 재무 행동, 잠재적 위험 신호, 유사한 신청자와의 비교에 대한 분석이 포함됩니다. 이를 통해 분석가는 정보에 입각한 의사 결정을 신속하게 내릴 수 있습니다.
2. 제품 추천: LLM은 거래 내역, 소셜 미디어 활동, 이전 은행 상호 작용 등 여러 채널에서 고객 데이터를 분석하여 제품 관리자를 지원합니다. LLM은 새로운 프리미엄 신용카드에 관심이 있을 가능성이 높은 고객 세그먼트를 식별하고 카드의 고유한 기능을 강조하는 맞춤형 제안을 생성합니다.
3. 대출이 거부되면 LLM은 고객에 대한 자세한 설명을 생성하여 거부로 이어진 특정 위험 요인을 간략하게 설명하고 향후 대출 가능성을 개선하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.
생성형 AI는 보다 정확하고 투명하며 효율적인 평가를 제공함으로써 은행의 위험 평가에 혁신을 가져올 것입니다. 은행은 합성 데이터 생성, 포괄적인 데이터 분석 및 멀티모달 LLM 파이프라인에서 생성형 AI의 기능을 사용하여 위험 관리 전략을 강화하고, 고객 만족도를 높이고, 수익 성장을 촉진할 수 있습니다.
금융 산업이 발전함에 따라 생성형 AI는 의심의 여지없이 위험 평가와 고객 참여의 미래를 형성하는 데 중심적인 역할을 할 것입니다.
비즈니스에 맞게 맞춤화되고 AI 애플리케이션 확장에 최적화되었으며 개방적이고 성능이 뛰어나서 신뢰할 수 있는 AI 모델 제품군, IBM Granite를 만나보세요. 언어, 코드, 시계열 및 가드레일 옵션을 살펴보세요.
watsonx 포트폴리오의 IBM 파운데이션 모델 라이브러리에 대해 자세히 알아보고 비즈니스를 위한 생성형 AI를 자신 있게 확장하세요.
업계 최고의 AI 전문성과 솔루션 포트폴리오를 보유한 IBM과 함께 AI를 비즈니스에 활용하세요.
AI 추가를 통해 중요한 워크플로와 운영을 혁신함으로써 경험, 실시간 의사 결정 및 비즈니스 가치를 극대화합니다.
