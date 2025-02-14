LLM을 통한 고객 위험 평가에 대한 현대적 접근 방식

고객이 모기지나 개인 대출과 같은 금융 상품을 신청하는 경우 위험 평가 프로세스는 데이터 수집부터 시작됩니다. 이러한 데이터에는 신청자의 개인 정보, 신용 기록, 소득, 고용 상태, 거래 기록이 포함됩니다.



그런 다음, 통계 모델과 머신 러닝 알고리즘을 사용하여 데이터를 처리하고 위험 점수를 계산합니다. 이 점수는 고객이 의무를 불이행할 가능성을 반영합니다.

이 점수는 고객의 금융 행동에 대한 철저한 분석을 통해 보완되며, 최근 대규모 거래, 비정상적인 지출 패턴, 소득 안정성 등의 요소를 고려합니다.

위험 평가 프로세스에는 신용 점수 및 행동 분석 외에도 경제 상황, 시장 동향, 규제 환경과 같은 외부 요인 평가도 포함됩니다. 이러한 종합적인 접근 방식은 은행이 자산을 보호할 뿐만 아니라, 규제 요건에 부합하는 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.