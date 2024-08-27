사이버 복원력은 단순한 재해 복구 이상의 중요한 구성 요소입니다. 복원력 있는 프로그램은 관련 기술을 포함하여 사전 예방적 워크플로와 사후 대응적 워크플로를 모두 결합합니다. 그리고 개별 조각이 적절한 지원과 함께 잘 작동할 때, 그 결과는 부분보다 더 큰 합이 됩니다.

실제로 2024 CODB 보고서에 따르면 예방적 또는 선제적 워크플로(예: 공격 표면 관리, 레드팀, 태세 관리 등)에 AI와 자동화를 광범위하게 배포했을 때 조직이 절감 효과를 실현한 것으로 나타났습니다. '대응보다 예방'이라는 접근 방식을 취하는 것이 실제로는 더 큰 AI 위협과 사용으로 이어질 수 있기 때문에 여기에는 흥미로운 연관성이 있습니다.

게다가 COBD 보고서는 이를 다시 한 번 확인했습니다! - 기술 부족이 업계에 영향을 미치고 있습니다. 특히 인시던트 대응 사례에서 직원들이 부담감을 느끼는 상황에서인공 지능은 직원을 유지하는 데 도움이 되는 도구가 될 수 있습니다. 보안 및 관리 직원은 도구와 솔루션에 투자하지 않으면 제도적 지식을 갖춘 고도로 숙련된 직원을 잃을 수 있다는 점을 명심해야 합니다. 여기서 의도하지 않은 결과는 무엇인가요? 직책을 재조정하는 데 드는 추가 비용.