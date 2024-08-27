Yogi Berra는 "이 기시감이 또 반복된다."라는 말을 남겼습니다. 데이터 유출로 인한 전 세계 평균 비용이 해마다 증가하고 있다는 생각에서 기시감이 느껴진다면, 실제로 그렇기 때문입니다. 데이터 보호 솔루션은 점점 더 우수해지고 있지만, 위협 행위자들도 마찬가지입니다. 또 다른 기록은 인공 지능 및 자동화와 같이 데이터를 보호하는 데 도움이 될 수 있는 기술의 사용 부족 또는 오용입니다.
IBM의 2024년 데이터 유출 비용(CODB) 보고서에 따르면 16개 국가 및 지역의 17개 산업에 걸쳐 604개 조직과 2,100~113,000건의 유출된 기록에 달하는 유출을 연구한 결과, 최신 기술을 사용하면 평균적으로 유출 비용이 220만 달러 절감된다는 사실이 밝혀졌습니다. 그리고 투자를 원하는 CISO와 보안팀의 경우, 비트 단위가 아닌 달러 단위로 이야기하면 청중의 공감을 얻을 수 있습니다.
사이버 복원력은 단순한 재해 복구 이상의 중요한 구성 요소입니다. 복원력 있는 프로그램은 관련 기술을 포함하여 사전 예방적 워크플로와 사후 대응적 워크플로를 모두 결합합니다. 그리고 개별 조각이 적절한 지원과 함께 잘 작동할 때, 그 결과는 부분보다 더 큰 합이 됩니다.
실제로 2024 CODB 보고서에 따르면 예방적 또는 선제적 워크플로(예: 공격 표면 관리, 레드팀, 태세 관리 등)에 AI와 자동화를 광범위하게 배포했을 때 조직이 절감 효과를 실현한 것으로 나타났습니다. '대응보다 예방'이라는 접근 방식을 취하는 것이 실제로는 더 큰 AI 위협과 사용으로 이어질 수 있기 때문에 여기에는 흥미로운 연관성이 있습니다.
게다가 COBD 보고서는 이를 다시 한 번 확인했습니다! - 기술 부족이 업계에 영향을 미치고 있습니다. 특히 인시던트 대응 사례에서 직원들이 부담감을 느끼는 상황에서인공 지능은 직원을 유지하는 데 도움이 되는 도구가 될 수 있습니다. 보안 및 관리 직원은 도구와 솔루션에 투자하지 않으면 제도적 지식을 갖춘 고도로 숙련된 직원을 잃을 수 있다는 점을 명심해야 합니다. 여기서 의도하지 않은 결과는 무엇인가요? 직책을 재조정하는 데 드는 추가 비용.
여전히 별도의 사일로에서 사이버 보안 문제를 해결하거나 가시성이 제한된 조직의 경우 비즈니스의 보안 기능뿐만 아니라 조직 전체의 위험 프로필을 높이고 있습니다. 우리는 서비스를 제공하기 위해 기술이 미션 크리티컬한 시대에 살고 있으며, 더 이상 제공 효율성과 경쟁력이 중요하지 않습니다. 따라서 단위로 계획을 세울 때 다음 사항을 명심하세요.
또한 CODB 보고서는 보안 운영 센터에 보안 AI 및 자동화를 도입한 조직 3곳 중 2곳을 확인했습니다. 이런 유형의 채택으로 보편화가 앞에 올 가능성이 큽니다.
따라서 핵심은 조직의 위험 프로필을 해결하고 비즈니스에 적합한 방식으로 기술을 현명하게 사용하는 것입니다. 보고서에 따르면 데이터 유출로 인한 평균 비용이 488만 달러에 달한다고 하니 비즈니스 사례가 더 쉬워집니다. 지난 1년간의 연구 결과를 보면 투자할 만한 가치가 있다는 것을 알 수 있습니다.
