데이터 유출로 인한 비용: 산업 부문

최근 산업 조직은 데이터 유출 비용에 대한 성과 보고서를 받았습니다. 그리고 개선의 여지도 많습니다.

2024년 IBM 데이터 유출 비용(CODB) 보고서에 따르면 산업 부문의 데이터 유출로 인한 평균 총 비용은 556만 달러였습니다. 이는 해당 부문에서 2023년에 비해 18% 증가한 수치입니다.

이 수치는 조사 대상인 17개 산업 중 산업 부문이 보안 침해 비용에서 3위를 차지한 것입니다. 평균적으로 산업 조직은 데이터 유출로 인해 전 세계 평균 488만 달러보다 13% 더 많은 비용을 지출합니다.

산업 부문은 데이터 유출에 대처하는 데 있어 강력한 역풍에 직면해 있습니다. 이 부문과 관련된 몇 가지 과제와 사이버 공격이 산업 조직에 미치는 영향을 줄이는 데 도움이 될 수 있는 솔루션을 자세히 살펴보겠습니다.