데이터 유출로 인한 비용: 의료 산업

사이버 공격은 매년 그 정교함과 빈도가 증가하고 있으며, 데이터 유출로 인한 비용도 계속 증가하고 있습니다. IBM이 Ponemon Institute와 공동으로 작성한 새로운 보고서인 2024년 데이터 침해 비용 연구에서는 여러 산업에 걸친 공격으로 인한 재정적 영향에 대해 자세히 설명합니다.

데이터 유출로 인한 전 세계 평균 비용은 2023년에 사상 최고치인 445만 달러에 달했으며, 이는 지난 3년간 15% 증가한 수치입니다. 보고서에 따르면 이러한 증가는 주로 비즈니스 손실 및 침해 후 대응 조치와 관련된 비용 증가에 기인합니다. 미국은 침해당 평균 비용이 948만 달러로 다른 모든 국가보다 높았습니다.

지난 해와 마찬가지로 의료 업계가 1,093만 달러로 평균 침해 비용이 가장 높았고, 금융 업계가 590만 달러로 그 뒤를 이었습니다. 의료 데이터 유출은 일반적으로 발견 전 213일 동안 지속되며, 이는 다른 산업의 평균 194일보다 긴 시간입니다.

최근 몇 년 동안 수백만 건의 기록이 포함된 초대형 유출 사고가 증가하는 등 문제가 되는 새로운 경향도 나타나고 있습니다.