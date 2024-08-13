IBM의 2024년 데이터 유출 비용 보고서에 따르면 전 세계 평균 유출 비용은 USD 488만 달러에 달하며, 이는 작년의 USD 445만 달러에 비해 크게 증가한 수치이며 팬데믹 이후 가장 큰 폭의 증가입니다.

금융 산업 기업의 경우 비용은 훨씬 더 높습니다. 현재 기업들은 데이터 유출을 처리하는 데 608만 달러를 지출하고 있으며, 이는 전 세계 평균보다 22% 높은 수치입니다.

올해의 데이터 유출 비용(CODB) 보고서에 대해 조직이 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.