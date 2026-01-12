특히 에이전틱 AI와 같은 첨단 기술이 업계에 도입됨에 따라 이러한 추세가 컨택 센터 운영의 변곡점을 가리키고 있습니다. 하지만 무엇보다도, 자동화 도구 배포는 인간 작업자를 컴퓨터로 대체하는 것이 아니라 프로세스를 지능적으로 최적화하는 것입니다.

컨택 센터의 효과를 높이려면, 기술을 통해 일상 업무를 처리하고 지원을 제공하면서 인간과 기계의 세심한 협업이 얼마나 중요한지 인식해야 합니다. 이때 인간 에이전트는 복잡한 문제 해결이나 창의적 작업에 집중합니다. 이 방식은 양측 모두 단독으로는 제공할 수 없는 경험을 창출하고 에이전트의 생산성을 전반적으로 향상시킵니다.

또한 고객 경험을 효과적으로 자동화하면 효율성과 고객 경험이 균형감 있게 유지됩니다. 어느 하나를 개선하기 위해 다른 하나를 희생시키면 장기적으로 가치를 창출할 수 없습니다. 자동화를 하면 비용을 크게 줄이고 일상적 프로세스의 속도를 높일 수 있지만, 고객이 화가 난 경우에는 이러한 이점이 거의 작동하지 않습니다. 가장 성공적인 방식은 자동화 이니셔티브를 신중하게 설계하여 고객 경험을 향상시키면서, 효율성 개선을 통해 서비스의 속도와 정확도를 높이는 것입니다.