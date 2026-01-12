소비자의 기대치가 계속 높아지고 기업이 프로세스를 간소화하기 위해 노력함에 따라, 자동화는 경쟁 우위를 확보하려는 기업에게 필수 요소가 되었습니다. 다른 부서보다 빠른 속도로 AI와 관련 기술을 자주 채택하는 고객 서비스 부문에서 더더욱 그렇습니다.
가트너의 예측에 따르면 2028년까지 최소 70%의 고객이 대화형 AI 인터페이스를 통해 고객 여정을 시작할 것이라고 합니다. 또한 AI 기반 어시스턴트와 에이전틱 AI가 고객 서비스 환경에서의 AI를 위한 가장 가치 있는 솔루션 중 하나가 될 것으로 예측합니다. 이 수치는 IBM 기업가치연구소(IBV)의 연구와 일치하는데, 경영진은 향후 2년간 고객을 위한 AI 기반 셀프 서비스가 크게 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
특히 에이전틱 AI와 같은 첨단 기술이 업계에 도입됨에 따라 이러한 추세가 컨택 센터 운영의 변곡점을 가리키고 있습니다. 하지만 무엇보다도, 자동화 도구 배포는 인간 작업자를 컴퓨터로 대체하는 것이 아니라 프로세스를 지능적으로 최적화하는 것입니다.
컨택 센터의 효과를 높이려면, 기술을 통해 일상 업무를 처리하고 지원을 제공하면서 인간과 기계의 세심한 협업이 얼마나 중요한지 인식해야 합니다. 이때 인간 에이전트는 복잡한 문제 해결이나 창의적 작업에 집중합니다. 이 방식은 양측 모두 단독으로는 제공할 수 없는 경험을 창출하고 에이전트의 생산성을 전반적으로 향상시킵니다.
또한 고객 경험을 효과적으로 자동화하면 효율성과 고객 경험이 균형감 있게 유지됩니다. 어느 하나를 개선하기 위해 다른 하나를 희생시키면 장기적으로 가치를 창출할 수 없습니다. 자동화를 하면 비용을 크게 줄이고 일상적 프로세스의 속도를 높일 수 있지만, 고객이 화가 난 경우에는 이러한 이점이 거의 작동하지 않습니다. 가장 성공적인 방식은 자동화 이니셔티브를 신중하게 설계하여 고객 경험을 향상시키면서, 효율성 개선을 통해 서비스의 속도와 정확도를 높이는 것입니다.
컨택 센터 기존 운영 방식은 데이터 입력이나 일상적인 연구와 같이 비교 가치를 창출하지 못하는 반복 작업으로 인해 상담원에게 부담을 줍니다. 이러한 일상적인 고객 지원 활동은 개별 상호 작용의 속도를 늦추고 비효율성을 누적시킵니다.
자동화를 하면 고객 정보를 즉시 가져오고, 여러 플랫폼에서 기록을 업데이트하고, 상호 작용 요약을 생성하고, 인간의 개입 없이 표준 프로세스를 실행하는 방법으로 이러한 중복 요인을 제거합니다. 이 방식은 고객에게 더 빠른 셀프 서비스 옵션을 제공할 뿐만 아니라 상담원의 업무 몰입도를 높여서 고객 유지율과 업무 만족도를 향상시킵니다.
컨택 센터는 효과적인 통신이 이루어지지 않는 수많은 레거시 시스템과 애플리케이션으로 구성된 복잡한 기술 시스템 안에서 운영되는 경우가 많습니다. 이러한 파편화로 인해 지연이 발생하고 오류율이 증가하여 직원과 고객이 모두 피곤해질 수 있습니다.
자동화 기술은 서로 다른 시스템을 통합하고 고객 데이터를 통합해서 보여줌으로써 이 격차를 해소합니다. 에이전트가 여러 애플리케이션을 일일이 탐색하지 않아도 되도록 자동화 플랫폼이 정보를 자동으로 집계합니다. 이러한 통합은 생산성을 크게 향상시키고 비용을 절감하여 시간 낭비를 없애고 컨택 센터 상담원의 부담을 줄입니다.
컨택 센터가 직면한 주요 과제는 고객의 기대치와 상담원 역량 간의 격차가 점점 벌어지고 있다는 점입니다. 상호 작용이 증가하고, 고객은 더 빠른 맞춤 서비스를 요구함에 따라 인간 상담원은 과중한 업무에 시달릴 수 있습니다. 그 결과 많은 컨택 센터 직원이 심각한 번아웃을 경험합니다. 동시에 대기 시간이 길어지면 고객이 불편을 느끼며 이탈할 가능성이 높습니다.
컨택 센터는 자동화를 통해 실시간 상담원 없이도 대량의 고객 문의를 처리할 수 있습니다. AI 에이전트와 대화형 인터페이스를 통해 간단한 질문과 표준 트랜잭션을 즉시 해결하고, 그 동안 인간 상담원은 고부가가치 상호 작용에 집중할 수 있습니다.
지능형 라우팅을 사용하면 복잡한 요구 사항이 있는 고객이 적절한 상담원에게 빨리 닿을 수 있습니다. 이 방식을 통해 컨택 센터는 빠르게 확장하고, 수요가 증가해도 서비스 품질을 유지할 수 있습니다. 인간이 개입하면 고객이 더 빠른 응답, 개인화된 경험, 보다 철저한 서비스라는 이점을 누릴 수 있습니다.
많은 컨택 센터가 기존 자동화에서 고객 상호 작용을 자율적으로 처리하는 정교한 AI 에이전트로 전환하고 있습니다. 이전의 규칙 기반 챗봇과 달리, 이러한 에이전트는 인간의 개입을 최소화하면서 다단계 고객 문의를 해결하고 선제적 결정을 내립니다. 한 컨설턴트가 맥킨지에게 말했듯 컨택 센터에 AI 에이전트를 도입하면 통화당 비용을 50% 절감하는 동시에 고객 만족도(CSAT)를 높일 수 있습니다.
한편, 컨택 센터의 AI 어시스턴트는 성능을 향상시키기 위해 인간 상담원과 협력하기도 합니다. 이 에이전트 어시스턴트 도구들은 고객 상호작용 중 실시간 제안을 제공하고 관련 지식을 기반으로 안내문을 생성합니다. AI 어시스턴트는 인간의 기능을 강화하여 처리 시간을 단축하는 동시에 해결률을 개선하는 데 도움을 줍니다. 예를 들어, 한 유명 은행은 AI 기반 가상 도우미를 도입하여 콘텐츠 분석을 수행하고 컨택 센터 상담원에게 '차선책'을 제안한 결과 평균 처리 시간이 6% 단축되었으며 교육 요건도 줄었습니다.
일부 도입에서는 두 방식을 결합합니다. AI 에이전트를 사용해 일상적 문의와 FAQ를 처리하는 동시에, 복잡한 문제는 AI 어시스턴트를 사용하는 상담원에게 원활하게 에스컬레이션하는 것입니다. 이 모델은 리소스 할당을 최적화하고 고객이 필요에 따라 적절한 수준의 지원을 받을 수 있도록 합니다.
대화형 AI 시스템은 음성과 텍스트 채널을 통해 고객과의 자연스러운 대화를 유도하고 소통 방식을 고객 선호도에 맞게 조정합니다.
일부 대화형 AI 플랫폼은 고객 관계 관리(CRM) 시스템이나 기타 엔터프라이즈 애플리케이션과 통합하여, 고객 이력과 선호도에 맞춰 개인화된 응답을 제공합니다. 이러한 플랫폼은 인간의 개입 없이 방문을 예약하거나 반품을 처리할 수 있습니다. 이 기술은 성공적인 상호작용을 분석하여 이해도를 높이고 대응 방법을 다듬는 머신러닝을 통해 지속적으로 개선되고 있습니다.
음성 기반 대화형 AI는 대화형 음성 응답(IVR)과 같은 이전 기술을 기반으로 최근 몇 년 동안 빠르게 발전했습니다. 이 프로세스는 지금까지 효과적으로 자동화하기 어려운 채널이었던 전화 기반 고객 서비스를 자동화한다는 새로운 가능성을 열어주었습니다. 음성 기반 대화형 AI를 다른 컨택 센터 자동화 기술과 통합해서 상당한 성과를 거둔 조직들이 있습니다. 예를 들어 한 컨설팅 회사는 잠재 고객에 대한 데이터를 수집하는 지원 플랫폼에 AI 기반 음성 어시스턴트를 결합했는데 고객 확보 비용이 70%까지 떨어졌다고 합니다.
실시간 음성 및 감정 분석 도구는 고객과의 상호 작용을 바탕으로 실행 가능한 인텔리전스를 만듭니다. 단어 선택이나 말하기 패턴과 같은 기능을 분석하여 대화 전개 방식을 평가함으로써 고객이 보인 행동과 의도를 종합적으로 이해하며, AI 기반 자동화까지 결합하면 즉각적인 개입을 유도할 수 있습니다. 간단한 예를 들자면 발신자가 컨택 센터 챗봇에 불만을 가질 때 관리자가 보조할 수 있게 합니다.
집계된 음성 및 감성 분석을 통해 서비스 품질에 대한 광범위한 추세를 파악할 수 있습니다. 컨택 센터 리더는 이 인사이트를 바탕으로 교육이 필요한 지점을 파악하거나, 가정이 아닌 실제 데이터를 기반으로 프로세스를 개선할 수 있습니다.
기존의 품질 보증(QA) 프로세스는 상호 작용 샘플 소수를 평가하기 때문에 상당한 수작업이 필요한 경우가 많았습니다. 반면 자동화된 QA 솔루션은 모든 채널에서 이루어진 고객과의 상호 작용 전반을 다루고, 문제를 식별하는 데 있어 일관된 평가 기준을 적용합니다.
많은 최신 QA 솔루션이 음성 성능, 자연어 분석, 머신러닝을 활용하여 상호작용과 상담원 성과를 평가하고, 컨택 센터 프로세스와 규정 준수 여부를 감사합니다. 이 방식은 관리자들이 개별 에이전트에 특정된 코칭 기회를 파악하고 모범 사례를 찾아내는 데 도움을 줍니다. 자동화된 QA는 일반적으로 행정 부담을 줄이고 보다 능동적인 품질 관리를 가능하게 하여 관리자에게 성공을 위한 지표를 제공합니다.
지능형 통화 라우팅은 AI와 머신 러닝을 사용하여 여러 요소를 기반으로 가장 적합한 리소스를 고객에게 연결합니다. 상호 작용 기록, 상담원 전문성, 통화량, 고객 요구 수준, 문제 복잡성 등을 고려하는 것입니다. 이러한 시스템은 실시간으로 최적의 라우팅 시나리오를 생성하고 에이전트와 채널 전반에 걸쳐 워크로드를 균형 있게 조정하여 인력 사용을 최적화합니다.
컨택 센터는 지능형 통화 라우팅을 사용하여 변화하는 상황이나 고객 수요 증가에 따라 라우팅 전략을 동적으로 조정할 수 있습니다. 이렇게 유연성을 발휘하면 조직이 일관된 서비스와 적절한 인력 수준을 유지하면서 효율성을 극대화할 수 있습니다.
고객은 전화 통화, 이메일, 채팅, 소셜 미디어, 셀프 서비스 채널을 오가며 원활한 경험을 기대합니다. Salesforce의 최근 연구에 따르면 현대 소비자들은 최대 9개의 서로 다른 커뮤니케이션 채널을 정기적으로 사용한다고 합니다. 옴니채널 또는 '무채널' 워크플로 자동화는 고객 상호 작용을 통합작으로 보여주어 모든 매체에서 일관성을 유지하는 데 도움을 줍니다. 또한 채널 간 전환이 원활해져 고객이 정보를 반복할 필요가 없습니다.
자동화된 옴니채널 워크플로 시스템은 여러 접점에 걸친 프로세스를 조율합니다. 예를 들어 고객이 SMS 문자 메시지를 통해 요청을 시작하고 이메일로 후속 정보를 받은 다음 웹사이트를 통해 거래를 완료할 수 있습니다. 워크플로 자동화는 고객이 올바르게 라우팅되도록 하고 프로세스 전반에 걸쳐 상호 작용 맥락을 유지하는 데 도움이 됩니다. 원활한 옴니채널 워크플로를 통해 고객은 다양한 유형의 상호 작용에 있어 선호하는 채널을 선택할 수 있습니다.
Robotic Process Automation(RPA)는 상담원이 고객과 소통하는 도중 여러 시스템을 탐색하도록 도와줍니다. RPA 솔루션은 데이터 입력과 주문 처리 같은 여러 애플리케이션에 걸쳐 여러 규칙 기반 작업을 수행합니다. RPA 봇은 보고서 생성, 데이터 조정, 규정 준수 기록 같은 백오피스 프로세스도 처리하여 수작업을 줄여주고, 콜센터 상담원이 더 창의적이거나 복잡한 업무에 집중할 수 있도록 합니다.
통화 후 자동화 기술은 통화가 종료된 후 필요한 관리 작업을 처리합니다. 통화 후 자동화 소프트웨어는 데이터를 업데이트하거나 후속 조치를 예약할 수 있습니다. 또한 상호 작용 데이터를 수집하고 통화 내용을 기록하여 자동으로 요약을 생성하고 고객 기록을 업데이트합니다. 콜센터는 통화 후 자동화 기능을 사용해 통화 후 프로세스 전반에서 일관성을 유지합니다.
서비스형 컨택 센터(CCaas) 플랫폼은 인프라를 관리하는 조직의 수를 근본적으로 변화시킵니다. 이러한 클라우드 기반 솔루션은 대부분의 온프레미스 하드웨어를 제거하고 구독 모델을 통해 엔터프라이즈급 기능을 제공합니다.
이러한 시스템은 유연성과 확장성이 뛰어나서 조직이 용량을 빠르게 추가하거나 줄일 수 있습니다. 또한 원격 및 분산된 인력을 쉽게 지원할 수 있습니다. 최신 CCaaS 플랫폼은 가상 에이전트와 예측 분석 같은 AI 기반 기능도 제공합니다. 일반적으로 클라우드 아키텍처는 실시간 분석, 기계 학습 모델 배포처럼 온프레미스로 구현하는 데 비용이 많이 들 수 있는 고급 기능을 용이하게 합니다.
음성 생체 인식 기술은 고유한 음성 특성을 기반으로 고객을 인증하여 기존 인증 방법에 대한 안전하고 편리한 대안이 됩니다. 자연스러운 대화 중에 수동적으로 인증이 진행되기 때문에 마찰이 적고 컨택 센터의 처리 시간이 줄어듭니다. 또한 비밀번호나 보안 질문과 같은 기존 인증 프로세스에 비해 사기로부터 훨씬 안전합니다.
컨택 센터가 민감한 고객 데이터를 점점 많이 처리하고 진화하는 규제 요건에 직면함에 따라 보안 및 개인 정보 보호 기능 개선이 필수가 되었습니다. 최신 컨택 센터 플랫폼은 종단 간 암호화와 역할 기반 접근 제어를 비롯해 여러 계층의 보호 기능을 통합하고 있습니다.
동시에 AI 기반 보안 도구는 데이터 유출 가능성을 찾기 위해 실시간으로 상호 작용을 모니터링합니다. 고객에게 데이터에 대한 통제권을 더 많이 주고 해당 데이터가 사용되는 방식을 명확하게 안내할 수 있는 프로세스를 채택하는 컨택 센터가 점점 늘고 있습니다. 이러한 보호 장치는 조직이 고객 신뢰를 유지하면서 GDPR과 같은 복잡한 규제 환경을 탐색하는 데 도움이 됩니다.
