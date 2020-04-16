비즈니스 리더십과 성공을 위한 의사소통 기술

의사소통 기술은 비즈니스 의사 결정의 중요한 요소이며 성공적인 비즈니스 성과의 원동력입니다. 따라서 직무나 업종에 관계없이 원활한 의사소통이 고용주가 원하는 기술 목록에서 최우선 순위를 차지하는 경우가 많다는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 의사소통을 얼마나 잘 하느냐는 동료와의 사소한 상호 작용부터 대규모 거래 성사에 이르기까지 모든 것에 영향을 미칩니다. 그리고 이는 리더에게 매우 중요한 기술 영역입니다.
기술 업계에서는 기술 개발에 대해 생각할 때 더 나은 의사소통을 가장 먼저 떠올리지 않을 수 있지만, 실제로는 고객이 까다로운 워크로드를 극복하고 각자의 영역에서 성공을 달성하도록 지원하는 IBM IT 인프라에서 하는 모든 일에서 매우 중요한 요소입니다. IBM은 모든 고객의 성공을 위한 헌신, 회사와 세상을 위한 혁신, 모든 관계에서의 신뢰와 개인적 책임이라는 핵심 가치를 중심으로 세워진 회사입니다. 원활한 의사소통은 이러한 가치의 핵심이며, 비즈니스의 모든 단계에서 필요합니다.
리더십은 인간 상호 작용에 관한 것이며, 그렇기 때문에 의사소통이 핵심입니다. 저희는 사람과 함께 일하고, 사람들의 집단을 모아서 공동으로 사명이나 과제를 달성하고자 노력합니다. 회의부터 영업 기회, 고객 기술 참여에 이르기까지 일상적인 전문적인 상호 작용에서 이해관계자들은 서로 다른 우선순위, 요구 사항 및 관심사를 가지고 뭉칩니다. 원활한 의사소통은 이러한 다양한 관심사를 모두 고려하고 공동의 목표에 가장 적합한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다. 우리는 잘 듣고, 가치 있는 인사이트를 제공하고, 모든 목소리를 들을 수 있는 공간을 마련할 때 성공합니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
진정성 있게 행동하세요. 리더가 팀과 소통할 때는 신뢰 조건을 구축하는 것이 중요합니다. 신뢰 구축은 조직을 하나로 모으고 팀이 함께 앞으로 나아가는 데 도움이 될 수 있습니다. 신뢰의 조건은 존중, 이타심, 공감, 명확성 등 소통에 바탕을 두고 있습니다. 목적 의식을 갖고, 사람들을 위해 싸우며, 높은 윤리적 기준을 가지고 이 모든 일을 하세요.
말하는 것보다 더 많이 경청하세요. 경청은 개인적인 관계뿐만 아니라 동료 및 비즈니스 동료와도 연습할 수 있는 귀중한 기술입니다. 성찰적 경청이란 다른 사람의 말을 경청한 다음 그 사람의 관점을 다시 반영하는 능력을 말합니다. 이는 말한 내용을 확인하고 잘못된 의사소통을 수정하는 데 도움이 됩니다. 공동의 목표를 달성하려는 모든 상황에서 이러한 종류의 목적의식적인 경청은 상호 이해를 촉진하고 더 나은 결과를 이끌어낼 수 있습니다.
목적을 가지고 대화하고 대화에 가치를 더하세요. 발언할 차례가 되면 사려 깊고 준비된, 잘 정리된 간결한 구두 의사소통을 제공하세요. 우리 모두는 회의에서 일부 사람들이 너무 많은 말을 하거나 실질적인 가치 없이 말을 하는 경우를 경험해 보았을 것입니다. 모두가 미리 생각하고, 준비된 회의에 참석하고, 추가할 가치가 있는 경우에만 연설함으로써 보다 사려 깊은 교류에 기여할 수 있습니다.
다양한 목소리를 수용할 수 있는 공간을 확보하세요. 다양성이 혁신과 재무적 성과를 높인다는 것은 이미 잘 알려진 사실입니다. IBM은 창립 역사를 통틀어 다양한 목소리를 논의하기 위해 노력해 왔으며, 예를 들어 직장 내 여성의 발전을 가속화하는 데 리더십을 발휘한 것으로 인정받았습니다. (제가 이끄는 팀도 성 평등을 발전시키기 위해 최선을 다하고 있습니다.) 비즈니스에서 효과적인 의사소통을 위해서는 가장 강력한 힘을 가진 사람들뿐만 아니라 모든 목소리를 들을 수 있는 공간을 마련해야 합니다.
더 나은 의사소통은 시급한 과제에 대한 더 많은 사려 깊은 인사이트를 제공하며, 이는 결과적으로 더 나은 제품 엔지니어링, 강력한 기술 참여 및 더 높은 고객 만족도로 이어집니다. 이러한 의사소통 기술을 고객과의 상호 작용에 적용하면 더 이상 데이터에만 의존할 필요가 없으며, 대신 모두에게 이익이 되는 공유 가치 창출을 가능하게 할 수 있습니다.
IBM IT 인프라는 주요 글로벌 은행부터 연구를 위한 슈퍼컴퓨팅 센터에 이르기까지 많은 세계 최대 기업의 기반을 제공합니다. IBM 서버, 스토리지 및 소프트웨어는 조직이 까다로운 워크로드를 극복하고 기존 투자의 가치를 확장할 수 있도록 설계되었습니다. 고객의 니즈를 이해하고 신뢰할 수 있는 조언자 역할을 함으로써 고객의 역량을 강화하며, 이는 효과적인 커뮤니케이션에서 시작되고 끝납니다. 이것이 저희가 이끄는 방식입니다.
Climate Service가 IBM 기술을 사용하여 기후 데이터를 재무 의사결정에 반영한 방법을 자세히 알아보세요.
비즈니스와 기술 혁신을 접목한 업무 수행 방식의 변화로 기업의 민첩성을 확보합니다.
AI를 핵심으로 하는 HR을 재구상하고 현대화하여 더 뛰어난 비즈니스 성과를 제공하고 직원들의 잠재력을 완전히 발휘하세요.
핵심 프로세스 전반에 데이터 분석, AI 및 자동화를 도입하는 엔드투엔드 서비스를 통해 재무 성과와 비즈니스 가치를 실현합니다.