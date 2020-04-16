비즈니스 리더십과 성공을 위한 의사소통 기술

의사소통 기술은 비즈니스 의사 결정의 중요한 요소이며 성공적인 비즈니스 성과의 원동력입니다. 따라서 직무나 업종에 관계없이 원활한 의사소통이 고용주가 원하는 기술 목록에서 최우선 순위를 차지하는 경우가 많다는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 의사소통을 얼마나 잘 하느냐는 동료와의 사소한 상호 작용부터 대규모 거래 성사에 이르기까지 모든 것에 영향을 미칩니다. 그리고 이는 리더에게 매우 중요한 기술 영역입니다.

기술 업계에서는 기술 개발에 대해 생각할 때 더 나은 의사소통을 가장 먼저 떠올리지 않을 수 있지만, 실제로는 고객이 까다로운 워크로드를 극복하고 각자의 영역에서 성공을 달성하도록 지원하는 IBM IT 인프라에서 하는 모든 일에서 매우 중요한 요소입니다. IBM은 모든 고객의 성공을 위한 헌신, 회사와 세상을 위한 혁신, 모든 관계에서의 신뢰와 개인적 책임이라는 핵심 가치를 중심으로 세워진 회사입니다. 원활한 의사소통은 이러한 가치의 핵심이며, 비즈니스의 모든 단계에서 필요합니다.

리더십은 인간 상호 작용에 관한 것이며, 그렇기 때문에 의사소통이 핵심입니다. 저희는 사람과 함께 일하고, 사람들의 집단을 모아서 공동으로 사명이나 과제를 달성하고자 노력합니다. 회의부터 영업 기회, 고객 기술 참여에 이르기까지 일상적인 전문적인 상호 작용에서 이해관계자들은 서로 다른 우선순위, 요구 사항 및 관심사를 가지고 뭉칩니다. 원활한 의사소통은 이러한 다양한 관심사를 모두 고려하고 공동의 목표에 가장 적합한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다. 우리는 잘 듣고, 가치 있는 인사이트를 제공하고, 모든 목소리를 들을 수 있는 공간을 마련할 때 성공합니다.