AI와 지속가능성의 미래: IBM 전문가와 함께하는 기후 주간 대화

DeKeyrel: 이미 고객들이 이를 통해 혜택을 누리고 있습니다. 예를 들어, Ford Motor Company는 결함과 가동 중단 시간을 줄이고 보다 지속 가능한 제조 프로세스를 만들고자 했습니다. Ford는 지속가능성뿐만 아니라 차량 품질도 개선한 IBM® Maximo Visual Inspection(MVI)을 도입했습니다. 그 결과, Ford는 MVI와 그 기능의 사용을 추가 공장으로 확대하고 IBM에 권위 있는 IT Innovation Award를 수여했습니다. 스위스와 네덜란드의 DSM-firmenich Animal Nutrition & Health는 데이터와 AI를 활용하여 비즈니스의 지속 가능성과 동물의 상황을 개선하고자 했습니다. DSM-Firmenich는 IBM® Environmental Intelligence Suite와 강력한 알고리즘을 사용하여 곡물 오염을 예측하고 예방하여 유럽의 농업 산업에서 매년 수백만 유로를 절약합니다.

Shim: 저희 고객 중 한 곳은 AI를 사용하여 리야드 최고층 빌딩을 포함한 94개 건물로 구성된 LEED 플래티넘 인증 지역 내 10만 개 이상의 자산에 대한 유지보수를 오케스트레이션하고 있습니다. 브라질의 한 재생에너지 생산업체는 환경 인텔리전스 및 AI 모델을 사용하여 풍력 예측의 정확도를 15% 개선하고, 태양광 예측의 정확도를 30% 개선하고, 더 나은 계획을 수립하고, 탄력적이고 안정적인 전력망을 확보할 수 있었습니다. IBM은 Envizi를 사용하여 600개 지역의 단일 도구 내에 있는 에너지 데이터를 추적하고 분석합니다. 이를 통해 IBM은 온실 가스 배출량, 에너지 소비 및 물 사용량을 효율적으로 추적하고 줄이는 동시에 시설 관리 및 업무 환경을 최적화할 수 있습니다.

DeKeyrel: Ikano 그룹은 여러 산업과 여러 대륙에 걸쳐 사업을 영위하는 다국적 대기업입니다. 이러한 이유로 다양한 보고 표준을 충족하는 데 필요한 방대한 양의 데이터를 정리하는 것은 그들의 지속 가능성 여정에 매우 중요합니다. 새로운 EU 지속가능성 보고 지침을 준비할 때 Ikano 그룹은 IBM® Envizi ESG Suite를 활용했습니다. 이제 플랫폼 덕분에 CSRD 보고를 위해 15,000개 이상의 다양한 데이터 유형을 쉽게 캡처하고 추적할 수 있어 프로세스에서 수천 시간을 절약할 수 있습니다.

Abbosh: 저희는 순환 경제를 위한 AI의 큰 가능성도 보고 있습니다. AI는 리소스를 보다 효율적으로 사용하고 생산 비용의 많은 부분을 차지하는 원자재 비용을 절감할 수 있는 방법을 찾는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 생성형 AI는 제조 현장에서 합성 화학물질과 유사한 PFAS를 대체할 수 있는 소재를 찾아 추천할 수 있습니다. 이를 통해 기술이 순환성을 돕고, 재료 발견을 발전시키고, 플라스틱 및 PFAS에 대한 대안을 찾는 방식을 탐색하는 데 도움이 될 것입니다.