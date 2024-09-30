AI와 지속가능성의 미래: IBM 전문가와 함께하는 기후 주간 대화

혁신의 문제는 마치 지구를 보호하느냐, 아니면 수익을 보호하느냐를 선택해야 하는 것처럼 지속가능성과 상반되는 것으로 인식되는 경우가 너무 많습니다. 사실, 기술 발전은 지속 가능한 비즈니스 관행을 개선하려는 노력을 촉진하는 데 도움이 될 수 있습니다. 기술은 운영을 최적화하고 리소스 집약적인 관행을 줄임으로써 조직의 비용 효율성을 높일 뿐만 아니라 조직의 지속가능성 여정을 발전시킬 수 있습니다.
IBM은 이번 주 초 기후 주간 뉴욕에서 첫 선을 보인 몇 가지 솔루션을 포함하여, 조직이 지속가능성 노력을 가속화할 수 있는 솔루션을 찾을 수 있도록 인공지능과 생성형 인공지능의 혁신을 활용하기 위해 열심히 노력하고 있습니다.
저희는 IBM의 지속가능성 전문가 3명과 함께 조직의 운영 개선을 지원하는 데 있어 AI의 역할에 대해 논의하고, 혁신의 여지가 있는 부분을 파악하고, 이러한 새로운 개발로 인한 환경 비용을 어떻게 설명할 수 있는지 살펴보았습니다.
Oday Abbosh, IBM® Consulting 글로벌 지속가능성 리더: AI는 단순한 툴이 아니라 변화를 위한 촉매제입니다. 이는 조직이 정보에 입각한 의사 결정을 내려 환경 발자국을 줄이고 보다 지속 가능한 미래를 구축하는 데 도움이 될 수 있습니다. 특히 AI는 기업이 지속가능성 전략에 접근하는 방식을 혁신할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 최근 IBM 기업가치연구소(IBV)의 연구에 따르면 지속가능성 보고에 대한 지출이 지속가능성 혁신에 대한 지출을 43% 초과하는 것으로 나타났습니다. AI는 데이터 수집을 간소화하고 조직이 실질적인 지속가능성 진전을 추진할 수 있도록 보다 구체적인 조치를 취할 수 있도록 지원함으로써 이러한 비용을 혁신에 재조정하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
Kenadra DeKeyrel, IBM ESG 부사장 겸 자산 관리 제품 리더: AI는 지속 가능한 비즈니스 관행의 미래에 매우 중요하며 경영진은 이를 잘 알고 있습니다. IBM의 최신 지속가능성 준비 현황 보고서에 따르면, 설문조사에 참여한 비즈니스 리더 10명 중 9명이 AI가 지속가능성 목표를 달성하는 데 도움이 될 것이라는 데 동의했습니다. 하지만 아직 해야 할 일이 있습니다. 또한 IBM은 조직의 56%가 이러한 방식으로 AI를 적극적으로 사용하지 않고 있는 것을 발견했습니다.
Christina Shim, IBM 최고 지속가능성 책임자: 우리에게는 모든 것이 데이터에서 시작됩니다. 데이터는 얼마나 많은 에너지를 소비하고 있는지 또는 무엇이 낭비되고 있는지 파악하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 데이터는 모든 목표의 기반이 되는 기준선을 생성하며, 현재 영향을 파악하고 진행 상황을 추적하며 조정을 구현할 수 있는 소스입니다. 올바른 데이터를 확보했다면 AI와 같은 기술을 구현하는 것은 지속가능성 전환을 위한 가장 강력한 툴 중 하나가 될 수 있습니다.
DeKeyrel: AI는 지속가능성을 강화하기 위한 핵심 툴이며, 비즈니스 리더에게는 긴급히 필요한 툴입니다. IBM의 최근 지속가능성 준비 상태 보고서에서 설문조사에 참여한 응답자 중 절반만이 다양한 기후 위험에 대처할 준비가 되어 있다고 답했습니다. 물리적 자산, 인프라 및 천연 자원을 악천후 및 관련 위험에 맞게 조정하려면 조직은 방대한 환경 데이터 세트를 이해해야 합니다. 인간이 관련 기후 및 지리 공간 데이터에서 인사이트를 추출하고 레이블을 지정하는 데 몇 달이 걸릴 수 있지만 AI는 그 시간을 크게 단축합니다. 예를 들어, IBM® Environmental Intelligence는 AI와 API를 사용하여 복잡하고 다양한 데이터 세트를 통합하고 복원력 향상을 위한 인사이트를 신속하게 추출합니다. EI는 해수면 변화로 인한 폭풍과 조수 위험 예측부터 보존 노력을 위한 바이오매스 및 삼림 벌채 동향 추적에 이르기까지 다양한 분야에서 활용되고 있습니다.
Shim: 기후 변화는 다양한 방식으로 사람들에게 영향을 미칩니다. 이로 인해 홍수가 증가하고, 열사병이 발생하고, 농장과 생계가 파괴되고 있습니다. 보험은 감당하기 어려워지고 있습니다. 기상이변으로 인한 공사 지연은 이미 전 세계적으로 수십억 달러의 손실을 초래하고 있습니다. 우리가 어디에 살든 이는 일상 생활에 영향을 미치기 때문에 우리는 이에 관심을 갖습니다. 하지만 솔루션에 집중해 보겠습니다. AI는 데이터를 분석하여 기상이변, 자연재해 및 기타 기후 관련 위험을 보다 정확하고 신속하게 예측함으로써 기후 변화에 대한 복원력을 크게 향상시킬 수 있습니다.
예를 들어, IBM은 NASA와의 협력을 통해 과학자, 개발자, 기업에게 장단기 날씨와 기후 조건에 대한 새로운 인사이트를 제공하기 위해 AI 예측을 넘어서는 모델을 발표했습니다. 이 모델은 기후 및 기상 분야를 위한 가장 진보된 AI 모델 중 하나로, 현재 오픈소스 플랫폼 Hugging Face에서 이용 가능합니다. 이를 통해 더 많은 사람들이 코드를 검토하고 문제 해결에 더 많은 두뇌를 집중할 수 있습니다. 또한 파운데이션 모델은 '열섬 효과'를 줄이기 위한 노력에 정보를 제공하는 데 도움이 될 수도 있습니다. IBM과 모하메드 빈 자예드 인공 지능 대학(Mohamed Bin Zayed University of Artificial Intelligence)은 도시 열섬(아부다비의 주변 지역에 비해 기온이 현저히 높은 지역)을 매핑하는 데 파운데이션 모델을 앞장서서 적용하고 있습니다. 현재까지 이 모델은 이 지역의 열섬 효과를 섭씨 3도 이상 성공적으로 낮추는 데 기여했습니다.
DeKeyrel: 이미 고객들이 이를 통해 혜택을 누리고 있습니다. 예를 들어, Ford Motor Company는 결함과 가동 중단 시간을 줄이고 보다 지속 가능한 제조 프로세스를 만들고자 했습니다. Ford는 지속가능성뿐만 아니라 차량 품질도 개선한 IBM® Maximo Visual Inspection(MVI)을 도입했습니다. 그 결과, Ford는 MVI와 그 기능의 사용을 추가 공장으로 확대하고 IBM에 권위 있는 IT Innovation Award를 수여했습니다. 스위스와 네덜란드의 DSM-firmenich Animal Nutrition & Health는 데이터와 AI를 활용하여 비즈니스의 지속 가능성과 동물의 상황을 개선하고자 했습니다. DSM-Firmenich는 IBM® Environmental Intelligence Suite와 강력한 알고리즘을 사용하여 곡물 오염을 예측하고 예방하여 유럽의 농업 산업에서 매년 수백만 유로를 절약합니다.
Shim: 저희 고객 중 한 곳은 AI를 사용하여 리야드 최고층 빌딩을 포함한 94개 건물로 구성된 LEED 플래티넘 인증 지역 내 10만 개 이상의 자산에 대한 유지보수를 오케스트레이션하고 있습니다. 브라질의 한 재생에너지 생산업체는 환경 인텔리전스 및 AI 모델을 사용하여 풍력 예측의 정확도를 15% 개선하고, 태양광 예측의 정확도를 30% 개선하고, 더 나은 계획을 수립하고, 탄력적이고 안정적인 전력망을 확보할 수 있었습니다. IBM은 Envizi를 사용하여 600개 지역의 단일 도구 내에 있는 에너지 데이터를 추적하고 분석합니다. 이를 통해 IBM은 온실 가스 배출량, 에너지 소비 및 물 사용량을 효율적으로 추적하고 줄이는 동시에 시설 관리 및 업무 환경을 최적화할 수 있습니다.
DeKeyrel: Ikano 그룹은 여러 산업과 여러 대륙에 걸쳐 사업을 영위하는 다국적 대기업입니다. 이러한 이유로 다양한 보고 표준을 충족하는 데 필요한 방대한 양의 데이터를 정리하는 것은 그들의 지속 가능성 여정에 매우 중요합니다. 새로운 EU 지속가능성 보고 지침을 준비할 때 Ikano 그룹은 IBM® Envizi ESG Suite를 활용했습니다. 이제 플랫폼 덕분에 CSRD 보고를 위해 15,000개 이상의 다양한 데이터 유형을 쉽게 캡처하고 추적할 수 있어 프로세스에서 수천 시간을 절약할 수 있습니다.
Abbosh: 저희는 순환 경제를 위한 AI의 큰 가능성도 보고 있습니다. AI는 리소스를 보다 효율적으로 사용하고 생산 비용의 많은 부분을 차지하는 원자재 비용을 절감할 수 있는 방법을 찾는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 생성형 AI는 제조 현장에서 합성 화학물질과 유사한 PFAS를 대체할 수 있는 소재를 찾아 추천할 수 있습니다. 이를 통해 기술이 순환성을 돕고, 재료 발견을 발전시키고, 플라스틱 및 PFAS에 대한 대안을 찾는 방식을 탐색하는 데 도움이 될 것입니다.
DeKeyrel: 생성형 AI는 기존 AI가 할 수 없는 '간극을 메우고' 데이터를 모델링함으로써 이러한 모든 프로세스를 강화할 수 있습니다. 이를 통해 기업은 한 걸음 더 나아가 자산 장애 코드 권장 사항 생성과 같은 자산 라이프사이클 관리에 대한 새로운 사용 사례에 대처할 수 있습니다.
Abbosh: 임원 4명 중 3명은 수동으로 처리된 데이터로 인해 지속가능성 보고가 지연되고, 사업과 지속가능성 성과가 저해된다고 말합니다. AI는 이러한 인사이트를 표면으로 드러내는 데 도움이 될 수 있습니다. 회사 규모에 관계없이 대부분의 고객사는 지속가능성 팀이 데이터의 의미에 집중하기보다는 수동으로 데이터를 추적하려고 애쓰느라 과부하 상태에 놓여 있습니다. 생성형 AI는 생산성 잠재력을 실현할 수 있습니다. 예를 들어, 지속가능성 팀은 종이 연료 영수증을 수동으로 수집하고 검토하는 대신, 기술을 활용하여 영수증 이미지를 연료 관련 지표에 필요한 데이터 요소로 변환할 수 있습니다. 이를 통해 팀은 데이터를 추적하는 대신 데이터 인사이트를 확보하는 데 시간을 투자하여 탄소 저감을 위한 연료 사용을 최적화하는 방법에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.
Abbosh: 생성형 AI는 만병통치약은 아니지만 전략적으로 활용하면 지속가능성 이니셔티브와 목표를 대규모로 발전시키는 데 도움이 될 수 있습니다. 지속가능성 이니셔티브를 최대한 활용하려면 기업이 데이터가 필요합니다. 데이터가 없으면 지속가능성은 실행 가능하지 않으며 운영도 불가능합니다. 점점 더 많은 비즈니스 리더가 AI가 지속가능성 목표를 달성하는 데 어떻게 도움이 될 수 있는지 깨닫기 시작했습니다. 설문조사에 참여한 경영진의 64%는 생성형 AI가 지속가능성에 중요해질 것이라는 데 동의했습니다. 생성형 AI는 데이터 기반 의사 결정을 가속화하여 기업이 생산 수준 최적화, 폐기물 최소화, 효율적인 에너지 소비 촉진, 규제 및 자발적 보고 요건 충족 등 의미 있는 방식으로 지속가능성을 추진할 수 있도록 지원합니다.
Shim: 생성형 AI는 운영 및 환경 데이터를 결합하여 비즈니스 운영 및 그 밖의 장애물을 예측하고 완화할 수 있습니다. 예를 들어 에너지 그리드, 날씨 패턴 및 사용 추세의 데이터를 사용하여 실시간으로 에너지 분포를 예측하고 조정할 수 있습니다. 이를 통해 조직은 탄소 발자국을 제한하는 동시에 비용 절감으로 수익을 높일 수 있습니다. 이는 대기업이나 중소기업, 비영리 단체, 정부 등 모든 조직에 적용할 수 있습니다. 예를 들어, IBM과 유엔개발계획은 최근 2030년까지 에너지 접근성을 예측하기 위해 AI를 사용하는 대화형 모델을 출시했습니다. 이 모델은 아프리카, 라틴 아메리카, 아시아 태평양 및 중동의 102개 국가에서 사용할 수 있으며, 정부가 데이터 기반 의사 결정을 내리고 사용자가 복잡한 에너지 문제를 분석할 수 있도록 지원합니다.
Abbosh: 생성형 AI와 AI는 비즈니스와 지속가능성 모두에 확실히 이점을 가져다줄 수 있는 인상적인 기술이지만, 도전 없이는 앞으로 나아갈 길이 없다는 점을 인정하는 것이 중요합니다. 에너지 소비와 환경 영향을 최소화하는 엔드투엔드 AI 지원 솔루션을 설계하는 방법에는 여러 가지가 있습니다.
Shim: 기업은 AI에 대한 접근 방식을 현명하게 결정해야 합니다. 최근 연구에 따르면 2024년 말까지 조직의 63%가 IT 이니셔티브에 생성형 AI를 적용할 것으로 예상되지만, IT 프로젝트를 처음 설계할 때 지속가능성 평가를 통합하는 조직은 23%에 불과합니다. 그리고 이는 문제입니다. 처음부터 AI의 지속가능성에 집중한다면 환경 발자국을 줄일 수 있을 뿐만 아니라 보다 효율적이고 비용 효율적인 솔루션을 만들 수 있습니다. 환경에 미치는 영향을 최소화하면서 AI의 이점을 누리는 방법에는 여러 가지가 있습니다.
Abbosh: 기업은 하이브리드 클라우드 접근 방식을 선택하여 에너지 사용량을 줄이는 데도 도움을 줄 수 있습니다. 기업의 4분의 1은 이미 하이브리드 클라우드 솔루션을 활용하여 지속가능성과 에너지 효율성을 크게 높이고 있습니다. 거의 절반이 전체 IT 지속가능성에 상당한 긍정적인 영향을 미쳤다고 답했습니다.
Shim: 고려해야 할 또 다른 측면은 모델의 크기입니다. 대규모 모델은 데이터 스토리지 및 컴퓨팅 비용이 더 많이 들고 더 자주 업데이트해야 하므로 큰 모델이 항상 좋은 것은 아닙니다. 기업은 적절한 규모의 파운데이션 모델을 사용하여 원하는 목표를 달성해야 하며, 이는 지속가능성과 비용 및 속도에 도움이 됩니다. 예를 들어, 특정 관련 데이터를 기반으로 학습된 IBM® Granite 모델은 대형 모델과 못지않게 성능이 우수합니다. 고려해야 할 또 다른 측면은 처리 위치입니다. Oday가 언급했듯이 '하이브리드 클라우드' 접근 방식을 사용하면 청정 에너지원에 가까운 곳에 처리를 위치시키는 유연성을 확보할 수 있습니다. 처리 장소 근처에 데이터를 배치하면 시간이 지남에 따라 실질적인 에너지 절감 효과를 얻을 수 있습니다.
또한 IBM의 연구에 따르면 IT 지속가능성 관행이 깊이 통합되어 있는 조직은 더 나은 환경적 성과를 달성할 뿐만 아니라 운영 효율성에서도 상당한 이점을 누리고 있습니다. 예를 들어, 우리는 이전 모델보다 14배 더 에너지 효율적인 AI 칩을 개발했습니다. 이를 통해 AI 워크로드를 실행하는 데 필요한 전력이 크게 줄어들어 에너지 소비를 최소화하면서 AI 능력을 확장할 수 있습니다.
Abbosh: 지속가능성 이니셔티브에 대한 중요성이 커지고 있음에도 불구하고 지속가능성과 수익성은 상호 배타적이라는 오해는 여전히 남아 있습니다.
Shim: 우리는 지구에 좋은 것이 비즈니스에도 좋을 수 있다는 것을 알고 있습니다. 연구 결과에 따르면 운영 전반에 지속가능성을 도입한 조직은 지속가능성과 재무적 성과가 향상되고, 수익성에서 동종 업체보다 더 높은 성과를 거둘 가능성이 높고, 매출 성장률이 더 높은 것으로 나타났습니다. 또한 조직이 지속 가능한 IT에 대해 전사적 접근 방식을 취할 때 운영 효율성에 이점이 있다고 보고합니다.
Abbosh: 현실은 재정적 성과와 지속 가능한 성과가 공존할 뿐만 아니라 서로를 강화한다는 것입니다. 지속가능성을 도입한 조직의 52%는 수익성, 매출 성장, 인재 유지 측면에서 동종업체보다 우수한 성과를 낼 가능성이 더 높습니다.
Shim: 2023년에 IBM은 전 세계 130개 이상의 지역에서 에너지 절약 프로젝트를 시행했습니다. 이러한 프로젝트를 통해 약 95,000MWh의 에너지 소비와 33,000mtCO2e 배출을 방지하는 동시에 약 1,100만 달러를 절감했습니다. 비용 절감 이외에 다른 성과 영역도 있습니다. 예를 들어, 지속가능성을 내재화한 조직은 인재 유치에서 더 나은 성과를 거둘 가능성이 56% 더 높습니다.
Abbosh: 우리는 내재화된 지속가능성의 힘을 직접 목격했습니다. Downer는 IBM Consulting을 통해 호주 전역의 200개 이상의 열차에서 실시간에 가까운 데이터를 활용하기 위해 Maximo 및 Watson AIOps를 활용했습니다. 이 분석은 예측 유지보수를 지원하고 오작동을 줄이며 학습 신뢰성을 51% 높입니다. 마찬가지로, Hera Spa는 IBM Consulting을 통해 AI 카메라 비전을 활용하여 89개 시설에서 매립 폐기물을 줄이고 효율성을 개선하여 더 많은 자재를 재사용할 수 있도록 유도했습니다.
Shim: 지속가능성은 장기적인 전략입니다. 조직은 지속가능성을 특별한 사례로 취급해서는 안 됩니다. 조직이 지속 가능성을 단순한 부가 요소가 아니라 운영 전반에 진정으로 통합하면, 그 효과는 지속 가능성 솔루션의 첫 번째 적용자가 되어 얻은 경험을 다시 고객에게 공유하고, 고객이 지속 가능성을 구현하고 운영할 수 있도록 지원하는 것까지 확장될 수 있습니다.
