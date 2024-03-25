보험 및 기타 금융 서비스에서 기후 변화의 영향 완화하기

기후 변화의 영향이 심화되면서 기상이변이 점점 더 빈번하고 심각해지고 있습니다. 미국은 2023년에 25건의 기상이변을 경험했으며, 각각 10억 달러 이상의 손실이 발생하여 총 738억 달러의 비용이 발생했습니다.
이러한 기후 현상은 금융 기관에 막대한 잠재적 영향을 미칩니다. 2021년에는 오스트리아, 독일, 벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크 등 유럽 국가에 대규모 홍수가 발생하여 비극적인 인명 피해와 함께 430억 달러 상당의 피해가 발생했습니다. Berenberg의 애널리스트에 따르면, 개별 보험사의 총 청구액은 최대 약 3억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. Berenberg는 재보험 손실이 20억 달러에서 30억 달러 사이인 것으로 추정했습니다.
보험 부문을 제외한 다른 금융 서비스 회사의 경우, 대출 담보로 인정되는 부동산도 기후 관련 위험에 직면할 수 있습니다. 장기적인 지역 기후 변화 위험은 피해를 입지 않은 부동산의 가치를 떨어뜨릴 수 있습니다. 이러한 위험에는 해수면 상승, 산불, 폭염, 홍수 또는 기타 자연재해로 인한 위협이 포함될 수 있습니다.
일부 기업은 물리적 위험이 상당히 높은 특정 환경에는 투자하지 않기로 결정할 수 있습니다. 그 결과 시장이 축소될 것입니다.
금융 부문 전반에 걸쳐, 저탄소 경제로 전환하는 과정에서 고려해야 할 전환 리스크가 있습니다. 많은 금융 서비스 회사는 주식 시장 전반에 걸쳐 상당한 투자 포트폴리오를 재평가해야 할 것입니다. 금융 시장은 화석 연료보다 재생 에너지를 선호함으로써 일부 탄소 집약적인 부문에서 공유 가격을 재조정할 수 있습니다. 과도한 온실가스 또는 탄소 배출로 지구 온난화를 완화하기는커녕 오히려 유발하는 것처럼 보이는 기업에 투자하면 평판이 손상될 수 있습니다. 기상이변으로 인한 공급망 또는 기타 비즈니스 중단은 상장 기업의 대차대조표에도 영향을 미칠 수 있습니다. 결과적으로 연금 기금과 기타 주식 시장 투자는 부정적인 영향을 받을 수 있습니다.
최근 몇 년 동안 금융 서비스 회사는 기후 변화의 영향을 설명하는 의사 결정 전략이 필요하다는 것을 깨달았습니다. 과거에 사용된 방법론은 새로운 기상 패턴과 극심한 기상 현상을 설명하기에 충분하지 않을 수 있습니다.
또한 기업은 날씨 및 기후 데이터를 사용하여 투자 결정을 내림으로써 투자 위험을 줄일 수 있습니다. 예를 들어, 기업이 에너지를 거래할 때 예측된 태양 및 풍력 패턴을 기반으로 재생 가능한 전력 생산을 예측할 수 있습니다. 기업은 기후 변화가 비즈니스에 미치는 영향을 해결하기 위해 다음과 같은 3단계 프로세스를 따를 수 있습니다.
IBM® Environmental Intelligence는 40년간의 역사적 기상 패턴을 모델링합니다. 이를 통해 다음과 같은 시간 척도에 대한 예측이 가능합니다.
금융 서비스 회사는 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)를 사용하여 특정 지역의 기후 위험에 대한 맥락에서 부동산을 볼 수 있습니다. 이 GUI는 보험 또는 모기지 애플리케이션을 고려할 때 보다 완벽한 위험 평가를 가능하게 합니다. 금융 서비스 회사는 이 도구를 "만약에?"라는 질문에 사용하여 다양한 기후 시나리오의 가능성을 더 잘 이해하고 기상이변 위험에 대응하기 위한 완화 계획을 수립하는 데 도움을 받을 수 있습니다.
신규 또는 확장된 팀은 비즈니스 전반에 걸쳐 날씨 데이터를 충분히 활용해야 할 수 있습니다. 기업은 기후 위험과 기회를 포함하기 위해 위험 평가 및 포트폴리오 관리 관행을 전면 개편해야 할 수도 있습니다. 기업은 기상 데이터를 사용하여 피해 평가 보고서를 작성하고, 위험 평가자에게 위치를 안내하고, 보험 청구 사기를 식별할 수 있습니다. 투자 의사 결정권자는 에너지, 농업, 식품 등의 분야에서 더 나은 정보를 바탕으로 거래할 수 있도록 날씨와 기후 데이터도 필요로 합니다.
기후 정보를 공유하면 고객을 유치하고 유지할 수 있는 새로운 기회가 생깁니다. 예를 들어 보험사는 고객의 자산이 직면한 위협을 고객에게 알려 자산을 보호할 수 있습니다. 산불을 방지하기 위해 건물 소유주는 건물 주변의 가구와 초목을 치워 건물에 화염을 퍼뜨릴 수 있습니다. 홍수에 취약한 지역에서는 홍수 방어와 보호 장치를 추가할 수 있습니다. 이러한 방식으로 금융 서비스 회사는 재무 리스크를 줄이는 동시에 고객 만족도를 높일 수 있습니다.
금융 서비스 회사는 날씨 및 기후 데이터를 사용하여 새로운 상품을 만들 수도 있습니다. 예를 들어, 극심한 기상 현상이 발생하면 매개변수 보험은 합의된 고정 지급금을 제공합니다. 고객은 피해를 평가할 필요가 없으므로 더 빨리 대금을 받을 수 있습니다.
금융 서비스 회사는 기후 혼란에 대응하고 기상 이변으로 인한 위험 증가를 관리하기 위해 정확한 기상 인사이트가 필요합니다. 이러한 인사이트를 제공함으로써 기업은 관심 있는 국가 또는 자산과 관련된 기후 위험을 이해할 수 있어야 합니다.
기상 데이터는 손실 규모를 줄이는 데 도움이 될 뿐만 아니라 새로운 기회도 창출합니다. 재생 에너지 예측은 에너지 거래에 정보를 제공하고 보험 회사는 주택 소유주가 자신의 부동산이 직면한 위협과 이에 대응하는 방법을 이해하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 금융 서비스 회사는 기상 이변으로 인한 비용을 절감하고 새로운 비즈니스 기회를 포착함으로써 기상 데이터를 강력한 경쟁 우위로 전환할 수 있습니다.
데이터 캡처, 온실가스 보고 등 지속가능성을 지향하는 조직이 ESG 소프트웨어 플랫폼에서 무엇을 발견하고자 하는지에 관한 인사이트를 확인해 보세요.
개발자와 데이터 과학자에게 환경 데이터와 AI 기반 인사이트를 제공하여 기후 복원력과 비즈니스 효율성을 높이세요.
AI 기반 기술과 IBM의 지속가능성 솔루션과의 전략적 파트너십을 통해 환경 목표를 달성하세요.
IBM의 지속가능성 컨설팅 서비스를 사용하여 지속가능성 목표를 실행에 옮기고 보다 책임감 있고 수익성 있는 비즈니스가 될 수 있습니다.
개발자와 데이터 과학자들에게 환경 데이터와 AI 기반 인사이트를 제공하여 기후 복원력과 비즈니스 효율성을 높이세요.