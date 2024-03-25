보험 및 기타 금융 서비스에서 기후 변화의 영향 완화하기

최근 몇 년 동안 금융 서비스 회사는 기후 변화의 영향을 설명하는 의사 결정 전략이 필요하다는 것을 깨달았습니다. 과거에 사용된 방법론은 새로운 기상 패턴과 극심한 기상 현상을 설명하기에 충분하지 않을 수 있습니다.



또한 기업은 날씨 및 기후 데이터를 사용하여 투자 결정을 내림으로써 투자 위험을 줄일 수 있습니다. 예를 들어, 기업이 에너지를 거래할 때 예측된 태양 및 풍력 패턴을 기반으로 재생 가능한 전력 생산을 예측할 수 있습니다. 기업은 기후 변화가 비즈니스에 미치는 영향을 해결하기 위해 다음과 같은 3단계 프로세스를 따를 수 있습니다.

1. 잠재적인 기후 영향을 정확하게 평가할 수 있는 도구 확보

IBM® Environmental Intelligence는 40년간의 역사적 기상 패턴을 모델링합니다. 이를 통해 다음과 같은 시간 척도에 대한 예측이 가능합니다.

2주 앞을 내다보는 즉각적인 날씨 척도

1년 후를 예측하는 계절별 규모

2100년까지 모델링하는 기후 규모

금융 서비스 회사는 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)를 사용하여 특정 지역의 기후 위험에 대한 맥락에서 부동산을 볼 수 있습니다. 이 GUI는 보험 또는 모기지 애플리케이션을 고려할 때 보다 완벽한 위험 평가를 가능하게 합니다. 금융 서비스 회사는 이 도구를 "만약에?"라는 질문에 사용하여 다양한 기후 시나리오의 가능성을 더 잘 이해하고 기상이변 위험에 대응하기 위한 완화 계획을 수립하는 데 도움을 받을 수 있습니다.

2. 기상 데이터를 활용하는 운영 전략 수립

신규 또는 확장된 팀은 비즈니스 전반에 걸쳐 날씨 데이터를 충분히 활용해야 할 수 있습니다. 기업은 기후 위험과 기회를 포함하기 위해 위험 평가 및 포트폴리오 관리 관행을 전면 개편해야 할 수도 있습니다. 기업은 기상 데이터를 사용하여 피해 평가 보고서를 작성하고, 위험 평가자에게 위치를 안내하고, 보험 청구 사기를 식별할 수 있습니다. 투자 의사 결정권자는 에너지, 농업, 식품 등의 분야에서 더 나은 정보를 바탕으로 거래할 수 있도록 날씨와 기후 데이터도 필요로 합니다.

3. 새로운 제안으로 고객 참여 유도

기후 정보를 공유하면 고객을 유치하고 유지할 수 있는 새로운 기회가 생깁니다. 예를 들어 보험사는 고객의 자산이 직면한 위협을 고객에게 알려 자산을 보호할 수 있습니다. 산불을 방지하기 위해 건물 소유주는 건물 주변의 가구와 초목을 치워 건물에 화염을 퍼뜨릴 수 있습니다. 홍수에 취약한 지역에서는 홍수 방어와 보호 장치를 추가할 수 있습니다. 이러한 방식으로 금융 서비스 회사는 재무 리스크를 줄이는 동시에 고객 만족도를 높일 수 있습니다.

금융 서비스 회사는 날씨 및 기후 데이터를 사용하여 새로운 상품을 만들 수도 있습니다. 예를 들어, 극심한 기상 현상이 발생하면 매개변수 보험은 합의된 고정 지급금을 제공합니다. 고객은 피해를 평가할 필요가 없으므로 더 빨리 대금을 받을 수 있습니다.

금융 서비스 회사는 기후 혼란에 대응하고 기상 이변으로 인한 위험 증가를 관리하기 위해 정확한 기상 인사이트가 필요합니다. 이러한 인사이트를 제공함으로써 기업은 관심 있는 국가 또는 자산과 관련된 기후 위험을 이해할 수 있어야 합니다.

기상 데이터는 손실 규모를 줄이는 데 도움이 될 뿐만 아니라 새로운 기회도 창출합니다. 재생 에너지 예측은 에너지 거래에 정보를 제공하고 보험 회사는 주택 소유주가 자신의 부동산이 직면한 위협과 이에 대응하는 방법을 이해하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 금융 서비스 회사는 기상 이변으로 인한 비용을 절감하고 새로운 비즈니스 기회를 포착함으로써 기상 데이터를 강력한 경쟁 우위로 전환할 수 있습니다.

