오늘날 모든 조직에 필요한 6가지 기후 변화 적응 전략

기후 위험의 영향을 관리 및 최소화하기 위한 데이터와 인사이트를 얻는 데 도움이 되는 6가지 기후 변화 적응 전략은 다음과 같습니다.



날씨 예측

기후 변화 위험과 향후 기상 이변이 비즈니스 운영에 미치는 영향을 예측합니다. 예를 들어, 소매업에서 미래의 홍수 위험 예측을 사용하여 매장 위치 계획, 원재료 구매/조달, 재고 공급망 물류를 위한 정보를 제공합니다.

비즈니스에 미치는 영향 이해

날씨와 기후 변화가 비즈니스에 미칠 수 있는 다양한 영향에 대비합니다. 전기 유틸리티 부문에서는 전력선 주변의 식물이 과도하게 자라면 폭풍이나 산불 피해에 대한 취약성이 커집니다. 전력망을 따라 식생이 자라는 속도를 알면 효과적인 식생 관리 계획을 세우는 데 도움이 됩니다.

날씨 보호를 통한 적응력 확보

악천후 발생 전, 도중, 이후에 자산을 보호하고 비즈니스 연속성을 보장합니다. 예를 들어, 고위험 자산을 사전에 파악하고 비상 계획을 수립해야 합니다. 이러한 자산이 영향을 받는 경우 위험 시나리오 프로토콜을 수립하고 명확하게 문서화하고 전달하며, 여러 대체 물류 경로와 운송 방법을 포함하는 일상적인 위험 시나리오 계획을 수립합니다.

사전 예방적 솔루션 개발

악천후로 인한 경제적, 환경적 피해를 사전에 최소화하여 위험을 완화하세요. 예를 들어, 보험사는 우박이 예상되는 날에 앞서 보험 가입자에게 차량을 이동하라는 SMS 알림을 보낼 수 있습니다.

배출량 저감

조직의 범위 1, 범위 2, 범위 3 탄소 배출량을 이해하여 탄소 배출량을 관리하세요. 이를 통해 에너지 공급을 모델링하여 재생 가능 에너지로의 전환을 탐색하고 가속화할 수 있습니다.

효율적인 의사 결정

실시간 의사 결정을 개선하여 비용을 절감하고 효율성을 높이며 지속가능성 목표에 기여합니다. 예를 들어, 중요 자산의 현재 상황을 확인하고 필요한 조정을 원격으로 신속하게 수행할 수 있는 기술에 투자할 수 있습니다.

부정적인 환경 영향을 줄이는 것은 많은 조직의 주요 관심사이지만, 기후 변화 및 관련 위험에 조직이 적응하는 것도 비즈니스 우선 순위가 되어야 합니다. 기후 위험은 산업, 지리, 비즈니스 성숙도, 지속가능성 목표 달성에 대한 약속 수준에 관계없이 모든 사람에게 영향을 미칩니다. 비즈니스의 기후 위험을 완화하기 위한 예방적 접근 방식에는 지속가능성에 대한 최근 진척 현황에 대한 정보를 얻는 것이 포함됩니다.