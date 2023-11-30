오늘날 모든 조직에 필요한 6가지 기후 변화 적응 전략

조직이 환경에 미치는 부정적인 영향을 줄일 수 있는 방법과 어떻게 줄여야 할지에 대해 많은 논의가 있습니다. 기후 변화에 대한 현재와 미래의 기여를 완화하는 데 집중하는 것도 중요하지만, 기존의 기후 위험의 심각한 영향을 무시할 수는 없습니다. 산불, 홍수, 폭염, 가뭄, 바람으로 인한 위험은 항상 우려되어 왔지만, 기후 변화로 인해 이러한 위험이 더욱 빈번해지고 조직에서 예측할 수 없게 되었습니다. 이러한 상황으로 인해 기업은 기후 변화 문제를 해결하기 위해 지속가능성 전략을 조정해야 할 필요성이 커졌습니다.
2023년 9월 뉴욕에서 보았듯이 폭우로 인해 '평소와 같은 비즈니스'를 수행하는 능력이 빠르게 저해되고 파급 효과가 발생할 수 있습니다. 브루클린에 단 3시간 만에 한 달치 분량의 비가 내리면서 도로, 교량, 터널, 철도, 항구, 공항의 기능이 중단되었습니다.
기상 이변은 인프라를 위협할 뿐만 아니라 경로를 방해하여 영향을 받은 지역에서 멀리 떨어진 지역에서도 상품 운송을 방해하고 공급망에 혼란을 야기합니다. 2023년 캐나다 산불로 인해 제재소가 문을 닫았을 때, 목재의 공급이 제한되고 가격이 올라 북미 전역의 주택 산업은 특히 큰 타격을 입었습니다.
각각 허리케인과 산불이 만연한 플로리다와 캘리포니아에서는 일부 보험사가 해당 지역에 대한 서비스를 완전히 중단하기로 결정했습니다.
기후 위험의 영향을 관리 및 최소화하기 위한 데이터와 인사이트를 얻는 데 도움이 되는 6가지 기후 변화 적응 전략은 다음과 같습니다.
기후 변화 위험과 향후 기상 이변이 비즈니스 운영에 미치는 영향을 예측합니다. 예를 들어, 소매업에서 미래의 홍수 위험 예측을 사용하여 매장 위치 계획, 원재료 구매/조달, 재고 공급망 물류를 위한 정보를 제공합니다.
날씨와 기후 변화가 비즈니스에 미칠 수 있는 다양한 영향에 대비합니다. 전기 유틸리티 부문에서는 전력선 주변의 식물이 과도하게 자라면 폭풍이나 산불 피해에 대한 취약성이 커집니다. 전력망을 따라 식생이 자라는 속도를 알면 효과적인 식생 관리 계획을 세우는 데 도움이 됩니다.
악천후 발생 전, 도중, 이후에 자산을 보호하고 비즈니스 연속성을 보장합니다. 예를 들어, 고위험 자산을 사전에 파악하고 비상 계획을 수립해야 합니다. 이러한 자산이 영향을 받는 경우 위험 시나리오 프로토콜을 수립하고 명확하게 문서화하고 전달하며, 여러 대체 물류 경로와 운송 방법을 포함하는 일상적인 위험 시나리오 계획을 수립합니다.
악천후로 인한 경제적, 환경적 피해를 사전에 최소화하여 위험을 완화하세요. 예를 들어, 보험사는 우박이 예상되는 날에 앞서 보험 가입자에게 차량을 이동하라는 SMS 알림을 보낼 수 있습니다.
조직의 범위 1, 범위 2, 범위 3 탄소 배출량을 이해하여 탄소 배출량을 관리하세요. 이를 통해 에너지 공급을 모델링하여 재생 가능 에너지로의 전환을 탐색하고 가속화할 수 있습니다.
실시간 의사 결정을 개선하여 비용을 절감하고 효율성을 높이며 지속가능성 목표에 기여합니다. 예를 들어, 중요 자산의 현재 상황을 확인하고 필요한 조정을 원격으로 신속하게 수행할 수 있는 기술에 투자할 수 있습니다.
부정적인 환경 영향을 줄이는 것은 많은 조직의 주요 관심사이지만, 기후 변화 및 관련 위험에 조직이 적응하는 것도 비즈니스 우선 순위가 되어야 합니다. 기후 위험은 산업, 지리, 비즈니스 성숙도, 지속가능성 목표 달성에 대한 약속 수준에 관계없이 모든 사람에게 영향을 미칩니다. 비즈니스의 기후 위험을 완화하기 위한 예방적 접근 방식에는 지속가능성에 대한 최근 진척 현황에 대한 정보를 얻는 것이 포함됩니다.
