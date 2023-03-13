새로운 ESG 스토리텔러가 되는 CFO

준비가 되었는지에 관계없이 이미 시작되었습니다. 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 요소에 대한 의무적인 규제 공개가 모든 기업에 적용되고 있습니다. 캐나다, 브라질, EU, 홍콩, 일본, 뉴질랜드, 싱가포르, 스위스 등 전 세계 정부는 이미 기후 관련 재무 정보 공개 태스크포스(TCFD)의 권장 사항에 부합하는 보고 요건을 채택하고 있습니다. 또한 2023년 1월에 독일 공급망 실사법(German Supply Chain Due Diligence Act)이 시행되었습니다. 미국에서는 증권거래위원회(SEC)가 이르면 2024년 1월부터 시행할 수 있는 상장 기업에 대한 새로운 요건을 고려하고 있습니다.

기업은 ESG 공개를 위해 광범위하고 변화하는 다양한 요인을 분석하고 보고해야 합니다. SEC 규정에 따르면 상장 기업은 온실가스 배출량(단기적으로는 자체 운영 및 유틸리티, 향후에는 전체 공급망)과 배출량 감축 목표 및 전환 계획을 공개해야 합니다. 또한 기업은 허리케인, 폭염, 산불, 가뭄과 같은 기상 이변에 대한 잠재적 노출을 보고하고 이러한 위험을 어떻게 평가하고 있는지 파악해야 합니다.

EU에서는 2024년부터 시행되는 기업 지속가능성 보고 지침(CSRD)에 따라 기업의 비즈니스 모델과 활동이 환경 정의 및 인권과 같은 지속가능성 요소에 어떤 영향을 미치는지에 대한 보다 상세한 공개를 요구하고 있습니다. IBM Consulting의 글로벌 지속 가능성 재무 및 ESG 보고 제품 책임자인 Adam Thompson은 "규제가 시행되기를 기다려서는 안 됩니다."라고 말합니다. "지금 바로 이 여정을 시작해야 합니다."