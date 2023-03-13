새로운 ESG 스토리텔러가 되는 CFO

준비가 되었는지에 관계없이 이미 시작되었습니다. 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 요소에 대한 의무적인 규제 공개가 모든 기업에 적용되고 있습니다. 캐나다, 브라질, EU, 홍콩, 일본, 뉴질랜드, 싱가포르, 스위스 등 전 세계 정부는 이미 기후 관련 재무 정보 공개 태스크포스(TCFD)의 권장 사항에 부합하는 보고 요건을 채택하고 있습니다. 또한 2023년 1월에 독일 공급망 실사법(German Supply Chain Due Diligence Act)이 시행되었습니다. 미국에서는 증권거래위원회(SEC)가 이르면 2024년 1월부터 시행할 수 있는 상장 기업에 대한 새로운 요건을 고려하고 있습니다.
기업은 ESG 공개를 위해 광범위하고 변화하는 다양한 요인을 분석하고 보고해야 합니다. SEC 규정에 따르면 상장 기업은 온실가스 배출량(단기적으로는 자체 운영 및 유틸리티, 향후에는 전체 공급망)과 배출량 감축 목표 및 전환 계획을 공개해야 합니다. 또한 기업은 허리케인, 폭염, 산불, 가뭄과 같은 기상 이변에 대한 잠재적 노출을 보고하고 이러한 위험을 어떻게 평가하고 있는지 파악해야 합니다.
EU에서는 2024년부터 시행되는 기업 지속가능성 보고 지침(CSRD)에 따라 기업의 비즈니스 모델과 활동이 환경 정의 및 인권과 같은 지속가능성 요소에 어떤 영향을 미치는지에 대한 보다 상세한 공개를 요구하고 있습니다. IBM Consulting의 글로벌 지속 가능성 재무 및 ESG 보고 제품 책임자인 Adam Thompson은 "규제가 시행되기를 기다려서는 안 됩니다."라고 말합니다. "지금 바로 이 여정을 시작해야 합니다."
이제 CFO는 회사의 지속가능성 성과 및 지속가능성 메트릭이 재무 공개와 어떻게 연관되어 있는지에 대해 투명하게 커뮤니케이션할 책임이 있습니다. 이는 비즈니스에서 재무 기능의 역할이 크게 진화하고 있음을 의미합니다. "재무 리더는 경리 담당자에서 스토리텔러로 거듭났습니다."라고 IBM Consulting의 글로벌 재무 혁신 책임자인 Monica Proothi는 말합니다. "단순히 비즈니스에 정보를 제공하는 데 그치지 않고 비즈니스와 협력하여 데이터를 지속가능성에 관한 리더십 아젠다를 비롯한 전략적 야망을 추진하는 인사이트로 전환하고 있습니다."
CFO는 재무 부서에 높은 품질 ESG 보고 및 커뮤니케이션 역량을 구축해야 한다는 압박을 받고 있습니다. 이러한 역량에서 성과가 저조하면 중대한 위험이 따릅니다. "자본에 대한 접근성이 변화할 것입니다."라고 Thompson은 말합니다. IBM 기업가치연구소(IBV)의 2022년 연구에 따르면 설문조사에 참여한 CEO의 대다수는 배출량, 자원 사용, 공정 노동, 윤리적 조달과 같은 지속가능성 요소에 대한 투명성을 개선해야 한다는 투자자들의 압박을 받고 있는 것으로 나타났습니다. ESG 보고가 보편화됨에 따라 이와 같은 세부 정보가 투자의 질을 결정하는 데 사용될 것입니다. Thompson은 “신용 등급과 마찬가지로 ESG 위험 등급을 받게 될 것”이라고 말합니다.
지속 가능한 재무 및 ESG 보고 노력을 CFO와 연계하여 지속적으로 추진하는 것이 중요합니다. 데이터 변환에 대한 관심이 높아짐에 따라 그 과정에서 지속 가능한 재무 노력도 프로세스에 통합되어야 합니다. CFO가 이러한 변화의 선두에 설 것이라는 것을 알고 있지만, 현재 일부에서는 지속가능성을 운영 또는 규정 준수 문제로만 국한하여 보다 편협하게 생각하고 있습니다.
Thompson은 많은 기업이 지름길을 선택하거나, 보고서를 위해 데이터를 일부만 골라내거나, 추정치 및 2차 출처에 의존하고 있다고 경고합니다. 이는 평판 위험을 초래하는 그린워싱에 해당하며, 기업이 점점 더 포괄적인 공개 요건에 대비할 수 없게 됩니다. 수준 높은 ESG 보고를 위해서는 기업 자체 운영뿐 아니라 공급업체의 운영 현황에 대한 실질적인 가시성이 필요합니다.
Thompson은 이를 '내부적으로 파악하기'라고 부르며, 이를 위해서는 새로운 기술과 기능이 필요하지만 궁극적으로 가치를 창출하고 기회를 창출할 수 있다고 말합니다. CFO는 빠르게 진화하는 규정으로 인한 새로운 과제와 기대에 부응해야 합니다.
Proothi는 CFO에게 "크게 생각하고, 작게 시작하여 빠르게 행동하라"고 조언합니다. 빠른 성공은 더 큰 이니셔티브에 재투자할 수 있는 가치를 창출하고, 혁신을 작은 단계로 나누면 직원들이 변화를 수용하는 데 도움이 됩니다. Proothi는 프로세스를 조율하기 위해 전담 혁신 사무실을 설립하는 것이 도움이 되는 경우가 많다고 말합니다. 여기에는 역량 향상을 관리하고, 새로운 이니셔티브의 주기를 조정하고, 직원의 경험을 평가하고, '변화 피로'로 인해 진행 상황이 이탈하지 않도록 하는 것이 포함될 수 있습니다.
프로세스 마이닝은 Proothi와 Thompson이 재무 혁신을 위해 권장하는 첫 번째 단계 중 하나입니다. "최적의 경로를 보여 준 다음 고객이 보고 있는 모든 변형 경로를 보여줍니다. 그러면 이렇게 큰 스파게티 덩어리가 완성됩니다."라고 Proothi는 말합니다. 프로세스를 최적화하면 직원들이 데이터 오케스트레이션 및 해석이라는 고가치 작업을 처리하는 데 필요한 대역폭을 확보할 수 있습니다. Proothi가 권장하는 한 가지 접근 방식은 비즈니스가 실제로 어떻게 작동하는지에 대해 실시간으로 도식화하여 지속가능성을 운영할 수 있는 Celonis의 솔루션을 사용하는 것입니다. 이를 통해 공급망 병목 현상을 식별하고 워크플로를 재조정하며 숨겨진 비효율성을 찾아낼 수 있습니다.
전사적 자원 관리(ERP) 시스템은 양질의 데이터를 수집하는 데 좋은 도구이지만, "사실상 지속가능성이나 데이터 객체가 내장되어 있지 않다"고 Thompson은 말합니다. "ERP를 확장, 개선 또는 보강할 수 있는 방법을 살펴보세요." 그리고 기존 데이터 스토리지로는 더 이상 충분하지 않습니다. “이제 데이터 레이크는 데이터 늪지에 가깝습니다.” 라고 Prooti는 말합니다. 데이터 메시와 데이터 패브릭 솔루션은 데이터를 깨끗하고 최신 상태로 유지하며 액세스할 수 있도록 지원합니다.
재무 부서의 진화하는 요구 사항에는 많은 재무 전문가가 아직 갖추지 못한 다양한 기술이 필요합니다. "필요한 모든 기술을 갖춘 인재라는 유니콘은 결코 찾을 수 없습니다."라고 Proothi는 말합니다. 전통적인 회계 기술을 갖춘 개인과 지속가능성 및 커뮤니케이션 경험이 있는 사람들을 결합하면 팀이 서로의 기술을 향상시키면서 새로운 책임을 처리할 수 있는 역량을 강화할 수 있습니다.
IBM Envizi ESG Suite와 같은 통합 AI 기반 플랫폼은 조직이 광범위한 환경 데이터를 수집하고 컴파일할 수 있도록 지원하는 자산 관리 및 공급망 관리 솔루션을 포함합니다. 아마 CFO에게 더 중요한 것은 이러한 데이터를 읽기 쉬운 아웃풋으로 변환하여 지속가능성 위험과 기회에 대한 효과적인 의사 결정을 내리는 데 필요한 가시성을 제공하는 것입니다. 또한 IBM은 데이터 과학, 머신 러닝 및 AI를 사용하여 글로벌 공급망 전반에서 ESG 위험을 강조하고 공정 노동과 같은 복잡한 문제에 관해서도 실질적인 투명성을 제공하는 플랫폼인 FRDM과 협력하고 있습니다.
재무 부서에서 분기마다 장부를 마감하는 일만 담당하던 시대는 지났습니다. "CFO의 역할이 완전히 바뀌었습니다."라고 Proothi는 말합니다. 과거에는 회계 담당이었던 이 직책이 이제는 전략적 리더십을 발휘하고 지속가능성과 수익성의 균형을 맞출 수 있는 기회를 제공합니다. 미래의 CFO는 재무 기능을 재편하여 성과를 창출하고 설득력 있는 스토리를 전달하여 기업의 운영이 높은 수준의 목표와 가치에 부합하도록 조정할 수 있습니다.
