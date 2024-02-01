코로나19 팬데믹 이후 전 세계적으로 현금 사용량이 감소하고 있으며, 암호화폐 또는 기존 디지털 결제 시스템을 기반으로 하는 디지털 결제가 널리 사용되고 있습니다. 그 결과, 그 악명 높은 변동성이 전 세계적인 도입을 어렵게 만드는 비트코인과 같은 암호화폐뿐 아니라 새로운 형태의 중앙 관리형 디지털 통화가 등장하고 있습니다. 구체적으로 중앙 은행 디지털 통화(CBDC)는 디지털 형태의 중앙 은행 통화를 제공하게 되었으며, 토큰화된 예금은 소매 및 도매 환경에서 상업 은행 통화의 수명 주기를 토큰화합니다.
이러한 중앙 집중식 시스템에서는 책임성과 개인정보 보호가 공존해야 하며, 두 가지 모두 승인된 감사의 필요성을 수용해야 합니다. 동시에 시스템의 크리티컬한 특성으로 인해 복원력을 달성하는 것이 중요하며, 복원력의 정의는 레거시 크리티컬 인프라 시스템의 충돌 내결함성 이상으로 확장됩니다. 시스템은 그 일부가 손상된 경우에도 계속 작동할 수 있도록 비잔틴 장애에 대한 복원력을 갖추어야 합니다.
분산 원장 기술(DLT)과 같은 탈중앙화 거래 처리 시스템은 관련성 있는 플랫폼이지만, 현재 DLT 구현은 일반적으로 확장가능하지 않습니다. 개인정보 보호, 규정 준수, 고급 복원력이 결합된 고성능 CBDC 프레임워크를 제공하는 IBM Research의 최근 연구를 통해 이러한 한계를 극복할 수 있게 되었습니다.
중앙 은행 디지털 통화는 국가의 중앙 은행이 관리하는 디지털 통화입니다. 현금과 마찬가지로 가치를 저장하고 교환 수단으로 사용하며, 계좌의 단위를 나타내도록 설계되었습니다. CBDC는 상업 은행 또는 중앙 은행 간의 도매 결제와 개인 거래와 같은 소매 결제 거래 모두에 사용됩니다. 최근 몇 년 동안 CBDC는 혁신을 촉진하고 결제 시스템에 대한 포용성을 보다 효과적으로 지원하며 결제 지연, 비용 및 거래 상대 위험을 줄일 수 있기 때문에 금융 시장의 현재 비효율성을 해결할 수 있는 해결책으로 자리 잡았습니다.
현재 130개 이상의 중앙 은행이 CBDC를 적극적으로 탐색하고 있으며, 변화하는 아키텍처 고려 사항과 다양한 CBDC 실험 결과에 관한 기능적 및 비기능 요구사항에 관한 정기 보고서를 발표하고 있습니다. 몇몇 국가의 중앙 은행은 CBDC 시범 운영을 시작했으며, 유럽 중앙 은행은 최근 디지털 유로화 도입을 위한 입법안을 발의했습니다.
CBDC 시스템의 규정은 현지 관할 구역에 따라 다르지만, 시스템의 기능 및 비기능 요구 사항 중 다수가 동일합니다. 예를 들어, CBDC 인프라가 통화 공급에 미치는 중요한 영향은 중앙 은행이 이를 관리해야 한다는 것을 의미합니다. 그러나 CBDC 시스템의 중요한 특성과 관련된 견고성 및 복원력 요구 사항으로 인해 분산된 거버넌스, 시스템의 지리적 분산 배포 및 시스템의 여러 부분의 독립적인 운영이 필요합니다.
규정 준수 및 효율적인 분쟁 해결 기능에는 투명성, 감사 가능성 및 부인 방지가 필요합니다. 자금 자금 세탁 방지 지침(AML)과 같은 규제나 테러 자금 조달 방지(CFT)에 중점을 둔 노력은 의심스러운 결제 거래를 감지하고 그 출처를 밝혀내어 관련 당국에 보고하도록 규정합니다. 또는 EU 개정 결제 서비스 지침(PSD2)에서는 사기 탐지 및 분쟁 해결의 중요성을 강조합니다. 더 나아가 CBDC 시스템은 다른 CBDC 시스템 및 새로운 디지털 자산 시스템과 함께 기존 결제, 결제 및 유동성 인프라와 상호 운용되어야 합니다.
시스템의 성능과 확장성은 시스템의 수용과 사용에 매우 중요합니다. 이는 결제를 넘어 다른 애플리케이션으로 사용을 확장하려는 도매 CBDC 플랫폼에 중요합니다. 소매 CBDC 시스템은 기존 결제 서비스와 경쟁하고 수백만 건의 사용자 거래를 수용할 수 있어야 합니다. 이는 피크 타임에 수만 건의 TPS(초당 거래)를 처리할 수 있어야 함을 의미합니다.
결제 거래 개인정보 보호도 중요합니다. 개인정보 보호는 데이터 소유자가 자신의 거래 정보에 액세스하는 사람을 제어할 수 있는 권리를 의미합니다. 예를 들어, PSD2는 개인정보 처리가 GDPR 및 데이터 최소화 원칙을 준수해야 한다고 명시하여 개인정보 수집을 거래 처리에 필요한 것으로 제한합니다. 이는 다양한 방식으로 해석될 수 있습니다. 데이터 최소화에 대한 보수적인 접근 방식은 거래 당사자나 거래 가치에 대한 정보를 유출하지 않고 결제 거래가 처리되도록 합니다. 이로 인해 거래 모니터링 및 감사가 더 어려워집니다. 허용적인 접근 방식은 결제 가치 및 잠재적으로 결제자와 수취인의 신원을 공개합니다.
점진적인 CBDC 시스템은 성능 및 감사 가능성을 포함한 다른 모든 요구 사항과 함께 개인정보 보호에 대한 다양한 해석을 수용해야 합니다. 기술이 발전할수록 개인정보 보호 규정과 요건도 변화하므로 민첩성을 갖춰야 합니다.
IBM Research는 앞서 언급한 모든 문제를 해결하는 대체 가능한 금융 자산 관리(특히 CBDC의 경우)를 위한 거래 처리 프레임워크를 개발했습니다. 허가된 DLT는 중앙 집중식 거버넌스 모델에서도 개인정보 보호, 투명성 및 노드에 대한 복원력을 해결할 수 있는 등 다른 기술에 비해 여러 가지 이점을 제공합니다. 또한 허가된 DLT는 CBDC 성능 및 확장성 요구 사항을 충족하거나 능가합니다. IBM은 다음과 같은 시스템 아키텍처와 프로토콜을 도입하여 이러한 주장을 추가적으로 입증했습니다.
이 작업에서는 다음과 같은 네 가지 CBDC 개인정보 보호 모델과 결합된 Hyperledger Fabric의 진화된 버전인 프레임워크의 프로토타입을 구현합니다. 개인정보가 없는 표준 퍼블릭 키 인프라(PKI)를 사용하는 표준 비지출 거래 출력(UTXO) 지원, 자기 주권 신원 원칙과 개인정보 표준을 사용하는 거래자를 위한 책임성 있는 가명성/익명성이 제공되는 표준 UTXO 지원, 익명성 및 교환 금액 기밀성으로 향상되었으며 영지식 증명 기반 확장을 사용하는 UTXO 지원, 온전한 거래자(책임성 부여) 프라이버시를 위해 IBM Research가 도입한 암호화 수단을 사용하는 추적 불가능한 UTXO. 또한 다음 세 가지 합의 프로토콜을 사용하여 시스템의 성능을 평가했습니다. 충돌 내결함성 합의 프로토콜인 Raft, 비잔틴 내결함성 합의 프로토콜인 SmartBFT, 그리고 Narwhal 및 Tusk 합의 알고리즘에서 영감을 받아 만들어진, 최고의 성능과 확장성을 보여주는 새로운 비잔틴 내결함성 아키텍처.
결과는 표준 UTXO 익명성 모델의 경우, 프로토타입 구현이 Raft 및 SmartBFT 기준 최대 80,000 TPS, 새로운 합의 알고리즘 기준 150,000 TPS 이상을 처리할 수 있음을 보여줍니다. 이러한 결과는 거래 처리 컴퓨팅의 수평적 확장성을 입증합니다. 실제로 교환된 금액과 개별 사용자의 활동을 숨기고 더 강력한 장비를 사용하는 더 강한 개인정보 보호 시나리오에서도 동일한 수치를 달성할 수 있음이 나타났습니다. 이렇게 얻은 성능 수치는 최종 사용자에게 프라이버시를 제공하는 동시에 승인된 감사자가 거래 정보 및 결제 구성 요소를 검사하여 거래를 적절하게 처리할 수 있도록 하는 CBDC 시스템에 해당합니다.
토큰화는 다양한 형태의 금융 자산으로 확장되는 용어입니다. 이는 비즈니스 자산의 디지털화를 의미하지만, 레거시 시스템이 수용할 수 있는 수준을 넘어서는 투명성, 상호 운용성, 복원력 및 프로그래밍 가능성에 대한 최초의 요구 사항을 지원하는 디지털 시스템을 가정합니다. 중앙 은행 디지털 통화는 중앙 은행의 돈을 토큰화한 예이지만, 토큰화는 상업 은행 또는 상업 은행의 돈에 대한 예금(토큰화된 예금이라고도 함), 다양한 형태의 증권(토큰화된 증권) 등으로 확장되고 있습니다.
이러한 모든 시스템은 사용 사례 측면에서 서로 다르지만, 책임성, 개인정보 보호, 규정 준수, 복원력 및 프로그래밍 측면에서 유사한 요구 사항을 충족합니다. 실제로 결론을 내리려면 각 사용 사례를 심층적으로 조사해야 하지만, IBM에서 제안한 연구 프레임워크는 토큰화된 자산의 애플리케이션을 직접 수용할 수 있을 만큼 충분히 일반적입니다.
