CBDC 시스템의 규정은 현지 관할 구역에 따라 다르지만, 시스템의 기능 및 비기능 요구 사항 중 다수가 동일합니다. 예를 들어, CBDC 인프라가 통화 공급에 미치는 중요한 영향은 중앙 은행이 이를 관리해야 한다는 것을 의미합니다. 그러나 CBDC 시스템의 중요한 특성과 관련된 견고성 및 복원력 요구 사항으로 인해 분산된 거버넌스, 시스템의 지리적 분산 배포 및 시스템의 여러 부분의 독립적인 운영이 필요합니다.

규정 준수 및 효율적인 분쟁 해결 기능에는 투명성, 감사 가능성 및 부인 방지가 필요합니다. 자금 자금 세탁 방지 지침(AML)과 같은 규제나 테러 자금 조달 방지(CFT)에 중점을 둔 노력은 의심스러운 결제 거래를 감지하고 그 출처를 밝혀내어 관련 당국에 보고하도록 규정합니다. 또는 EU 개정 결제 서비스 지침(PSD2)에서는 사기 탐지 및 분쟁 해결의 중요성을 강조합니다. 더 나아가 CBDC 시스템은 다른 CBDC 시스템 및 새로운 디지털 자산 시스템과 함께 기존 결제, 결제 및 유동성 인프라와 상호 운용되어야 합니다.

시스템의 성능과 확장성은 시스템의 수용과 사용에 매우 중요합니다. 이는 결제를 넘어 다른 애플리케이션으로 사용을 확장하려는 도매 CBDC 플랫폼에 중요합니다. 소매 CBDC 시스템은 기존 결제 서비스와 경쟁하고 수백만 건의 사용자 거래를 수용할 수 있어야 합니다. 이는 피크 타임에 수만 건의 TPS(초당 거래)를 처리할 수 있어야 함을 의미합니다.

결제 거래 개인정보 보호도 중요합니다. 개인정보 보호는 데이터 소유자가 자신의 거래 정보에 액세스하는 사람을 제어할 수 있는 권리를 의미합니다. 예를 들어, PSD2는 개인정보 처리가 GDPR 및 데이터 최소화 원칙을 준수해야 한다고 명시하여 개인정보 수집을 거래 처리에 필요한 것으로 제한합니다. 이는 다양한 방식으로 해석될 수 있습니다. 데이터 최소화에 대한 보수적인 접근 방식은 거래 당사자나 거래 가치에 대한 정보를 유출하지 않고 결제 거래가 처리되도록 합니다. 이로 인해 거래 모니터링 및 감사가 더 어려워집니다. 허용적인 접근 방식은 결제 가치 및 잠재적으로 결제자와 수취인의 신원을 공개합니다.

점진적인 CBDC 시스템은 성능 및 감사 가능성을 포함한 다른 모든 요구 사항과 함께 개인정보 보호에 대한 다양한 해석을 수용해야 합니다. 기술이 발전할수록 개인정보 보호 규정과 요건도 변화하므로 민첩성을 갖춰야 합니다.