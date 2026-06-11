은행 산업은 갑작스러운 구조적 변화의 시기에 접어들고 있습니다. 향후 2년 동안 은행 리더들은 중요한 질문에 직면하게 될 것입니다. 누가 결제 흐름과 토큰화가 시작한 새로운 수익원을 장악할 것인가?
한때 틈새 혁신으로 여겨졌던 토큰화는 빠르게 전략적 우선순위가 되고 있습니다. IBM 기업가치연구소(IBV)의 새로운 연구 보고서인 2026년 은행 및 금융 시장의 글로벌 전망: 토큰화된 경제에서의 은행업은 토큰화가 자산 이동 방식, 유동성 관리 방식, 그리고 은행이 가치를 창출하는 방식을 재편할 수 있다고 시사합니다.
토큰화의 핵심은 현금, 증권 또는 부동산과 같은 금융 자산의 소유권을 디지털 토큰으로 표현하는 것입니다. 이 프로세스를 통해 자산을 며칠이 아닌 몇 초 만에 더 쉽게 이동, 분할 및 정산할 수 있습니다.
하지만 진정한 영향은 단순히 신속한 합의를 넘어 훨씬 더 큰 의미를 지닙니다.
토큰화는 유동성이 작동하는 방식과 누가 접근할 수 있는지에 근본적인 변화를 가져올 잠재력을 가지고 있습니다. 여러 중개자와 수동 조정에 의존하는 대신, 시장은 마찰을 줄이면서 거의 실시간으로 거래를 조정할 수 있습니다.
이러한 변화는 금융 서비스의 경제성을 변화시켜 새로운 비즈니스 모델의 문을 열고 가치 이동에서 은행이 수행하는 역할을 변화시킬 수 있습니다. 이러한 진화 때문에 많은 은행 리더들이 토큰화를 틈새 혁신이 아니라 전략적 우선순위로 인식하고 있습니다.
많은 은행 경영진이 기회를 인식하고 있지만 진전은 여전히 고르지 않습니다.
한 가지 주요 장벽은 인재입니다. IBM 기업가치연구소(IBV)의 연구에 따르면, 임원의 71%가 토큰화 이니셔티브에 필요한 핵심 역량이 부족하다고 답했으며, 일부는 그 영향이 '심각한 제약'이라고 표현했습니다.
또 다른 장애물은 기술입니다. 많은 은행은 여전히 토큰화된 화폐 또는 토큰화된 자산을 지원하도록 설계되지 않은 레거시 핵심 플랫폼에 의존하고 있습니다. 이러한 시스템을 혁신하는 것은 복잡하고 비용이 많이 들 수 있습니다.
어떤 플랫폼과 파트너를 선택해야 하는지에 대한 불확실성이 추가되면 많은 은행 리더들은 모멘텀이 중요한 정확한 순간에 행동을 주저합니다.
이 보고서는 또 다른 잠재적 변화를 지적합니다. 경영진의 약 3분의 1이 중앙은행 디지털 통화(CBDC)가 결국 기존 카드 네트워크를 대체할 수 있다고 믿는다는 것입니다.
만약 그렇게 된다면, 은행에 미치는 영향은 상당하고 즉각적일 수 있습니다. 중개 수수료와 예금 기반 소득은 압박을 받을 수 있으며, 거래 데이터 및 고객 관계에 대한 통제권이 새로운 플레이어에게 이전될 수 있습니다.
이러한 변화로 인해 은행은 가치의 원천을 재고해야 합니다. 은행은 주로 거래 처리에서 수익을 창출하는 대신 다양한 서비스에 더 중점을 두어야 할 수도 있습니다. 이러한 서비스에는 디지털 화폐를 보호하고, 토큰화된 자산을 보호하고, 고객이 점점 더 복잡해지는 디지털 금융 에코시스템을 탐색할 수 있도록 지원하는 것이 포함됩니다.
토큰화된 경제에서는 신뢰와 전문성이 주요 경쟁 차별화 요소가 될 수 있습니다.
토큰화된 경제가 형성되면서 은행 리더들은 미래를 위한 투자 방법을 재고하고 있습니다.
주요 기관들은 토큰화를 일련의 고립된 파일럿이나 실험적인 사용 사례로 취급하기보다는 토큰화를 은행의 핵심 인프라의 일부로 보기 시작했습니다. 이러한 전환은 투자 우선순위를 변화시키고 있습니다.
은행은 정적 자산을 보호하는 데에만 집중하는 대신, 인계 횟수가 적고 마찰이 적으며 유연성이 뛰어나 자본을 보다 효율적으로 이동할 수 있는 플랫폼을 점점 더 많이 찾고 있습니다. 모듈형의 AI 지원 아키텍처는 기술과 규제가 지속적으로 발전함에 따라 은행이 적응하는 데 도움이 될 수 있기 때문에 이러한 환경에서 특히 중요합니다.
2030년에는 이러한 기능들이 더 이상 차별화 요소가 아니라 기본 요건이 될 수도 있습니다.
일찍이 서두르는 기관은 은행의 차세대 진화를 주도할 가능성이 가장 높을 것입니다.
토큰화는 단순히 자산의 디지털화가 아닙니다. 토큰화는 금융 시스템을 통해 가치가 어떻게 이동하는지, 그리고 결국 누가 그것을 포착하는지에 대한 재정의입니다.
IBV 보고서 읽기: 토큰화된 경제에서의 뱅킹
수익 마진이 적을 때는 아주 작은 비효율도 치명적입니다. 레거시 시스템이 항공 업계 전반에서 AI의 잠재력을 계속해서 가로막고 있을 때, Riyadh Air 다른 길을 선택했습니다. Riyadh Air는 IBM과의 파트너십을 통해 세계 최초의 AI 네이티브 항공사를 구축하며, 더 스마트하고 빠르며 직관적인 여행의 기준을 새롭게 정의하고 있습니다.
2030년 가장 성공적인 기업을 결정짓는 다섯 가지 전망과, 리더가 AI 중심 경쟁 우위를 확보하기 위해 취해야 할 단계를 확인하세요.
지금 개인 또는 다중 사용자 구독을 구매해 100개 이상의 온라인 과정으로 구성된 전체 카탈로그에 액세스하세요. 합리적인 가격으로 다양한 제품 전반에 걸쳐 역량을 확장하세요.
조직이 단편적인 AI 시범 사업에서 벗어나, 에이전틱 AI를 통해 핵심 비즈니스 혁신을 어떻게 이끌어내고 있는지 확인해 보세요.
IBM® Granite는 비즈니스를 위해 설계된 개방형 고성능 신뢰형 AI 모델 제품군으로, AI 애플리케이션을 확장할 수 있도록 최적화되었습니다. 언어, 코드, 시계열, 가드레일 전반의 옵션을 살펴보세요.
IBM® watsonx Orchestrate를 사용하여 확장 가능한 AI 어시스턴트 및 에이전트를 쉽게 설계하고, 반복적인 작업을 자동화하며, 복잡한 프로세스를 간소화합니다.
업계 최고의 AI 전문성과 솔루션 포트폴리오를 보유한 IBM과 함께 AI를 비즈니스에 활용하세요.
IBM Consulting AI 서비스는 기업이 AI 활용 방식을 재구상하여 혁신을 달성하도록 지원합니다.