토큰화된 경제가 형성되면서 은행 리더들은 미래를 위한 투자 방법을 재고하고 있습니다.

주요 기관들은 토큰화를 일련의 고립된 파일럿이나 실험적인 사용 사례로 취급하기보다는 토큰화를 은행의 핵심 인프라의 일부로 보기 시작했습니다. 이러한 전환은 투자 우선순위를 변화시키고 있습니다.

은행은 정적 자산을 보호하는 데에만 집중하는 대신, 인계 횟수가 적고 마찰이 적으며 유연성이 뛰어나 자본을 보다 효율적으로 이동할 수 있는 플랫폼을 점점 더 많이 찾고 있습니다. 모듈형의 AI 지원 아키텍처는 기술과 규제가 지속적으로 발전함에 따라 은행이 적응하는 데 도움이 될 수 있기 때문에 이러한 환경에서 특히 중요합니다.

2030년에는 이러한 기능들이 더 이상 차별화 요소가 아니라 기본 요건이 될 수도 있습니다.



일찍이 서두르는 기관은 은행의 차세대 진화를 주도할 가능성이 가장 높을 것입니다.

토큰화는 단순히 자산의 디지털화가 아닙니다. 토큰화는 금융 시스템을 통해 가치가 어떻게 이동하는지, 그리고 결국 누가 그것을 포착하는지에 대한 재정의입니다.

IBV 보고서 읽기: 토큰화된 경제에서의 뱅킹

